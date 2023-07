Die Nationalpark SommerCard - da freut sich das Urlaubsbörserl

Wildkogel-Arena

Die Wildkogel-Arena, im Herzen der österreichischen Alpen und inmitten der Salzburger Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern gelegen, ist ein wahres Paradies für Sommerurlauber. Hier gibt es nicht nur mehr zu entdecken, sondern auch mehr Attraktionen und Aktivitäten zum Nulltarif - dank der Nationalpark SommerCard.

Die Wildkogel-Arena bietet unvergessliche Erlebnisse für Jung und Alt und ist ein beliebtes Ziel für Outdoor-Enthusiasten und Naturliebhaber. Mit ihren beeindruckenden Bergen, klaren Bergseen und idyllischen Wanderwegen ist die Landschaft rund um die beiden Nationalparkgemeinden Neukirchen und Bramberg ein wahres Juwel für Aktivurlauber. Ob Wandern, (e-)Mountainbiken, Bergsteigen oder Paragliding - die Wildkogel-Arena bietet unzählige Möglichkeiten, die atemberaubende Natur hautnah zu erleben.

Und hier kommt auch die Nationalpark SommerCard ins Spiel. Diese Karte ermöglicht den Gästen vom 1. Mai bis 31. Oktober kostenlosen oder vergünstigten Zugang zu einer Vielzahl von Attraktionen und Aktivitäten in der Region. Mit der Nationalpark SommerCard sind etwa die Krimmler Wasserfälle und WasserWelten, das Museum Bramberg und das Nationalparkzentrum in Mittersill inklusive.

Die Bergbahnen Wildkogel, die zu den "Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen" zählen, sorgen dafür, dass Sie auf schnellem und bequemem Weg zu weiteren Naturerlebnissen am Berg auf über 2.000 Meter Seehöhe kommen. Eine Berg- und Talfahrt mit der Wildkogelbahn oder Smaragdbahn ist täglich mit der Nationalpark SommerCard inklusive.

Absolute Highlights und für Card-Besitzer ebenfalls inklusive sind Fahrten über die Großglockner Hochalpenstraße und die Gerlos Alpenstraße. Damit aber auch das Auto Urlaub machen kann, sind mit der Nationalpark SommerCard alle lokalen öffentlichen Verkehrsmittel täglich inkludiert sowie einige Wandertaxis. Außerdem gibt es Ermäßigungen bei vielen Ausflugszielen. Mit der Nationalpark SommerCard wird der Sommerurlaub in der Wildkogel-Arena zu einem wahren Erlebnis ohne Zusatzkosten.

Neben den zahlreichen Freizeitmöglichkeiten bietet die Wildkogel-Arena aber auch eine Vielzahl von Unterkünften für jeden Geschmack und Geldbeutel. Von gemütlichen Frühstücks-Pensionen, Ferienwohnungen, Bauernhöfen, über familienfreundliche luxuriöse Hotels bis hin zu großzügigen Appartementhäusern - hier findet jeder die passende Unterkunft. Sie haben die Wahl, denn bei über 160 Partnerbetrieben aller Kategorien in Neukirchen und Bramberg ist die Nationalpark SommerCard im Übernachtungspreis inbegriffen und gilt am Tag der Anreise, als auch noch am Abreisetag.

"Die Wildkogel-Arena ist ein Traumziel für Sommerurlauber", sagt Ingrid Maier-Schoeppl, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Neukirchen & Bramberg. "Unsere Region bietet eine einzigartige Kombination aus spektakulärer Natur und abwechslungsreichen Aktivitäten und natürlich die beliebte Nationalpark SommerCard, die unseren Gästen zusätzliche Vorteile und Ermäßigungen ermöglicht. Wir freuen uns darauf, Besucher aus aller Welt willkommen zu heißen und ihnen unvergessliche Urlaubserlebnisse zu bereiten."

Weitere Informationen zur Wildkogel-Arena und zur Nationalpark SommerCard finden Sie auf der offiziellen Webseite unter www.wildkogel-arena.at

WildkogelAktiv-Pauschale bis 31. Oktober 2023 3 oder 7 Übernachtungen inklusive

Nationalpark SommerCard

3 geführte Wanderungen (MO - FR)

1 Wander- und Bikekarte

Wanderstempelbuch für Kinder.

Preis p. P. ab 135,- Euro für 3 Nächte, ab 287,- Euro für 7 Nächte

