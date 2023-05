DTB - Deutscher Tennis Bund e.V.

German Padel Tour erstmals vor großem Publikum

Hamburg (ots)

Die German Padel Tour (GPT) macht Halt in Hamburg, wenn die besten Padelspieler:innen Deutschlands vom 9. bis 11. Juni 2023 auf dem Generali Center Court in der Active City Arena aufschlagen. Auch Interessierte, Rollstuhlfahrer:innen und Schüler:innen werden die rasant wachsende Sportart auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg ausprobieren können - komplett kostenlos.

Vom 9. bis 11. Juni 2023 steht Padel ein Wochenende lang im Fokus der Active City Arena in Hamburg. Die besten Padelteams in einer Herren- und Damenkonkurrenz treffen dann aufeinander. Bei den Herren wird in Hamburg ein 16er Feld im K.o.-Modus gespielt, die Damen treten in einem 8er-Feld an. Zu gewinnen gibt es in beiden Konkurrenzen eine Wildcard zur Qualifikation für das World Padel Tour Event in Düsseldorf, bei dem die internationale Spitze aufschlagen wird.

Für die German Padel Tour stellt das Event in der Hansestadt ein Novum dar. Erstmalig findet ein Turnier der German Padel Tour Open Air in einem Stadion statt. Bis zu 1.200 Zuschauer:innen fasst die Anlage, was für eine besondere Atmosphäre sorgen wird.

DTB-Vizepräsident Raik Packeiser: "In der Active City Arena richtet der DTB zum ersten Mal ein Turnier der German Padel Tour (GPT) aus. Gemeinsam mit unserem zukünftigen Medialisierungs- und Kommunikationspartner SPONTENT und unserem Padel-Beratungspartner padelBOX schaffen wir ein attraktives Angebot für ambitionierte Spitzensportler. Wir sind uns sicher, dass dieses Event, neben vielen Aktivitäten des DTB, maßgeblich zur Weiterentwicklung von Padel in Deutschland beiträgt. Die GPT ist unser Leuchtturm. Daneben wird sich ein breites Turnier-Angebot entwickeln. Damit Padel in der Breite wächst, wollen wir auch in Hamburg Werbung für diesen tollen Sport machen. Besucherinnen und Besucher können Padel hautnah live erleben und sich begeistern lassen - von der Tribüne aus und auf den Mitmach-Courts. Wir freuen uns, wenn auf dem Heiligengeistfeld eine große Padel-Party stattfindet."

Am Freitag, dem 9. Juni, startet das Herrenfeld ab 14 Uhr mit den Achtelfinalmatches. Einen Tag später beginnt das Turnier auch für die Damen, die ab 12 Uhr ihre Viertelfinals austragen. Die Entscheidungen fallen am Sonntag, wenn ab 10:30 Uhr die Halbfinals und am späten Nachmittag die Endspiele stattfinden. Anlagenöffnung ist jeweils eine Stunde vor Spielbeginn. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Padel schauen und selbst ausprobieren - komplett kostenlos!

Abgerundet wird die Veranstaltung von einem Rahmenprogramm, bei dem Zuschauer:innen selbst zum Schläger greifen können. Schon am Donnerstag, dem 8. Juni, wird die Anlage geöffnet, um Interessierten das Spiel näherzubringen.

Am Donnerstagvormittag tauschen bei "Padel macht Schule" acht Hamburger Schulen die Stifte gegen Padelschläger ein, ehe ab 15 Uhr ein angeleitetes inklusives Padelspiel ansteht. Ab 17 Uhr stehen die Courts für jede:n bereit, der die Sportart schon immer ausprobieren wollte. Auch an den Matchtagen gibt es die Möglichkeit, auf dem Generali Try-Out-Court die rasant wachsende Sportart auszuprobieren.

Wenn die German Padel Tour in Hamburg stoppt, ist die Generali als Premium Partner des Events mit an Bord. Als Ausrüster fungieren Padel-Point, HEAD und Wilson, sodass auch Padelinteressierten das richtige Equipment auf dem Try-Out-Court bereitsteht. Der offizielle Court Partner Padel Deluxe wird dafür sorgen, dass schon wenige Tage nachdem noch Sand in der Active City lag, perfekte Platzbedingungen für die German Padel Tour herrschen werden.

