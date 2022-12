DTB - Deutscher Tennis Bund e.V.

Deutsche Meisterschaften: Seidel und Schnaitter sichern sich Titel

Die 51. Deutschen Meisterschaften presented by Tannenhof sind heute zu Ende gegangen. Am Finaltag sahen die Tennisfans am WTB-Stützpunkt in Biberach mit Ella Seidel und Jakob Schnaitter zwei Premierensieger:innen.

Genau eine Woche nach dem Auftakt der Deutschen Meisterschaften presented by Tannenhof trug sich Ella Seidel in die namenhafte Siegerliste bei den Damen ein. Mit einem 6:4, 7:5-Erfolg über die erst 14-jährige Sonja Zhenikhova stand der erste Titel in Biberach für die Porsche Junior Team Spielerin fest. Die Akteurin vom Club an der Alster war die konstanteste Spielerin der Woche und musste nur ein einziges Mal über die komplette Distanz gehen - im Halbfinale gegen Julia Stusek.

Nach 2020 und 2021 sicherte sich in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge eine Spielerin aus den Porsche Nachwuchsteams den Titel.

Bei den Herren gab es in Süddeutschland ein rein bayerisches Duell zwischen Max Rehberg und Jakob Schnaitter. Rehberg schaffte es bei seiner zweiten Teilnahme bei den Deutschen Meisterschaften direkt ins Endspiel, bezwang dabei in der Vorschlussrunde sogar den topgesetzten Spieler. Im Finale hatte der 19-Jährige gegen seinen sieben Jahre älteren Konkurrenten dann aber das Nachsehen. Jakob Schnaitter vom TC Ismaning war an diesem Sonntag über zwei Sätze der bessere Spieler und gewann 6:3, 6:3. Für die Nummer 47 der Deutschen Rangliste ist der Titel in Biberach einer der größten Erfolge seiner Einzelkarriere.

Sowohl für Seidel als auch für Schnaitter war es der erste Titel bei den Deutschen Meisterschaften presented by Tannenhof.

