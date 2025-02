D.LIVE

Neue Dimension für Open-Air-Events: OPEN AIR PARK DÜSSELDORF startet im Sommer mit Top Act AC/DC

Es ist so weit: Der OPEN AIR PARK DÜSSELDORF geht im Sommer an den Start. Eröffnet wird die einzigartige neue Open-Air-Fläche von keinem geringeren Weltstar als der legendären Rockband AC/DC! Mit diesem spektakulären Konzert wird am 8. Juli eine völlig neue Ära für Open-Air-Veranstaltungen in der Landeshauptstadt und Deutschland beginnen. Tickets für das erste Konzert sind ab dem 7. Februar unter eventim.de verfügbar.

Mit der Eröffnung des Open Air Parks Düsseldorf entsteht die größte dauerhaft angelegte Open-Air-Fläche in Nordrhein-Westfalen. Das urban gelegene und voll erschlossene Gelände bietet Veranstaltern und Künstlern eine neue Dimension für Open-Air-Konzerte, Festivals und Großevents.

Der Open Air Park Düsseldorf liegt direkt an der Messe Düsseldorf und der MERKUR SPIEL-ARENA und profitiert von einer erstklassigen Infrastruktur: Direkte Autobahnanbindung, ein eigener Stadtbahn-Bahnhof sowie die Nähe zum internationalen Flughafen Düsseldorf sorgen für optimale Erreichbarkeit. Auf der Fläche, die flexibel unterschiedliche Kapazitäten und Bühnenkonfigurationen ermöglicht, können sowohl Konzerte mit einer Mainstage als auch Festivals (bis 5 Bühnen) mit bis zu 80.000 Besucherinnen und Besuchern stattfinden.

Der Open Air Park wird von D.LIVE entwickelt und betrieben, sodass die gleiche Professionalität für Besucher und Veranstalter geboten wird wie in allen anderen Venues und Eventflächen Düsseldorfs. Das Gelände bietet künftig sein "Plug-and-Play"-Konzept, das Veranstaltern eine sofort einsatzbereite, professionell ausgestattete Fläche mit Full-Service-Unterstützung garantiert.

Mit diesem neuen Standort erweitert D.LIVE sein Portfolio, das von kleinen Venues wie dem Club MTV und dem Ratinger Hof über das Stadion, wie die MERKUR SPIEL-ARENA bis hin zur großen Open-Air-Fläche reicht. Der Open Air Park Düsseldorf schließt damit endlich eine Lücke im internationalen und nationalen Veranstaltungsmarkt.

"Die Eröffnung des Open Air Parks ist ein bedeutender Schritt für Düsseldorf als Veranstaltungsstadt", sagt Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller. "Der Open Air Park wird ein wichtiger Standort für internationale Großveranstaltungen und stärkt unsere Position als führende Eventmetropole."

"Mit dem Open Air Park Düsseldorf setzt D.LIVE neue Maßstäbe in der Veranstaltungsbranche. Die Erweiterung des Portfolios um diese einzigartige Open-Air-Fläche zeigt, wie konsequent D.LIVE seinen Weg als einer der führenden Venue-Betreiber Deutschlands weitergeht", so Stadtdirektor Burkhard Hintzsche, zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der D.LIVE.

Auch Michael Brill, CEO von D.LIVE, betont die Bedeutung der neuen Open-Air-Fläche: "Wir haben lange auf diesen Moment hingearbeitet. Jetzt haben die größten Künstlerinnen und Künstler der Gegenwart endlich die Option, neben Berlin und München auch den Hotspot NRW zu bespielen. Mit AC/DC feiern wir einen spektakulären Auftakt."

"Als Düsseldorfer Veranstalter freuen wir uns besonders, die neue Open-Air-Fläche als Erste bespielen zu dürfen. Der Open Air Park Düsseldorf ist eine bedeutende Bereicherung für die Live-Branche: Er bietet Platz für die ganz großen Top-Acts und schafft neue Möglichkeiten für erstklassige Open-Air-Veranstaltungen in NRW", sagt Berni Lewkowicz, Geschäftsführer concert team, die das AC/DC-Konzert als örtlicher Veranstalter umsetzen werden.

Mobilitätsplattform "Event Mobility" für eine stressfreie An- und Abreise zum OPEN AIR PARK DÜSSELDORF

Event Mobility ist der von D.LIVE entwickelte digitale Begleiter für eine möglichst stressfreie An- und Abreise zu Veranstaltungen im OPEN AIR PARK DÜSSELDORF. Die Mobilitätsplattform bietet personalisierte Empfehlungen zur besten Reiseroute - ob mit ÖPNV, Fahrrad, Shuttle oder dem Auto. Ziel ist es, die Mobilität der Besucherinnen und Besucher effizient zu steuern und aktiv zur Entlastung des Verkehrsaufkommens und einer nachhaltigen Eventplanung beizutragen. Zur Webseite geht es hier: www.event-mobility.de.

Für alle weiteren Infos geht es hier zur offiziellen Open Air Park Website: OPEN AIR PARK DÜSSELDORF oder zu unserem Medienbereich: Medienbereich - D.LIVE

