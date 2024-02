Philipp S. Follmer Copywriting

2024 mit neuer Perspektive: 5 Wege, jetzt online Geld zu verdienen

Berlin (ots)

Viele träumen davon, im digitalen Zeitalter online Geld zu verdienen, doch die Realität sieht oft anders aus. Die Furcht, Zeit und Ressourcen in unprofitable Projekte zu investieren, gepaart mit der Unsicherheit, wie man sich in einem überfüllten Markt durchsetzen kann, lähmt viele potenzielle Online-Unternehmer.

"Es geht nicht darum, jedem neuen Trend hinterherzujagen - vielmehr muss man die Basics wirklich verstehen. Viele scheitern, weil sie die grundlegenden Strategien nicht kennen oder falsch anwenden", verrät Philipp Follmer. Er hat sich darauf spezialisiert, Menschen dabei zu helfen, durch das Schreiben von Texten online Geld zu verdienen. Nachfolgend verrät er fünf Wege, nebenbei Einkommen im Internet zu erarbeiten.

Erfolg im Online-Business: Zwischen Trend und Tradition

In einer sich ständig wandelnden Welt voller Trends und technologischer Innovationen suchen viele Menschen nach dem ultimativen Schlüssel zum Erfolg im Online-Business. Doch oft genug erweisen sich vermeintliche "heilige Grale" als trügerische Hoffnungsträger. Von Dropshipping über NFTs bis hin zu Kryptowährungen - immer wieder tauchen neue Schlagworte auf, die persönliche Freiheit und finanzielle Unabhängigkeit verheißen. Doch die Realität zeigt: Die gewinnbringendsten Geschäftsideen sind oft klassische Modelle, die sich über Jahrhunderte hinweg bewährt haben. Im Streben nach Erfolg im Online-Business lohnt es sich daher, die bewährten Wege zu erkunden. Der Schlüssel zum Erfolg liegt nicht unbedingt in den neuesten technologischen Entwicklungen, sondern vielmehr in einem fundierten Verständnis für die Grundlagen des Unternehmertums und der Geschäftswelt.

1. Closing

Das Closing-Geschäftsmodell, auch bekannt als Telefonvertrieb, bietet lukrative Verdienstmöglichkeiten für Menschen, denen es nichts ausmacht, telefonisch in Kontakt mit anderen Menschen zu treten. Insbesondere Coaching- und Beratungsunternehmen benötigen ständig Fachkräfte, die Produkte oder Dienstleistungen am Telefon verkaufen können. Der Nachteil ist, dass das Closing-Geschäftsmodell eine ruhige Umgebung und eine stabile Internetverbindung erfordert, da die meisten Verkaufsgespräche heutzutage über Videotelefonie stattfinden.

2. Online-Coaching

Im Online-Coaching gibt es verschiedene Möglichkeiten, darunter Eins-zu-eins-Coaching, Videokurse oder Hybrid-Modelle. Online-Coaching ermöglicht es Menschen, ihre Expertise in unterschiedlichsten Bereichen zu nutzen, um anderen bei der Lösung ihrer Probleme zu helfen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, ist die persönliche Interaktion mit den Kunden jedoch unverzichtbar - selbst bei einem Videokurs. Dies führt zu zeitlicher Abhängigkeit und braucht immer eine ruhige Umgebung sowie eine gute Internetverbindung für die Arbeit.

3. E-Commerce

E-Commerce umfasst den Verkauf von Produkten über Onlineshops und Plattformen wie Amazon. Auch Dropshipping fällt in diesen Bereich. Dieses Geschäftsmodell bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, erfordert jedoch auch die Fähigkeit, Produkte zu vermarkten. Ebenso gefragt ist ein gewisses Verständnis für Zahlen und Profitabilität. Das ständige Jonglieren mit Werbebudgets, logistische Herausforderungen wie die Bewältigung von Rücksendungen sowie die Gewährleistung einer hohen Kundenzufriedenheit sind entscheidende Aspekte. Ständige Überwachung und Optimierung sind daher unerlässlich, um langfristig erfolgreich zu sein.

4. Programmieren

Programmieren ermöglicht es Fachkräften und Quereinsteigern, komplexe digitale Prozesse zu entwickeln - und dadurch zum Architekten für die digitale Infrastruktur zu werden. Diese Tätigkeit bietet enorme Freiheiten, da man unter eigenen Bedingungen arbeiten kann. Jedoch erfordert sie auch ein tiefes Verständnis für logische Abläufe, Daten und komplexe Probleme. Der Einstieg in die Programmierung ist daher nicht für jeden Menschen das Richtige.

5. Copywriting

Copywriting, das Schreiben von Werbetexten für Werbevideos, E-Mails oder Webseiten, bietet eine einzigartige Kombination aus kreativer Freiheit und lukrativen Verdienstmöglichkeiten. Es erfordert kein spezifisches Arbeitsumfeld und keine bestimmte Zeitzone - und bleibt daher auch weiterhin eines der lukrativsten Geschäftsmodelle für alle Menschen, die frei und ortsunabhängig arbeiten möchten. Vor allem aufgrund der steigenden Nachfrage nach menschlich-erstellten Texten in Zeiten von künstlicher Intelligenz wird Copywriting ein immer beliebteres Geschäftsmodell für viele Menschen.

Über Philipp Follmer:

Philipp Follmer ist einer der erfolgreichsten Copywriter Europas und Gründer der Freedom Writer Academy. Diese Online-Ausbildung zeigt Menschen, wie sie sich als Quereinsteiger durch das Schreiben von Texten in wenigen Monaten ein erfolgreiches Business aufbauen und ihren Traum vom freien und selbstbestimmten Leben verwirklichen können. Er selbst lebt von seiner Tätigkeit als Copywriter bereits seit über sechs Jahren selbstbestimmt und ortsunabhängig. Die Teilnehmer lernen in seiner Academy nicht nur die Fähigkeiten des Copywritings, sondern auch, wie sie planbar Kunden gewinnen und ihr Business langfristig führen können. Mehr Informationen dazu unter: www.freedom-writer.de.

Original-Content von: Philipp S. Follmer Copywriting, übermittelt durch news aktuell