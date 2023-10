Engel & Völkers LiquidHome

Warum für viele der Immobilen-Teilverkauf der richtige Weg ist

Engel & Völkers LiquidHome veröffentlicht neues Studienergebnis

Hamburg (ots)

Die eigenen vier Wände - oft jahrzehntelange harte Arbeit und Lebenstraum in einem. Für viele Menschen ist die eigene Immobilie DIE Altersvorsorge. Doch, wenn im Alter die finanziellen Möglichkeiten eingeschränkt sind und teure Ausgaben anstehen, ist das Geld nicht verfügbar, sondern eingemauert. Da ein Kredit ab 60 oft weder gewünscht noch möglich ist, muss die Immobilie wieder in Liquidität umgewandelt werden. Der Verkauf dieser ist der klassische, aber oft auch der schmerzliche Weg. Auch die Leibrente, also der Immobilienverkauf, mit lebenslanger Rente plus Nutzungsrecht statt Einmalauszahlung, ist nicht immer die passende Lösung. Der Teilverkauf kann hier im Vergleich eine gute Alternative sein und so sieht es auch die Mehrheit der über 1.500 Befragten.

Engel & Völkers LiquidHome hat 2023 eine Studie in Auftrag gegeben, die unter anderem ermitteln sollte, welches der drei Konzepte - Immobilienverkauf, Leibrente oder Teilverkauf - am ehesten gewählt würde. 45,2% entschieden sich für den Teilverkauf; 36,3% für den Gesamtverkauf; 18,6% für die Leibrente. Auch, wenn der Teilverkauf noch ein recht junges Segment darstellt, ist die Option, bis zu 50% des Eigenheims zu verkaufen und gegen eine monatliche Nutzungsgebühr darin wohnen zu bleiben, für die meisten Befragten der beste Weg.

Von neuen Wegen zur neuen Normalität

Christian Kuppig, CEO von Engel & Völker LiquidHome, sieht darin nicht nur einen Trend, sondern die neue Normalität des Immobilienzyklus': "Wer vor zehn Jahren oder länger eine Immobilie gekauft hat, konnte bis heute oftmals eine Wertsteigerung erleben. Dieses schlaue Investment vergangener Tage, könnte heute gewinnbringend genutzt werden. Unsere Kundschaft ist manchmal verwundert, welchen Immobilienwert die Gutachter ermitteln. Wieso also nicht das eingemauerte Kapital liquide machen? Wir merken, dass sich diese Sichtweise auch zunehmend bei Menschen mit Immobilieneigentum durchsetzt."

Endlich zahlt sich das Eigenheim aus - wortwörtlich

Die intelligente Vermögensnutzung des Eigenheims durch den Teilverkauf bedeutet eine Partnerschaft für viele Jahre. Deshalb wird im Vorfeld genau geprüft, ob es für die verkaufende und die ankaufende Partei das Richtige ist. Interessierte sollten alle Angebote genau vergleichen und sich beraten lassen. Engel & Völkers LiquidHome setzt auf ein fünf Phasen Modell, entwickelt, um sicherzustellen, dass die zur Disposition stehende Immobilie den Ankaufskriterien entspricht. Nur, wenn eine zukünftige Wertsteigerung zu erwarten ist, wird das Geschäftsmodell für beide zur Win-Win-Situation. Diese Selektion ist Christian Kuppig besonders wichtig und er hält fest: "Wir freuen uns, dass der Immobilien-Teilverkauf immer mehr Anklang in der deutschen Bevölkerung findet. Wir wissen, dass das Konzept für viele genau das Richtige ist, um ihren Lebenstraum nicht aufgeben zu müssen und schlichtweg ihren Lebensstandard auch nach Eintritt ins Rentenalter halten zu können."

Über die Umfrage: Die repräsentative Umfrage "Lebensträume im Alter" wurde im Februar 2023 unter 1.500 Menschen im Alter ab 50 Jahren im Auftrag von Engel & Völkers LiquidHome durchgeführt. Die Befragung erfolgte bundesweit über das Online-Tool Toluna.

