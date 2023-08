Gotion High-Tech

Von VW unterstütztes High-Tech-Unternehmen Gotion verdreifacht Umsatz in Übersee im ersten Halbjahr (H1)

Am 29. August veröffentlichte das High-Tech-Unternehmen Gotion, ein chinesischer Batteriehersteller, in den Volkswagen strategisch investiert, seinen Halbjahresbericht 2023. Im Berichtszeitraum verzeichnete Gotion Betriebseinnahmen in Höhe von 15,239 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 76,42 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Insbesondere in den Überseeregionen erzielte Gotion Betriebseinnahmen in Höhe von 3,062 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 296,74 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Anteil an den Einnahmen stieg von 8,94 % im ersten Halbjahr (H1) 2022 auf 20,09 %.

Die Kerngeschäftsbereiche von Gotion, Batterien und Energiespeicherung, haben sowohl beim Umsatz als auch bei der Bruttogewinnmarge ein erhebliches Wachstum erfahren. Angetrieben durch das rasante Wachstum der Automobilbranche im Bereich der neuen Energien erzielte Gotion mit seinem Batteriegeschäft im ersten Halbjahr (H1) einen deutlichen Umsatzanstieg von 58,56 % auf 10,478 Milliarden RMB, was 68,76 % des Gesamtumsatzes entspricht. Darüber hinaus konnte Gotion sein Energiespeichergeschäft ausbauen und erzielte einen Umsatz von 4,147 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 224,33 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Segment Energiespeicherung trug in diesem Zeitraum 27,21 % zum Gesamtumsatz bei. Vor allem im Bereich der Lithiumbatterien konnte Gotion eine Steigerung der Bruttogewinnmarge von 12,49 % auf 13,21 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnen. Das Geschäft mit Energiespeicherbatterien verzeichnete ebenfalls einen Anstieg der Bruttogewinnmarge von 10,24 % auf 17,43 %.

Als technologieorientiertes Unternehmen investierte Gotion im ersten Halbjahr (H1) 2023 1,204 Milliarden RMB in wissenschaftliche Forschung und Entwicklung, was einem Anstieg von 38,49 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im ersten Halbjahr (H1) nahm Gotion 653 neue patentierte Technologien in sein Portfolio auf. Bis zum ersten Halbjahr 2023 hat Gotion insgesamt 6.997 Patente angemeldet und insgesamt 4.672 Patente erteilt bekommen. Darunter befinden sich 1.187 Patente für Erfindungen (darunter 77 ausländische Patente) und 3.082 Patente für Gebrauchsmodelle. Zudem hat Gotion den Vorsitz bei der Ausarbeitung von 66 Normen geführt und daran mitgewirkt.

Die Batterietechnologie von Gotion hat kontinuierlich Durchbrüche und Innovationen hervorgebracht. Im Mai stellte Gotion seine selbst entwickelte Astroinno L600-Batteriezelle und -pack mit einem neuen LMFP-System vor. Die Batteriezelle weist eine Energiedichte von 240 Wh/kg auf, während die Energiedichte des Systems 190 Wh/kg erreicht. Die Serienproduktion ist für das Jahr 2024 geplant. Es wird berichtet, dass die neun Modelle der Batteriezellen der dritten Generation von Gotion, darunter die L600-Batteriezelle, die Volkswagen Unified Cell und die 4695-Batteriezelle, die Produktiteration abgeschlossen haben, was der technologischen Innovation der Lithium-Batterieindustrie neuen Schwung verleihen wird.

Die Zusammenarbeit von Gotion mit seinem Hauptaktionär Volkswagen wird fortgesetzt. Anfang des Jahres wurde Gotion offiziell das Qualifikationszertifikat des Volkswagen Cell Test Lab verliehen, was die Anerkennung seiner Testfähigkeiten durch Volkswagen und den formellen Eintritt in das weltweit führende technologische Managementsystem bedeutet. Im Mai erhielt die hundertprozentige Tochtergesellschaft von Gotion, Hefei Gotion High-tech Power Energy Co., Ltd. ein Beschaffungsschreiben von Volkswagen, das das Unternehmen zum designierten Lieferanten von Lithium-Eisenphosphat (LFP) Unified Cell-Produkten für die Überseemärkte des Automobilherstellers macht.

