Sandro J. Stadelmann startet Buchprojekt: "Investieren in Dubai"

Wien (ots)

Sandro J. Stadelmann von Stadelmann Exclusive, startet ein Buchprojekt, in dem er seine Expertise zum Thema "Investieren in Dubai" auf Papier bringt. Geplant ist ein Ratgeber für Investoren und alle, die es werden wollen. Der Launch des Buches soll noch im Februar dieses Jahres stattfinden.

Sandro J. Stadelmann: "Unsere Mission hinter dem Buchprojekt ist es, zu zeigen, wie der Immobilienmarkt in Dubai funktioniert. Dabei wollen wir auch aufzeigen, dass es sehr einfach ist, in Dubai Immobilien zu kaufen und lukrativ zu vermieten - die Renditen sind sehr profitabel. Unser Buch wird generell für jeden interessant sein, der plant, in Immobilien im Ausland zu investieren - auch über Dubai hinaus. Alles, was wir permanent nach außen tragen, werden wir in unserem Buch noch einmal im Detail festhalten."

Stadelmann Exclusive steht für Qualität und Exklusivität. Die Experten des Unternehmens befinden sich auf dem Weg zum ersten Ansprechpartner im deutschsprachigen Raum für Immobilien in Dubai und arbeiten täglich daran, den Wünschen ihrer Kunden gerecht zu werden. Ihr großer Erfahrungsschatz, fundiertes Fachwissen und tiefgreifende Expertise bilden die Basis ihrer Arbeit und werden Grundlage des Buches sein. Potenzielle Investoren und Interessierte können in diesem Werk lernen, wie auch sie einfach und lukrativ in Dubai investieren können.

Sandro J. Stadelmann und seine Geschäftspartnerin Petra Radu verfügen über eine langjährige Erfahrung in der Branche und zählen mit ihrer Immobilienagentur zu den führenden Immobilienmaklern in Wien und Dubai. Ihr Angebot bewegt sich vornehmlich im Premiumsegment, wobei der Schwerpunkt ihrer Arbeit auf Investmentimmobilien in Dubai liegt. Damit bieten sie ihren Kunden eine außergewöhnliche Möglichkeit für sichere und rentable Kapitalanlagen. Ihr Wissen und das große Potenzial hinter ihrem Geschäftsmodell stellen sie mit ihrem Buch jetzt jedem Interessenten zur Verfügung.

"Ein Investment in Dubai hat viele Vorteile. Während die Kaufpreise moderat sind, liegen die Mieteinnahmen im oberen Bereich. Die Nachfrage ist groß und die Gesetzeslage unkompliziert. Zudem ist Dubai eine Stadt mit Zukunft und einer außergewöhnlich hohen Lebensqualität, was ein hohes Wertsteigerungspotenzial bedeutet. Immobilien in Dubai stellen demnach eine Investition mit geringem Risiko und einer mehr als ordentlichen Rendite dar. Das und vieles mehr vermitteln wir Interessierten in unserem Buch und unterstützen sie so auf ihrem Weg zur eigenen Immobilie in Dubai", erklärt Sandro J. Stadelmann.

Über Sandro J. Stadelmann:

Sandro J. Stadelmann verfügt über mehr als elf Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche und gilt als einer der führenden Immobilienmakler im deutschsprachigen Raum. Er und seine Geschäftspartnerin Petra Radu vermitteln mit Stadelmann Exclusive - einer Immobilienagentur, die auf den Märkten in Wien und Dubai zu Hause ist - Investmentimmobilien in Dubai. Mehr Informationen dazu unter: https://www.stadelmann-exclusive.com/

