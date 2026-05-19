Kiwanis Distrikt Deutschland e.V.

10.000 Euro für mehr Freude an Mathematik

Kiwanis-Kinderhilfe Deutschland e.V. würdigt bundesweites Bildungsprojekt "Mathe im Advent"

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Plauen (ots)

Mit 10.000 Euro zeichnet die Kiwanis-Kinderhilfe Deutschland in diesem Jahr das Bildungsprojekt "Mathe im Advent" aus. Das digitale Angebot begeistert bundesweit jedes Jahr mehr als 180.000 Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte für Mathematik - spielerisch, kreativ und alltagsnah. Die Auszeichnung würdigt ein Projekt, das jungen Menschen Mut macht, mathematische Probleme mit Neugier, statt mit Angst anzugehen. Übergeben wurde der Preis im Rahmen der Kiwanis-Convention des Distrikts Deutschland in Plauen.

Lesen, Schreiben, Rechnen: Seit Jahren warnen Bildungsstudien vor wachsenden Defiziten bei Kindern und Jugendlichen. Nach den jüngsten PISA-Daten der OECD erreichen in Deutschland rund 30 Prozent der 15-Jährigen in Mathematik nicht das Mindestniveau; im Lesen betrifft dies rund ein Viertel der Jugendlichen. Zahlen gelten vielen Schülerinnen und Schülern als trocken, Mathematik als Stressfach. Nicht wenige verlieren bereits früh den Zugang dazu.

Dabei entscheiden mathematische Fähigkeiten oft darüber, wie sicher sich junge Menschen später in Schule, Ausbildung und Beruf bewegen. Genau hier setzt das bundesweite Projekt " Mathe im Advent" an - mit Wichtelgeschichten und Aufgaben aus dem Alltag der Weihnachtswelt. Statt abstrakter Formeln überlegen die Kinder etwa, wie Wichtel Geschenke möglichst gerecht verteilen oder mit wenigen Brettern eine stabile Brücke bauen können. Mathematik erscheint dadurch nicht mehr als trockenes Schulfach, sondern als Werkzeug zum Lösen echter Probleme.

Die Kiwanis-Mission: Talente fördern

Das Projekt "Mathe im Advent" richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 2 bis 10 aller Schulformen. Neben dem Einzelspiel steht vor allem das gemeinsame Knobeln im Klassenverband im Mittelpunkt. Lehrkräfte berichten immer wieder, dass selbst Kinder, die Mathematik sonst skeptisch gegenüberstehen, plötzlich mitdiskutieren und freiwillig nach Lösungen suchen. Sie trainieren ganz nebenbei logisches Denken, Kreativität und Teamarbeit.

"Zu viele Kinder glauben schon früh, Mathe sei nichts für sie. Genau diesen Moment wollen wir verhindern", sagt Robert Wöstenfeld, Geschäftsführer von " Mathe im Leben" und Mitinitiator des Projekts. Ziel sei es, Kindern Erfolgserlebnisse zu ermöglichen und ihnen die Angst vor mathematischen Aufgaben zu nehmen. "Die Wichtel-Geschichten laden Kinder spielerisch zum mathematischen Entdecken und logischen Denken ein", ergänzt Geschäftsführerin und Mathematiklehrerin Stephanie Schiemann.

Für dieses Engagement erhält das gemeinnützige Bildungsunternehmen "Mathe im Leben" den Kinderhilfe-Preis 2026 des Fördervereins von Kiwanis Deutschland. Das Preisgeld soll vor allem Schulen zugutekommen, die sich eine Teilnahme an "Mathe im Advent" bislang nicht leisten konnten. Regionale Kiwanis-Clubs beteiligen sich neben der Kiwanis Kinderhilfe an der Finanzierung.

Auch für Kiwanis steht der gesellschaftliche Nutzen im Mittelpunkt. "Lesen, Schreiben und Rechnen sind die Schlüssel für Bildungschancen und gesellschaftliche Teilhabe", betont Dr. Reinhard Katz, Geschäftsführer der Kiwanis-Kinderhilfe Deutschland e. V. Nachdem im vergangenen Jahr das Projekt " Tutoring for All - Lesen mit dem Turbo-Team" zur Leseförderung ausgezeichnet wurde und Kiwanis weiterhin dieses Projekt mit der Spendenaktion Lesen schafft Zukunft - Schenke einen Kind die Macht zu lesen! unterstützt, richte sich der Blick nun bewusst auch auf die mathematische Bildung von Kindern und Jugendlichen.

Kiwanis engagiert sich weltweit für Kinder und Jugendliche. In Deutschland unterstützen regionale Clubs seit vielen Jahren Projekte an Schulen und für Familien - von der Leseförderung über die Gewaltprävention bis hin zu Bildungs- und Sozialprojekten.

Über Kiwanis

Kiwanis wurde 1915 in Detroit (USA) gegründet und ist heute eine weltweite Serviceclub-Organisation mit rund 450.000 Mitgliedern und Freunden. Unter dem Leitspruch "Serving the Children of the World" engagieren sie sich für das Wohl von Kindern und Jugendlichen sowie für das Gemeinwesen.

Kiwanis unterstützt Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene besonders dort, wo schnelle und unbürokratische Hilfe gefragt ist und staatliche oder große soziale Einrichtungen oft erst zeitverzögert reagieren können. Die Kiwanis-Clubs engagieren sich dabei vor allem auf lokaler Ebene. Die rund 2.500 Mitglieder in etwa 120 deutschen Clubs pflegen durch Projekte wie "Warnwesten für Schulanfänger", Lesepatenschaften, Schulranzen für bedürftige Kinder oder Veranstaltungen zur Gewaltprävention enge Kontakte zu Schulen und sozialen Einrichtungen.

(https://www.kiwanis.de/)

Über "Mathe im Advent"

" Mathe im Advent" ist ein bundesweiter Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 2 bis 10 aller Schulformen mit zwei Niveaustufen (Kl. 4-6 und 7-9). Veranstaltet wird das Projekt von der Mathe im Leben gGmbH in Kooperation mit der Deutschen Mathematiker-Vereinigung.

Jedes Jahr nehmen mehr als 180.000 Menschen an den digitalen Mathe-Adventskalendern teil. Dazu gehören rund 160.000 Schülerinnen und Schüler, 10.000 Lehrkräfte aus 8.000 Schulen sowie zahlreiche weitere, die aus Spaß einfach so mit einem Account mitmachen. Die Aufgaben verbinden mathematisches Denken mit fantasievollen Wichtelgeschichten und zeigen, dass Mathematik spannend, kreativ und alltagsnah sein kann.

"Neben dem Einzelspiel, bei dem jede und jeder für sich knobelt, fördert das Klassenspiel gemeinsames Problemlösen sowie mathematisches Argumentieren und Kommunizieren im Klassenverband", erklärt Mitinitiator und Projektleiter Robert Wöstenfeld. "Die Wichtel-Geschichten laden zum mathematischen Entdecken und logischen Denken ein, fördern die Kreativität und bereiten viel Spaß. 2026 lautet unser Motto Mathe-Detektive auf Spurensuche - Die Wichtel lösen jeden Fall! Wie jedes Jahr läuft jetzt der Aufgabenwettbewerb, wo uns jeder seine Aufgabenidee für "Mathe im Advent 2026" bis zum 31. Juli 2026 einreichen kann ", erklärt die Geschäftsführerin und erfahrene Mathematiklehrerin Stephanie Schiemann.

https://www.mathe-im-advent.de/de/

Über Mathe im Leben

Die gemeinnützige Mathe im Leben gGmbH wurde 2016 aus der Deutschen Mathematiker-Vereinigung (DMV) heraus gegründet, um den Online-Wettbewerb "Mathe im Advent" professionell weiterzuentwickeln und langfristig zu sichern.

Das Projekt selbst entstand bereits 2008 im Wissenschaftsjahr der Mathematik. Die beiden Gründer Stephanie Schiemann und Robert Wöstenfeld entwickelten für die DMV ein neues didaktisches Konzept mit modernem Design und digitalen Formaten für einzelne Personen und die Teilnahme in Gruppen - im Klassenverband. Mit inzwischen mehr als 30 Millionen Seitenaufrufen im Dezember zählt "Mathe im Advent" heute zu den größten digitalen MINT-Schulprojekten Europas. Das Bundesbildungsministerium unterstützte das Projekt bereits in sieben Wissenschaftsjahren, zuletzt 2025 im Wissenschaftsjahr "Zukunftsenergie".

(https://www.mathe-im-advent.de/de/mil/home/)

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