Anlage-Barometer 2025: Gold ist Top-Anlageklasse bei jungen Menschen

Studie beleuchtet das aktuelle Anlageverhalten in Deutschland

Mehrheit hält Lage an den Finanzmärkten für unsicher

Insbesondere 25- bis 34-Jährige vertrauen auf Gold

Militärische Konflikte, US-Zollpolitik und der Hype um Künstliche Intelligenz beunruhigen die Menschen in Deutschland: Zwei Drittel (67 Prozent) sind im aktuellen Umfeld verunsichert und sorgen sich um ihr Vermögen.

Gleichzeitig steigt das Vertrauen in Gold - besonders bei Jüngeren: Laut der repräsentativen Studie "Anlage-Barometer 2025"* der Deutsche Börse Commodities GmbH ist Gold für 25- bis 34-Jährige die beliebteste Anlageklasse. Über die Hälfte dieser Altersgruppe (53 Prozent) kann sich derzeit ein Investment vorstellen. Insgesamt spielt das Edelmetall für viele Menschen in Deutschland eine Rolle bei langfristigen Anlagen, etwa Altersvorsorge (29 Prozent), Krisen- und Inflationsschutz (26 Prozent) sowie Vermögensaufbau (15 Prozent).

Gold rückt in die Top 3 der Investments auf

Nur knapp ein Drittel (31 Prozent) der Deutschen macht sich wenig oder keine Sorgen um das eigene Vermögen. Entsprechend gewinnen sichere, wertstabile Anlagen an Bedeutung: Erstmals seit 2022 gehört Gold wieder zu den drei beliebtesten Investments. Auf die Frage "Wie würden Sie 25.000 Euro anlegen?" antwortete mehr als jeder Vierte (27 Prozent) mit Gold - nahezu so häufig wie in Tagesgeld/Sparbuch (31 Prozent) oder Fonds/ETFs (28 Prozent) und eher als in traditionelle Festgelder (26 Prozent). Immobilien (16 Prozent) und Aktien (15 Prozent) verlieren an Relevanz, Anleihen (7 Prozent) und Kryptowährungen (6 Prozent) spielen nur eine untergeordnete Rolle. Bei der Frage nach der vertrauenswürdigsten Anlage liegen Tagesgeld bzw. Sparbuch mit 21 Prozent vorne, gefolgt von Gold und Fonds/ETFs (je 14 Prozent).

Junge Menschen in Deutschland vertrauen auf Gold

Unter den 25- bis 34-Jährigen wäre Gold sogar das bevorzugte Investment: Mehr als ein Drittel (35 Prozent) würde mit einem Kapital von 25.000 Euro diese Anlageform wählen. Auch beim größten Vertrauen liegt Gold für sie an erster Stelle (18 Prozent) - vor Tagesgeldkonten/Sparbüchern (14 Prozent), Festgeldkonten, Immobilien oder Fonds/ETFs (je 13 Prozent). Bei langfristigen Anlagen gibt die junge Generation die Richtung vor: Für fast die Hälfte der 25- bis 29-Jährigen (48 Prozent) ist Gold relevant für die Altersvorsorge, deutlich mehr als im Gesamtdurchschnitt (29 Prozent). Jeder Fünfte in dieser Altersgruppe (21 Prozent) nennt auch Nachhaltigkeit/ESG-Kriterien als Argument für langfristige Goldinvestments, während es unter allen Befragten nur 8 Prozent sind.

Stabilität und Sicherheit im Anlageportfolio

"Das Anlagebarometer zeigt, dass eine konstante Mehrheit der Deutschen die Lage an den Finanzmärkten als unsicher empfindet", sagt Steffen Orben, Geschäftsführer der Deutsche Börse Commodities GmbH. "Gleichzeitig deutet das repräsentative Stimmungsbild auf ein wachsendes Interesse an Gold hin, dessen Wert 2025 bislang um mehr als 50 Prozent gestiegen ist. Vor allem junge Menschen vertrauen immer stärker auf Gold, da es zu den stabilsten Anlageklassen zählt und sich der Kurs seit Jahren positiv entwickelt. Studien empfehlen einen Goldanteil von fünf bis zehn Prozent im Portfolio, um Vermögen abzusichern."

Fast die Hälfte (45 Prozent) der Deutschen kann sich aktuell vorstellen, generell in Gold zu investieren. Für mittel- bis langfristig orientierte Anleger*innen bieten Inhaberschuldverschreibungen wie Xetra-Gold® eine einfache Alternative zum physischen Erwerb. Als Wertpapier ermöglicht Xetra-Gold einen kosteneffizienten Einstieg und Handel und ermöglicht - bei einer Haltedauer von über einem Jahr - steuerfreie Gewinne. Jedes Wertpapier entspricht genau einem Gramm Gold in Euro und ist 1:1 mit physischem Gold hinterlegt. Bei Bedarf kann es auch ausgeliefert werden.

* Über die Studie Anlage-Barometer 2025:

Im Auftrag der Deutsche Börse Commodities GmbH hat das Meinungsforschungsinstitut Verian (vorher Kantar Public) eine repräsentative Gruppe von 1.023 Personen in Deutschland befragt. Die Befragung wurde im Zeitraum vom 20. bis 28. November 2025 durchgeführt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.xetra-gold.com.

Redaktioneller Hinweis:

Hier finden Sie die Fotos der beiden Geschäftsführer der Deutsche Börse Commodities, Steffen Orben sowie Dr. Michael König.

