Pizza & Aperol Spritz: Schmeckt zusammen noch besser! Mit dem neuen Location Finder am Aperol Spritz Pizza Tuesday noch schneller zum italienischen Genussmoment

In der Pizzeria um die Ecke oder zuhause mit Freund:innen: Ein eisgekühlter Aperol Spritz und eine ofenfrische Pizza sind zwei italienische Ikonen, die zusammen einfach noch besser schmecken. Dieses Perfect Match feiert Aperol mit dem Aperol Spritz Pizza Tuesday - bei der Aktion können Gäste in rund 450 teilnehmenden italienischen Restaurants in ganz Deutschland jeden Dienstag eine ausgewählte Pizza und einen Aperol Spritz zum Angebotspreis genießen. Mit dem neuen Location Finder finden Interessierte nun noch einfacher teilnehmende Pizzerien in ihrer Nähe.

Ob klassische Margherita, würzige Diavola oder individuelle Eigenkreation - eine gute Pizza passt immer. Mit seinem bittersüßen Geschmack und der leuchtend orangen Farbe ist der Aperol Spritz der perfekte Begleiter dazu. Verbunden durch ihre italienischen Wurzeln verkörpern sie im Zusammenspiel das Dolce Vita: unkompliziert, gesellig und einfach lecker - beim gemütlichen Abend mit Freund:innen oder beim spontanen Aperitivo.

Aperol Spritz Pizza Tuesday: Mit neuem Location Finder teilnehmende Pizzerien finden

In allen teilnehmenden Pizzerien dürfen sich Gäste jeden Dienstag über eine ausgewählte Pizza und einen Aperol Spritz zum Angebotspreis freuen. Damit Interessierte noch schneller teilnehmende Pizzerien und neue Lieblingsrestaurants in ihrer Nähe entdecken können, bietet Aperol ab sofort ein Online-Tool: Mit dem Location Finder finden sie mit nur wenigen Klicks den passenden Spot - in der Großstadt sowie in kleineren Städten und Regionen.

Mehr Infos zum Aperol Spritz Pizza Tuesday sowie der Location Finder sind hier zu finden: https://www.aperol.com/de-de/news-und-events/pizza-tuesday/

Wer lieber zuhause bleibt, findet unter dem folgenden Link vielseitige Pizza-Rezepte zum Selbermachen: Rezepte Archives | Aperol-german-de

ÜBER APEROL/APEROL SPRITZ

Aperol® ist der Kult-Aperitif, der weltweit für seine orange leuchtende Farbe und sein einzigartiges florales Geschmacksprofil bekannt ist, das auf einem geheimen Rezept beruht, welches seit über einem Jahrhundert unverändert geblieben ist. Aperol Spritz wurde 1919 von den Barbieri Brüdern in der italienischen Region Venetien auf den Markt gebracht und ist dafür bekannt, prickelnd fröhliche Verbindungen zu schaffen und unvergessliche, gemeinsame Erlebnisse zu kreieren. Der charakteristische Cocktail erinnert an den italienischen Lebensstil des Zusammenseins. Aperol Spritz ist die Nummer 1 unter den Cocktails in Italien* und die Nummer 6 weltweit**. Der unverwechselbare Drink wird durch das Mischen von Aperol, Cinzano Prosecco und einem Spritzer Sodawasser in einem mit Eis gefüllten Weinglas zubereitet und mit einer Orangenscheibe garniert. Sein leichtes, herbes und florales Geschmacksprofil macht ihn zum idealen Drink für jede Gelegenheit.

ÜBER CAMPARI GROUP

Die Campari Group gehört zu den einflussreichsten Unternehmen in der weltweiten Spirituosenbranche. Das Produktportfolio umfasst mehr als 50 Premium- und Super-Premium-Marken, die sowohl weltweit als auch auf lokalen und regionalen Märkten vertreten sind. Zu den Global Priorities, den Schwerpunktmarken des Konzerns, gehören Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey und Grand Marnier. Der Konzern wurde 1860 gegründet und ist heute weltweit das sechstgrößte Unternehmen in der Branche der Premium-Spirituosen. Mit seiner internationalen Reichweite und führenden Marktpositionen in Europa und Amerika ist der Konzern in mehr als 190 Ländern tätig. Die Wachstumsstrategie des Konzerns zielt darauf ab, organisches Wachstum durch starken Markenaufbau und externes Wachstum durch selektive Übernahmen von Marken und Unternehmen zu kombinieren. Mit Hauptsitz in Sesto San Giovanni, Italien, besitzt die Gruppo Campari weltweit 23 Produktionsstätten und verfügt über ein eigenes Vertriebsnetz in 26 Ländern. Der Konzern beschäftigt ca. 4.700 Angestellte. Die Aktien der Muttergesellschaft, der Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM), sind seit 2001 an der italienischen Börse gelistet.

ÜBER CAMPARI GROUP Deutschland

Campari Group Deutschland ist eines der führenden Spirituosen-Unternehmen in Deutschland und Teil der Campari Group, die weltweit zu den bedeutendsten Playern im Spirituosensektor zählt. Campari Group Deutschland bietet ein fokussiertes Sortiment internationaler, erfolgreicher Premium-Lifestyle-Marken an. Hierzu zählen die Marken American Honey, Anchos Reyes, Aperol, Appleton Estate & Baron Samedi & Wray & Nephew, Averna, Bisquit, Braulio, Bulldog Gin, Campari, Cinzano, Crodino, Cynar, Espolón, Frangelico, Glen Grant, Grand Marnier, Lallier, Montelobos, Ouzo 12 & 12 Gold, Sagatiba, SKYY Vodka, Trois Rivières, Wild Turkey sowie Zedda Piras. Weitere Informationen unter: www.camparigroup.com

