Jobiqo übernimmt JOBS.DE und stärkt das Stellennetzwerk in Deutschland

Berlin / München / Wien (ots)

Jobiqo, führender Technologie- und Full-Service-Anbieter für Online-Stellenmärkte, übernimmt die Plattform JOBS.DE von der Kariera Group. Mit der Akquise stärkt Jobiqo seine Präsenz im deutschen Markt und baut seine Position als zentraler Technologiepartner für Verlage, Medienhäuser, Berufsverbände, Universitäten und Betreiber von Online-Stellenmärkten weiter aus. JOBS.DE erhält gleichzeitig ein spürbares Performance-Upgrade durch die KI-gestützte Reichweite- und Matching-Technologie von Jobiqo.

Der Online-Recruiting-Markt befindet sich in einem strukturellen Wandel. Künstliche Intelligenz, Programmatic Job Advertising, steigende Medienkosten sowie zunehmender KI-Bewerber- und Bot-Traffic verändern die Anforderungen an Online-Stellenmärkte grundlegend. Arbeitgeber erwarten zunehmend integrierte Lösungen, die Reichweite, Relevanz und messbare Ergebnisse verbinden - und sich weniger auf externe Reichweitenkanäle verlassen.

Vor diesem Hintergrund wird JOBS.DE als ergänzender nationaler Reichweiten- und Performance-Baustein innerhalb des Jobiqo Stellenmarkt-Netzwerks weiterentwickelt. Die Plattform wird auch künftig als eigenständiger Online-Stellenmarkt betrieben und dient der gezielten Verbindung nationaler Reichweite mit regionalen und fachspezifischen Stellenmärkten.

"Der Online-Stellenmarkt wird zunehmend durch Technologie gesteuert und über mehrere Kanäle hinweg orchestriert", sagt Martin Lenz, Geschäftsführer von Jobiqo. "Künstliche Intelligenz und Social Media entfalten ihren Nutzen dann, wenn sie gezielt zusammenspielen." so Lenz weiter. "Mit der Weiterentwicklung von JOBS.DE setzen wir diesen Ansatz konkret um und stärken zugleich das gesamte Jobiqo-Netzwerk, indem wir zusätzliche Reichweite, bessere Steuerbarkeit und höhere Qualität von Matching-Ergebnissen exklusiv für unsere Stellenmärkte schaffen."

Der Fokus liegt dabei auf qualitativen Recruiting Outcomes: Arbeitgeber sollen nicht nur Sichtbarkeit erhalten, sondern relevantere Bewerbungen, strukturierte Prozesse und nachvollziehbare Ergebnisse entlang des gesamten Recruiting-Funnels.

Mehr Optionen für Verlage und Stellenmarkt-Betreiber

Mit der Integration von JOBS.DE erweitert Jobiqo sein Stellenmarkt-Netzwerk um einen nationalen Reichweitenbaustein, der gezielt mit regionalen und fachlich spezialisierten Online-Stellenmärkten verknüpft werden kann. Dadurch entsteht zusätzliche Reichweite innerhalb eines kontrollierten, technologiegetriebenen Netzwerks, das auf Qualität und messbare Ergebnisse ausgerichtet ist.

Für Verlage und Plattformbetreiber bedeutet das mehr Unabhängigkeit von externen Reichweitenkanälen sowie eine bessere Steuerbarkeit von Performance und Recruiting-Ergebnissen. Die Vernetzung erfolgt auf Basis bestehender Jobiqo-Technologie wie beispielsweise Jobiqo AIR.

Technologie- und Performance-Upgrade für JOBS.DE

Für JOBS.DE bedeutet die Akquise ein umfangreiches technologisches Upgrade mit spürbarer Leistungssteigerung für Arbeitgeber. Die Plattform wird durch die Jobiqo-Technologie sowie internationales Know-how weiterentwickelt und profitiert künftig von einem Technologie-Stack, der konsequent auf Performance, Qualität und Skalierbarkeit ausgerichtet ist. Dazu gehören der gezielte Einsatz von Daten und Künstlicher Intelligenz, KI-basierte Search- & Match-Technologien, intelligente Reichweitensteuerung, Social-Recruiting-Ansätze sowie kontinuierliche Conversion-Optimierung.

"Ziel ist es, JOBS.DE gezielt an die veränderten Anforderungen des Online-Recruiting-Marktes anzupassen und die Plattform langfristig zukunftssicher weiterzuentwickeln - mit einem klaren Fokus auf relevante Recruiting-Ergebnisse für Arbeitgeber", sagt Matthias Hutterer, CTO von Jobiqo. "Wir sehen, dass Stellenmärkte, die auf der Jobiqo-Technologie basieren, mehr als doppelt so hohe Conversion-Raten qualifizierter Bewerberinnen und Bewerber erzielen wie klassische Job-Aggregatoren. Diesen Performance-Vorsprung wollen wir nun schrittweise für unser gesamtes Stellenmarkt-Netzwerk nutzbar machen und weiter ausbauen."

Über Jobiqo

Jobiqo ist ein international tätiger Technologieanbieter für Online-Stellenmärkte mit Sitz in Wien. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt im deutschsprachigen Raum: Allein in Deutschland betreibt Jobiqo technologisch mehr als 150 Job-Portale und arbeitet mit mehreren der führenden deutschen Verlagsgruppen zusammen. Jobiqo begleitet regionale wie nationale Medienmarken bei der strategischen Weiterentwicklung ihrer Stellenmärkte und beim Aufbau nachhaltiger Recruiting-Angebote. Anfang 2023 hat Jobiqo sein Angebot durch das kanalübergreifende Programmatic Job Advertising Service Jobiqo AIR ergänzt.

International unterstützt Jobiqo seit mehr als 14 Jahren Verlage, Medienhäuser, Verbände, Universitäten und spezialisierte Plattformbetreiber beim Aufbau, Betrieb und der Weiterentwicklung moderner Online-Stellenmärkte. Weltweit wurden bereits über 400 Jobbörsen auf Basis der Jobiqo-Technologie realisiert, darunter auch Plattformen namhafter Medien- und Marktteilnehmer wie The New York Times.

Über JOBS.DE

JOBS.DE ist ein Online-Stellenmarkt für Deutschland mit einer langjährigen Marktgeschichte und einer starken Kandidatenbasis. Die Plattform zählte zeitweise zu den größten Jobbörsen im deutschen Markt und war zuletzt der Teil der Kariera Group.

Als Teil des Jobiqo Stellen-Netzwerks wird JOBS.DE technologisch weiterentwickelt und gezielt an die veränderten Anforderungen des Online-Recruiting-Marktes angepasst - mit Fokus auf Reichweite, Relevanz und messbare Recruiting-Ergebnisse.

