Jobiqo startet KI-basiertes Reichweitenprodukt für Verlage, um Performance und Umsatz im Stellenmarkt zu steigern

Gemeinsam mit Aimwel stärkt Jobiqo Online-Stellenmärkte im deutschsprachigen Raum mit einer neuen Plattform zur intelligenten Reichweitenautomatisierung

Mit seiner Jobbörse-Software hat das österreichische Unternehmen Jobiqo seit 2011 zahlreiche Medienunternehmen auf der ganzen Welt überzeugt. In Zeiten des wirtschaftlichen Umbruchs verhalf Jobiqo traditionellen Verlagshäusern genauso wie jungen Medien-Startups zu neuen Umsätzen. Gemeinsam mit dem international tätigen Software as a Service (SaaS)-Anbieter Aimwel präsentiert Jobiqo nun eine neuartige Reichweitenlösung für Online-Jobbörsen namens „Jobiqo AIR“. Dieses Programmatic Job Advertising-Service bietet eine umfassende und kosteneffiziente Lösung für Stellenplattformen, um auf Job-Aggregatoren, soziale Medien und Display-Werbekanäle zuzugreifen.

Die neue Partnerschaft kombiniert Jobiqos innovative Stellenmarkt-Software mit der Werbetechnologie von Aimwel, um Jobbörsen den Zukauf von Reichweite zu erleichtern – automatisiert, 24/7 und zum Bestpreis für die Endkunden. Jobiqo AIR ermöglicht Jobbörsen durch den Einsatz modernster KI-Algorithmen und einer flexiblen Architektur die effizientere und effektivere Ansprache der qualifiziertesten Bewerberinnen und Bewerber.

"Wir freuen uns, die Partnerschaft mit Aimwel und den Start von Jobiqo AIR bekannt zu geben", sagt Martin Lenz, Geschäftsführer von Jobiqo. "Dieser neue programmatische Stellenanzeigen-Service bietet unseren Kunden eine Komplettlösung für den Zugang zu Job-Aggregatoren, sozialen Medien und Display-Werbung – budgetschonend und maximal effizient."

In der Praxis können Jobbörsen-Betreiber ihre Kampagnen für Stellenanzeigen von einer einzigen Plattform aus verwalten und mit Jobiqo AIR KI-gestützte Erkenntnisse und Analysen nutzen, um ihre Werbekosten zu optimieren. Der Service ist auch flexibel und anpassbar gestaltet, mit Optionen für Jobbörsen, um ihre Werbekampagnen an spezifische Branchen und Märkte anzupassen.

Auch Aimwel-CEO Lauri Koop zeigt sich hocherfreut über die Zusammenarbeit: "Durch die Kombination von Jobiqos Jobbörse-Software mit Aimwels Werbetechnologie bieten wir Jobplattformen eine disruptive, neue Serviceleistung, die völlig neue Möglichkeiten am Markt eröffnet, um qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber für die Endkunden zu erreichen und anzusprechen."

„Aktuell betreut Jobiqo für seine über 130 Kunden in 20 Ländern mehr als 200 Jobbörsen. Insgesamt wurden damit bisher 130 Millionen Job-Klicks und zwölf Millionen Bewerbungen für um die 100.000 Arbeitgeber-Unternehmen generiert“, stellt Geschäftsführer Martin Lenz fest. „Das auf dieser Basis über elf Jahre gesammelte Know-how fließt nun auf einzigartige Weise in Jobiqo AIR ein.“ Die Einführung des neuen Service „stellt sich damit als bedeutender Meilenstein für beide Kooperationspartner dar – und als großen Schritt nach vorne für die gesamte Branche im Online-Recruiting“, so Lenz. (Schluss)

