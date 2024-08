Digital Blocks GmbH

Vom traditionellen Handwerker zum Geschäftsführer der Zukunft: Josef Zauner von Digital Blocks beleuchtet, was einen zukunftsfähigen Unternehmer im Handwerk ausmacht

Die Digitalisierung ist für Handwerker ein entscheidender Wettbewerbsvorteil - aber auch ein Faktor, der entscheidend zur steigenden Komplexität der Unternehmensführung beiträgt. Damit Handwerker den Überblick behalten und die digitale Transformation ihres Unternehmens meistern, bieten ihnen Josef Zauner und Julian Mehlig von Digital Blocks fachlich kompetente Unterstützung in allen Themenbereichen rund um die Digitalisierung. Neben planbarer Mitarbeitergewinnung über digitale Kanäle unterstützen sie Handwerker unter anderem bei der Digitalisierung und Automatisierung interner Prozesse, um Kapazitäten für mehr Wertschöpfung zu schaffen. Wie sich die Rolle des Geschäftsführers durch die Digitalisierung gewandelt hat, beleuchtet der folgende Artikel.

Die Digitalisierung hat die Rolle des Geschäftsführers im Handwerk massiv verändert: Nicht länger reicht es aus, "nur" Handwerksmeister zu sein - auch Themen wie Marketing und Recruiting sowie die strategische und betriebswirtschaftliche Planung gehören zu den Aufgaben des Geschäftsführers. Nicht wenige Facharbeiter sind daher überfordert, sobald sie versuchen, eine eigene Firma zu führen. "Genau wie im Handwerk noch kein Meister vom Himmel gefallen ist, gilt dies auch für das Führen eines eigenen Betriebs. Handwerker, die sich nicht weiterentwickeln, bleiben also langfristig auf der Strecke", erörtert Josef Zauner, einer der Geschäftsführer von Digital Blocks.

"Um die Transformation vom handwerklichen Facharbeiter zum smarten Geschäftsführer zu meistern, müssen sich Handwerker das nötige Wissen genauso aneignen, wie sie es mit ihren handwerklichen Kenntnissen getan haben - und zwar am besten, indem sie die Unterstützung eines Experten suchen, der diesen Weg bereits beschritten hat", ergänzt Julian Mehlig, ebenfalls Geschäftsführer von Digital Blocks. Gemeinsam unterstützen die Experten Handwerksbetriebe in allen Aspekten der digitalen Transformation. Damit entlasten sie nicht nur den Geschäftsführer, der sich dann auf seine Kernaufgaben konzentrieren kann, sie sorgen auch für das Einsparen von Ressourcen, eine gesteigerte Effizienz und eine sichere Positionierung für die Zukunft. Welche Kenntnisse ein Handwerker dringend besitzen muss, um ein modernes und zukunftsfähiges Unternehmen zu führen - und welche Werkzeuge ihm dabei helfen können, haben Josef Zauner und Julian Mehlig im Folgenden zusammengefasst.

Mehr als nur Handwerk - die Rolle des Geschäftsführers im Wandel

Im Gegensatz zu einem angestellten Facharbeiter ist der Geschäftsführer eines eigenen Betriebs nicht nur für den handwerklichen Aspekt der Arbeit, sondern für den Erfolg des gesamten Unternehmens verantwortlich. Er muss in betriebswirtschaftlichen Fragen ebenso bewandt sein wie im Handwerk und strategische Entscheidungen treffen, die langfristige Konsequenzen für das Unternehmen und all seine Beschäftigten haben. So muss der Geschäftsführer unter anderem Budgets planen, Investitionen in das Wachstum des Betriebs tätigen und das Unternehmen strategisch entwickeln - und das alles, während er zusätzlich das Tagesgeschäft steuert.

Hinzu kommt, dass die Digitalisierung der Geschäftsprozesse heute nicht mehr nur ein nettes Extra darstellt, sondern eine absolute Notwendigkeit, um auf Dauer erfolgreich zu sein. Viele Handwerker haben dies zwar bereits begriffen und lassen zu, dass digitale Lösungen ihr Leben erleichtern - jedoch eröffnet die Digitalisierung weit mehr Chancen, als viele zunächst einsehen. Um diese Chancen zu nutzen, sind Handwerker dringend darauf angewiesen, ihren Horizont konstant zu erweitern und sich betriebswirtschaftliches wie auch digitales Fachwissen anzueignen.

Wettbewerbsvorteile durch fundiertes Wissen erschließen

Ein moderner Geschäftsführer muss mit einer enormen Bandbreite an Themen vertraut sein, um fundierte Entscheidungen über die Zukunft seines Unternehmens treffen zu können. So sollte er zumindest begreifen, was die wichtigsten Finanzkennzahlen bedeuten, welche betriebswirtschaftlichen Zahlen für den Unternehmenserfolg von Bedeutung sind und wie Vertrieb und Controlling funktionieren. Der Unternehmer muss sich also vom reinen "Facharbeiter mit eigenem Betrieb" zu einem Allrounder weiterentwickeln, der in der Lage ist, das gesamte Spektrum der Betriebsprozesse zu verstehen und bei Bedarf Aufgaben an die richtigen Leute zu delegieren.

Digitale Lösungen stellen dabei einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil dar und sollten deshalb fest in die Geschäftsprozesse eingebunden werden, um die Arbeit zu erleichtern. Beispielsweise bieten digitale Kanäle die Möglichkeit, die Kundenakquise wie auch das Recruiting effizienter zu gestalten und potenzielle Kunden und Bewerber noch effektiver anzusprechen. Darüber hinaus lassen sich durch systematische Digitalisierung der administrativen Geschäftsprozesse zusätzliche Kapazitäten befreien, sodass mehr Wertschöpfung möglich ist.

Mit fachlicher Unterstützung zum Betrieb der Zukunft

Um den Einstieg in die umfangreichen Themenbereiche Digitalisierung und Unternehmensführung zu schaffen, sollten sich Handwerksmeister nicht scheuen, bei Bedarf auf externe Hilfe zurückzugreifen. Genau wie sie sich die handwerklichen Fachkenntnisse von einem erfahreneren Kollegen angeeignet haben, müssen sie dies auch mit dem unternehmerischen und digitalen Know-how tun, das sie für den Erfolg ihres eigenen Betriebs benötigen.

Dazu ist es nahezu unerlässlich, die Unterstützung eines Experten in Anspruch zu nehmen, der selbst Erfahrung im Führen eines eigenen Handwerksbetriebs und der Digitalisierung von Geschäftsprozessen besitzt. Nur so ist es möglich, die für den Erfolg und die Zukunftsfähigkeit des eigenen Betriebs dringend notwendige Transformation vom traditionellen Handwerksmeister zum modernen und smarten Geschäftsführer fehlerfrei und mit minimalen Umwegen zu vollziehen.

