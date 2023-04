Custom

Seien Sie mit Custom TSE-ECR-Registrierkassen einen Schritt voraus, um keine Bußgelder zu riskieren und um mit der aktuellen deutschen Steuergesetzgebung konform zu sein

Die Custom GmbH ist bereit, den Einzelhandel auf bestmögliche Weise zu unterstützen, mit Fokus auch auf die kleinsten Händler und Geschäfte wie z. B. "Erdbeere und Spargel Hütte". Das in München ansässige deutsche Unternehmen Custom GmbH stellte auf der Euroshop 2023 (der weltweit wichtigsten Einzelhandelsmesse) zahlreiche technologische Lösungen für verschiedene Märkte vor, darunter neue Registrierkassen für den Einzelhandel in Deutschland: intelligent, mobil und mit langer Akkulaufzeit.

Eine neue Denkweise ist der erste Schritt, den man in der Welt des Einzelhandels machen muss; es ist wichtig, sich als Händler mit den neuen Technologien im Fiskalbereich auszukennen, um wettbewerbsfähig zu sein und um seine Arbeit als Einzelhändler zu vereinfachen. Die Custom GmbH verfügt über die breiteste Palette von Bottom-up-Technologien, um jede Art von Geschäft zu unterstützen, vom kleinen Straßenhändler über die Gastronomie bis hin zur großen Retailkette.

Die Geräte von Custom erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen und ermöglichen ein vollständiges TSE-Management, das von Swissbit zertifiziert und für den deutschen Markt zugelassen ist. Die Custom GmbH ist auch in der Lage, die Straßenverkäufer, die gerade eine neue Saison beginnen, optimal zu unterstützen. "Ladenbesitzer, Straßenhändler und Kleinunternehmer, die lange nach der richtigen Technologie für ihre spezifischen Bedürfnisse gesucht haben, finden jetzt in der Custom GmbH den richtigen Partner, der ihnen das Leben erleichtert", sagt Davy Sanson, Sales Manager - Germany & Austria. Die technologischen Lösungen von Custom sind in der Lage, optimal die Bedürfnisse in jeder Situation und auf jedem Markt zu erfüllen, weshalb Unternehmen wie Custom den Unterschied ausmachen. In der Tat kann die Custom Gruppe bereits auf eine 30-jährige Erfahrung zurückblicken, ist auf 16 Fiskalmärkten präsent und liefert Technologien in mehr als 76 Länder weltweit. Seit 1992 hat das Unternehmen kontinuierlich Lösungen entwickelt, die die Arbeit der Einzelhändler auf der ganzen Welt erleichtern, was es dem Unternehmen ermöglicht hat, für die größten Industriemarken, die wichtigsten Akteure desEinzelhandels und des Großvertriebs weltweit zu arbeiten, ohne dabei kleinere Unternehmen aus dem Blick zu verlieren. Dank dieses kontinuierlichen Wachstums bietet die Custom GmbH einzigartige Lösungen mit überaus wettbewerbsfähigen Preisen für den deutschen Markt und ist in der Lage, allen Bedürfnissen gerecht zu werden.

