Insel der Glückseligkeit umgeben von Weinbergen und Apfelbaumwiesen

Wer den Frühling in Südtirol erleben möchte und auf der Suche nach einem besonderen Hotel mit einem erstklassigen Service ist, der ist hier genau richtig. Der Geheimtipp für Urlaubsgenuss und Erholung ist das 4 Sterne Superior Hotel Fayn im idyllischen Algund bei Meran.

Klein, aber fein heißt es hier und das mit Recht. Es ist ein privater Rückzugsort voll Genuss, an dem man seine Seele baumeln lassen und die kulinarische Vielfalt der Region genießen kann.

Das Hotel Fayn liegt in Algund, in unmittelbarer Nähe zur Kurstadt Meran und bietet seinen Gästen eine Vielzahl an Annehmlichkeiten. 33 luxuriöse Zimmer und Suiten stehen zur Wahl, die mit hochwertigen Materialien und modernster Ausstattung eingerichtet sind. Jedes Zimmer verfügt über einen Balkon oder eine Terrasse, von wo aus man einen spektakulären Blick auf das Meraner Land hat.

Ein ausgedehntes Wellnessangebot erwartet die Gäste in der hauseigenen Saunalandschaft, dem traumhaftem Außenpool in einer weitläufigen Gartenlandschaft, in den Ruheräumen und dem Beauty & Spa mit großzügigen Räumlichkeiten für Massagen und Kosmetik.

Auch beim kulinarischen Genuss kommen die Gäste im 4-Sterne superior Hotel Fayn auf ihre Kosten. Im Restaurant werden täglich Gerichte aus regionalen und internationalen Speisen serviert, die mit viel Liebe zubereitet werden. Bei schönem Wetter genießen Sie sowohl das Frühstück als auch das Abendessen auf der Panoramaterrasse, die mit einem herrlichen Blick auf den schönen Garten und die Weinberge verzaubert. Der hauseigener Weinkeller lässt Weinkenner-Herzen höher schlagen: Hier entdecken Sie besondere Weine in einem ganz besonderen Ambiente. Und der zeitlos schöne Loungebereich mit neu gestalteter Pianobar und avantgardistischer Theke, lädt zu später Stunde zum Verweilen und Beisammensein ein.

Das Hotel Fayn ist aber nicht nur ein Ort für Gäste, die nach Ruhe und Entspannung suchen, sondern hat auch für aktive Urlauber einiges zu bieten. Das Hotel ist ein idealer Ausgangspunkt, um die Umgebung als auch die atemberaubende Bergwelt mit dem Rad oder zu Fuß zu erkunden und Sehenswürdigkeiten wie die Meraner Promenade, die botanischen Gärten von Schloss Trauttmansdorff oder das historisch bedeutsame Schloss Tirol zu besichtigen.

Mediterrane Pflanzen, Obstwiesen und Weinberge gehen in Algund über in die alpine Hochwelt der Texelgruppe mit ihren 3000er-Gipfeln. Hier finden Sie südländische Lebenslust neben tiefverwurzelten alpinen Traditionen. Tipp: Erkunden Sie die umliegende Natur und wandern Sie auf einem der schönsten Panoramawanderwege Südtirols, dem Meraner Höhenweg.

Genusswochen zum Vorteilspreis ab 7 Übernachtungen inklusive Verwöhn-HP und allen FAYN-Inklusivleistungen ab Euro 1.120,- pro Person/Woche

