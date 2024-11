Goodyear Germany GmbH

Europäische Umfrage zeigt: Deutsche Autofahrer legen verstärkt Wert auf Qualität und Leistung ihrer Reifen

Goodyear-Winterreifen zum ADAC-Testsieger gekürt

Bild-Infos

Download

Hanau, Wien, Volketswil (ots)

Europäische Autofahrer, die in den Wintermonaten Premium-Winterreifen verwenden, besitzen laut einer von IPSOS im Auftrag von Goodyear durchgeführten Umfrage [1] ein deutlich höheres Maß an Vertrauen und Komfort im Vergleich zu Fahrern mit Reifen von Nicht-Premium-Marken. Dies unterstreicht, dass die Wahl des richtigen Reifens eine der wichtigsten Maßnahmen ist, um sich auf winterliche Bedingungen vorzubereiten.

Die Umfragewerte in Deutschland ergaben, dass drei von fünf Autofahrern (58 Prozent) Winterreifen wählen, weil sie die optimalen Reifen für ihr Fahrzeug bevorzugen. Nur 25 Prozent gaben an, Winterreifen wegen der gesetzlichen Vorschriften zu verwenden, was darauf hindeutet, dass den meisten Fahrern Sicherheit, Performance und das Vertrauen in das Fahren im Winter wichtiger sind als bloße Regelkonformität. Autofahrer, die Winterreifen verwenden, berichten, dass diese auf Schnee und Eis am besten performen. Mehr als die Hälfte der deutschen Fahrer gibt zudem an, nach wie vor mit diesen winterlichen Fahrbedingungen konfrontiert zu sein.

Die Daten legen nahe, dass die Vorteile der Investition in Premium-Reifen von Fahrern nicht ignoriert werden sollten, insbesondere bei schwierigen winterlichen Bedingungen. Deutsche Fahrer scheinen dies zu wissen: Im Vergleich zum europäischen Durchschnitt legen sie mehr Wert auf Qualität und Leistung bei der Auswahl neuer Winterreifen.

Die Erkenntnisse sind besonders relevant für Menschen, die leidenschaftlich gerne fahren und auch bei schwierigen Wetterbedingungen das Beste aus ihrem Fahrzeug herausholen möchten.

Schneeflocken-Symbol-Pflicht für Winterreifen seit Oktober 2024

In Deutschland erfüllen seit dem 1. Oktober nur noch Reifen mit dem Schneeflocken-Symbol die gesetzlichen Anforderungen für wintertaugliche Reifen. Die Verwendung von Sommerreifen oder anderen Reifen ohne diese Markierung birgt das Risiko von Geldstrafen, Punkten in Flensburg und Gefahren für die eigene Sicherheit sowie die anderer Verkehrsteilnehmer.

Sonia Leneveu, Director Marketing Consumer Europe bei Goodyear: "Die Umfrage zeigt, dass Fahrer, die bereits Premium-Winterreifen nutzen, darauf vertrauen, dass sie in der kalten Jahreszeit die beste Performance erbringen. Mit der neu vorgeschriebenen Schneeflocken-Markierung ist der preisgekrönte UltraGrip Performance 3 von Goodyear in diesem Winter für noch mehr deutsche Autofahrer die richtige Wahl."

ADAC-Testsieger Goodyear UltraGrip Performance 3

Im aktuellen ADAC-Winterreifentest erzielt der Winterreifen UltraGrip Performance 3 den ersten Platz. Die Redaktion resümiert: "Sehr ausgewogener Reifen, beste Fahrsicherheit, beste Umweltbilanz, geringster Reifenabrieb".[2]

Der Goodyear Winterspezialist ist jetzt in weiteren Größen erhältlich, darunter fast 40 neue Ausführungen für 19-Zoll-Räder und größere. Er verfügt über innovative Technologien wie die Goodyear Snow Protect Technology, die die Anzahl der Griffkanten im Reifenprofil erhöht, um mehr Grip auf Schnee zu bieten, sowie die Wet Grip+ Technology, die Wasser zur Seite statt nach vorne ableitet, um die Aquaplaning-Gefahr zu verringern. Der Reifen ist zudem dank spezieller Features, die den Lärm reduzieren und die Effizienz steigern, für Elektrofahrzeuge bestens geeignet.

______________

[1] Umfragedaten erhoben im Februar 2024 von Ipsos im Auftrag von Goodyear. Stichprobe von 4.550 Fahrern (650 pro Land). Befragte Länder: Deutschland, Frankreich, Italien, Schweden, Dänemark, Polen, Rumänien.

[2] ADAC-Winterreifentest 24.09.2024. Getestete Größe: 215/55 R17. Testfahrzeug: VW T-Roc.

Original-Content von: Goodyear Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell