Capgemini wächst weiter und plant, deutschlandweit über 1.400 neue Mitarbeiter einzustellen

- Digital-Themen kurbeln Nachfrage weiter an und bleiben starker Motor des Wachstums - Verstärkung über alle Unternehmensbereiche und Branchen hinweg gesucht - Über 500 Praktikumsplätze verfügbar

Über 1.400 neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen möchte das IT-Beratungs- und -Dienstleistungsunternehmen Capgemini 2018 allein in Deutschland einstellen. Der diesjährige Bedarf übersteigt somit erneut den des Vorjahres von 1.250 und untermauert das starke Wachstum der Capgemini-Gruppe in Deutschland quer über alle Unternehmensbereiche. Auf Recruiting-Kurs ist auch die Capgemini-Tochter Sogeti, auf sie entfallen 250 der 1.400 Stellen. Alle gesuchten Profile bewegen sich im Kontext der Digitalisierung und haben einen stark internationalen Bezug.

Gesucht sind auch 2018 wieder alle Entwicklungsstufen, vom Einsteiger bis zum Experten, mit unterschiedlichen Hintergründen, hauptsächlich aber Informatiker sowie Wirtschafts- und Betriebswissenschaftler. Besonders wichtige Themen für das Geschäft von Capgemini heute und in der Zukunft sind beispielsweise Data Science, Innovationsstrategie, Internet of Things, Cloud, Cybersecurity, Agile und DevOps. Das betrifft die Beratungsbereiche bei Capgemini ebenso wie die Anwendungsentwicklung, Infrastrukturdienstleistungen oder Testing Services. Die meisten Rollen beschäftigen sich schwerpunktmäßig mit einem oder mehreren dieser Themen. Besonders gefragt sind folgende Profile (exemplarisch): Data Analytics Consultant, Business-Intelligence- und Big-Data-Berater, IT-Architekt, Software Ingenieur, Business Analyst, Projektmanager, Berater für Business Technology und Innovation.

Karrierechancen bietet auch die Capgemini-Tochter Sogeti im Jahr 2018 vermehrt an: Im Bereich High Tech insbesondere für Ingenieure mit Schwerpunkten in Embedded Software Engineering und PLM (Product Lifecycle Management); im Feld Software Testing für Testexperten mit Kenntnissen zu Testmanagement und -automatisierung, Agile und IT-Infrastruktur.

"Wer Digitalisierung einmal von A bis Z durchdekliniert, den führt es zwangsläufig von der übergeordneten Strategie über die Technologieberatung bis hin zu Anwendungsentwicklung, Systemintegration und Infrastruktur. Als Full Service Provider begleitet Capgemini die Unternehmen bei jedem einzelnen dieser Schritte und in all ihren Facetten. Dementsprechend divers sind auch die Jobprofile, die wir Bewerbern unter einem Dach anbieten können", so Dr. Peter Lempp, Chief People Officer von Capgemini in Deutschland.

Gesucht sind neue Mitarbeiter an allen Standorten Deutschlands. Am stärksten wachsen derzeit die Büros in Stuttgart und München sowie das 2017 neu entstandene Office in Erfurt. Zusätzlich zu den 1.400 Stellen sind für das Jahr 2018 auch über 500 neue Praktikumsplätze vorgesehen.

Capgemini ist einer der weltweit führenden Anbieter von Management- und IT-Beratung, Technologie-Services und Digitaler Transformation. Als ein Wegbereiter für Innovation unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei deren komplexen Herausforderungen rund um Cloud, Digital und Plattformen. Auf dem Fundament von 50 Jahren Erfahrung und umfangreichem branchenspezifischen Know-how hilft Capgemini seinen Kunden, ihre Geschäftsziele zu erreichen. Hierfür steht ein komplettes Leistungsspektrum von der Strategieentwicklung bis zum Geschäftsbetrieb zur Verfügung. Capgemini ist überzeugt davon, dass der geschäftliche Wert von Technologie von und durch Menschen entsteht. Die Gruppe ist ein multikulturelles Unternehmen mit 200.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern, das 2017 einen Umsatz von 12,8 Milliarden Euro erwirtschaftet hat.

Mehr unter www.capgemini.com/de. People matter, results count.

