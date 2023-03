Deutsche Giga Access

Veränderung in der Geschäftsführung der Deutschen Giga Access zum 01.05.2023

Essen (ots)

Der CEO der Deutschen Giga Access (DGA), Herr Dr. Arno Wilfert, scheidet am 30.04.2023 auf eigenen Wunsch, und wie seit Längerem geplant, aus der Geschäftsführung des Unternehmens aus, um mehr Zeit für Familie und Privatleben zu haben. Als Mitglied des Beirats wird Dr. Wilfert dem Portfoliounternehmen der Deutschen Beteiligungs AG auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen. Nach langjähriger Tätigkeit als Strategieberater und diversen Mandaten als Geschäftsführer (zum Beispiel bei HRS und Pepcom) kam Dr. Wilfert 2020 als CFO zur Deutschen Giga Access, bei der er am 01.01.2021 die Rolle des CEO übernahm.

Ihm folgt Rainer Piroth nach, der am 01.11.2022 als CTO in das Unternehmen eintrat und mit dem 01.05.2023 zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben auch die Position des CEO übernehmen wird. Der 56-jährige Piroth blickt auf mehr als 35 Jahre Berufserfahrung in der Telekommunikationsbranche zurück. In dieser Zeit übte er unter anderem diverse geschäftsführende oder geschäftsleitende Funktionen bei Festnetzbetreibern wie der Versatel Deutschland und der DNS:NET in Berlin aus.

Arno Wilfert: "Ich freue mich auf den nunmehr bevorstehenden nächsten Lebensabschnitt und darauf, dass ich die Geschicke der DGA als Mitglied des Beirats auch künftig mitverfolgen und gestalten kann. Wir haben in den vergangenen 2½ Jahren ein am Markt erfolgreiches Unternehmen mit über 80 Mitarbeitern aufgebaut und innerhalb kurzer Zeit bereits mehrere Glasfasernetze gebaut und in Betrieb genommen. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, die daran mitgewirkt haben."

Rainer Piroth: "In den zurückliegenden Monaten habe ich Arno Wilfert nicht nur kennen, sondern auch überaus schätzen gelernt. Es freut mich wirklich sehr, dass uns ein so erfahrener Manager und versierter Stratege verbunden bleiben wird. In gleichem Maße freue ich mich darauf, mit erweitertem Verantwortungsbereich die Deutsche Giga Access in ihrer Entwicklung weiterhin begleiten zu können."

Marius Rispeter, Vorsitzender des Beirats: "Im Namen des Beirats bedanke ich mich für die hervorragende Aufbauarbeit, die Arno Wilfert bei und für die Deutsche Giga Access geleistet hat. Dem künftigen Zusammenwirken im Beirat sehe ich mit Freuden entgegen und wünsche für die Zukunft alles Gute. Mit Rainer Piroth gab es bereits in der Vergangenheit bei einem anderen Beteiligungsunternehmen eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Deutschen Beteiligungs AG. Es freut uns daher, dass wir ihn für die Nachfolge von Herrn Wilfert haben gewinnen können und wünschen ihm mit seiner zusätzlichen Aufgabe als CEO ein gutes Gelingen."

Über die Deutsche Giga Access

Die Deutsche Giga Access (DGA) finanziert, plant, baut und betreibt moderne und hochperformante FTTH-Glasfasernetze in Deutschland. Die Netze der DGA sind nach dem "Open-Access"-Modell grundsätzlich von allen Anbietern von Internetdiensten nutzbar.

Mit Übernahme der Northern Access wurde die DGA 2020 als Beteiligungsgesellschaft der Deutschen Beteiligungs AG gegründet. Heute hat die DGA rund 80 Mitarbeiter und verfügt über ein leistungsfähiges Ökosystem von Partnern über die gesamte Wertschöpfungskette, vom Tiefbau bis zur Aufrüstung der Netzebene 4 in Mehrfamilienhäusern.

Das Unternehmen hat bereits erfolgreich mehrere Glasfasernetze errichtet. Mit dem derzeitigen Rollout-Footprint können schon heute mehr als 100.000 Homes Passed adressiert werden.

