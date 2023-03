Motor Presse Hamburg

Motor Presse Hamburg erhält zum dritten Mal in Folge das Qualitätssiegel "Top Brand Corporate Health"

Stuttgart (ots)

Die Motor Presse Hamburg erhält 2023 das dritte Jahr in Folge das begehrte Siegel "Top Brand Corporate Health" und etabliert sich damit als ausgezeichneter Anbieter in Sachen Gesundheitskommunikation. Mit dieser Auszeichnung konnte sich der Hamburger Verlag mit Titeln wie Men's Health und Women's Health von tausenden Dienstleistern abheben.

Vergeben wird das Siegel von EUPD Research, dem führenden Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsinstitut im Bereich des Corporate Health Managements. Steffen Klink, COO von EUPD Research, gratuliert: "Millionen Leser und 25 Jahre Marktführerstatus mit Men's Health als erfolgreichstes Magazin in der Gesundheits-, Ernährungs-, Fitness- und Achtsamkeitskommunikation - Wir freuen uns, mit der Motor Presse Hamburg GmbH & Co. KG auch in diesem Jahr wieder einen absoluten Spezialisten in der BGM-Kommunikation auszeichnen zu können."

Mit der wiederholten Auszeichnung baut die Motor Presse Hamburg ihre Position als Anbieter von Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) aus. "Drei Mal in Folge qualifizierter Dienstleister in Sachen Gesundheitskommunikation: Die Auszeichnung ist für uns eine große Ehre, und sie bestärkt uns in unserem Bestreben, Betriebliches Gesundheitsmanagement durch hochwertige, moderne und aufmerksamkeitsstarke Gesundheitskommunikation näher an die Mitarbeitenden zu bringen", sagt Oliver Bertram, Geschäftsführender Redakteur der Motor Presse Hamburg.

Das Medienhaus bietet maßgeschneiderte Kommunikations-Dienstleistungen auf allen Kanälen an. Oliver Bertram: "Unsere BGM-Kunden schätzen unsere Expertise als jahrzehntelange Medienprofis. Bis heute informieren, motivieren, beraten und begeistern wir Monat für Monat Millionen von Menschen zu Gesundheitsthemen. Am Kiosk sowie digital im Netz und auf Social Media. Diese Erfahrung macht uns zu echten Zielgruppen-Verstehern: Auch bei vermeintlich "schwierigen" Themen erreichen und bewegen wir Menschen - selbst die, die sich bei Gesundheitsthemen reflexartig wegducken."

Zusätzlich zu der strategischen Partnerschaft als Kommunikationsdienstleister wirkt die Motor Presse Hamburg auch weiterhin bei der Vergabe des Corporate Health Awards mit. Mit diesem Preis werden Unternehmen Jahr für Jahr für ihre herausragende BGM-Arbeit ausgezeichnet. Die Motor Presse Hamburg wird den Sonderpreis "Gesundheitskommunikation" in 2023 bereits zum vierten Mal vergeben.

Über Top Brand Corporate Health

Die von EUPD Research vergebene Auszeichnung "Top Brand Corporate Health" hilft Unternehmen dabei, verlässliche Dienstleister zu finden, die sich verbindlichen Standards verpflichtet haben. Die Auszeichnung basiert auf praxisorientierten Nominierungen der verantwortlichen BGM-Experten von Deutschlands besten Arbeitgebern mit eigenem Betrieblichen Gesundheitsmanagement. Ergänzt werden die Nominierungen durch den Top Brand-Expertenbeirat, der sich aus Deutschlands führenden Expert*innen aus Wissenschaft, Krankenkassen, Gesundheitswesen und Verbänden zusammensetzt. Am Ende wurden alle Gesundheitsdienstleister in verschiedenen Bereichen bewertet und konnten sich, wie die Motor Presse Hamburg, mit einer anschließenden Auditierung durch die BDO Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG ihren Status als Top Brand verifizieren lassen. WeitereInformationen finden Sie unter www.ch-topbrand.de.

Über EUPD

EUPD ist das führende Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsinstitut und zeichnet seit über 22 Jahren weltweit nachhaltige Unternehmen aus. Im Bereich des Corporate Health Managements konnten in der DACH-Region bislang mehr als 5.000 Unternehmen von den Evaluierungs-, Begleitungs- und Auszeichnungsprozessen der drei Bereiche EUPD Research, EUPD Cert und EUPD Consult profitieren. Grundlage aller Arbeiten bildet der stetig weiterentwickelte Corporate Health Evaluation Standard (CHES), der sich in drei Modelldimensionen (Struktur, Strategie und Maßnahmen) sowie in insgesamt über 25 Themencluster unterteilt. Das CHES-Modell bildet ebenfalls die Basis für die Bewertungen im Corporate Health Award (CHA), in der jährlich die gesündesten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet werden. Diese Organisationen profitieren somit von der budget- und ressourcenschonenden Allokation ihrer nächsten Schritte und benötigen hierfür eine transparente Übersicht, welche Dienstleister sie für welches Themencluster einsetzen können.

Bildmaterial finden Sie hier: www.motorpresse.de/presse/news

Original-Content von: Motor Presse Hamburg, übermittelt durch news aktuell