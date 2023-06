Digital Career Institute

Digital Career Institute - Orientierungskurs zum Quereinstieg in die Digitalbranche ab sofort auch in Teilzeit möglich

Das Digital Career Institute (DCI) bietet seinen Orientierungskurs ab jetzt auch in Teilzeit an. In nur fünfeinhalb Wochen und mit nur fünf Stunden pro Tag, gewinnen Interessierte hier einen umfassenden Überblick über die vielfältigen Berufsbilder in der Technologie-Branche und erwerben Grundkenntnisse. Der erste Teilzeitkurs startet am 8. August 2023.

"Wir freuen uns, den Orientierungskurs erstmals auch in Teilzeit anzubieten. Darüber können wir allen Interessierten, die sich aktuell nicht in Vollzeit einer Neuorientierung widmen können, die Teilnahme an diesem Kurs ermöglichen", sagt Marius Hein, Geschäftsführer Digital Career Institute. "Somit können wir noch mehr Menschen die Möglichkeit geben, einen neuen Karriereweg im digitalen Bereich einzuschlagen und sich darüber eine erfolgreiche Zukunft in der Technologiebranche zu sichern."

Die Digitalbranche ist einer der größten Arbeitgeber Deutschlands und bietet ein großes Potential für Quereinsteiger. Aktuell sind laut Branchenverband Bitkom allein in Deutschland rund 137.000 Stellen in der Digitalbranche nicht besetzt. 30 Prozent der Technologie-Unternehmen planen für dieses Jahr Neueinstellungen.

Viele, die sich beruflich neu orientieren möchten, wissen um diese Chance, sind sich aber unsicher, ob sie für einen Quereinstieg in die IT-Branche geeignet sind und welcher IT-Beruf der richtige für sie wäre. Genau hier setzt das DCI mit dem Orientierungskurs an.

Teilzeit-Orientierungskurs

Der Orientierungskurs bietet allen, die sich für einen Quereinstieg interessieren, einen umfassenden Überblick über die vielfältigen Berufsfelder in der IT. Hier lernen die Teilnehmenden auch ihre individuellen Neigungen und Stärken kennen.

Die Kursinhalte reichen über das Kennenlernen des Arbeitsmarkts und des Arbeitsumfeldes in der digitalen Industrie bis hin zum Erfahrungsaustausch mit Absolvent:innen des DCI.

Die Teilnehmenden erhalten eine Einführung in die Grundlagen der Webentwicklung (einschließlich HTML, CSS, JavaScript) und erstellen eine eigene Microsite. Sie lernen die wichtigsten Prinzipien des Online-Marketings (Marketing, Marketing-Kanäle, Social Media, SEO, SEA) kennen und setzen das Gelernte in der Planung einer Marketingstrategie um. Nach Abschluss des Orientierungskurses sind die Teilnehmenden zudem mit den Grundprinzipien des Cloud Computing und der Amazon Web Dienste (AWS) vertraut.

Während des Orientierungskurses nehmen sie an Präsentationen von Partnerunternehmen teil und erhalten die Gelegenheit zum Knüpfen erster Kontakte in die digitale Wirtschaft.

Der Kurs endet mit einem Abschlusstest sowie einem Workshop zur Analyse der eigenen Kompetenzen. Dieser dient dazu, noch einmal gemeinsam mit Expert:innen zu definieren, in welchem IT-Berufsfeld die eigenen Neigungen und Kompetenzen liegen und in welchem Bereich man sich für den Quereinstieg weiter qualifizieren möchte.

Der Unterricht findet über einen Zeitraum von fünfeinhalb Wochen wochentags täglich zwischen 8:30 Uhr und 13:30 Uhr statt. Die Kurssprache ist Deutsch. Es handelt sich um einen Live-Online-Kurs. Eine Teilnahme ist von überall möglich.

Der Orientierungskurs kann über einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) zu 100% gefördert werden. Zudem stellt das Digital Career Institute seinen Student:innen auch das technische Equipment und die jeweiligen Programme zur Verfügung.

Anmeldung

Interessierte können sich ab sofort unter bildungsberatung@digitalcareerinstitute.org für den Kurs anmelden.

Digital Career Institute

2016 gegründet, hat es sich das Digital Career Institute zur Aufgabe gemacht, Quereinsteigende aus allen erdenklichen Berufsfeldern für die Digitalbranche zu qualifizieren und somit dem zunehmenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Die Angebote des Digital Career Institutes richten sich an alle Menschen - unabhängig von beruflicher Erfahrung, Hintergrund oder Alter. Die Kurse werden in den Sprachen Deutsch und Englisch angeboten und können online absolviert werden. Zu dem Kursangebot zählen Online Marketing, Webentwicklung, Cloud Computing, Python Backend und Java Backend Programmierung sowie Salesforce Consultant oder HR Consultant. Die Kurse können über die Angebote der Agentur für Arbeit zu 100% gefördert werden. Die Ausbildungsdauer variiert. Sie liegt bei der Mehrzahl der Kurse zwischen zwölf und vierzehn Monaten. Die Kurse finden von montags bis freitags in Vollzeit statt. Die Kursinhalte werden live von Dozent:innen vermittelt. Weitere Informationen unter www.digitalcareerinstitute.org.

