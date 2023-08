WorkGenius Group

WorkGenius Group wächst weiter: Übernahme des Berliner Unternehmens Expertlead

Die dritte Akquisition innerhalb von 14 Monaten

Hamburg/New York (ots)

WorkGenius, ein in Hamburg gegründetes Technologieunternehmen für Freelancer mit Hauptsitz in New York City, gibt die Übernahme von Expertlead bekannt. Expertlead ist ein in Berlin ansässiges Technologieunternehmen, das dafür bekannt ist, Freelancer aus dem Tech-Bereich mit Unternehmen zusammenzubringen und Peer-to-Peer-Live-Coding-Screenings anzubieten.

Es ist die dritte Akquisition von WorkGenius in den letzten 14 Monaten, nach den Übernahmen von JBC und Agency WorX in den USA, und bringt den Umsatz der Gruppe auf 150 Millionen US-Dollar.

Das von Arne Hosemann und Alexander Schlomberg gegründete und von Rocket Internet, Acton Capital und SEEK finanzierte Unternehmen Expertlead ist bekannt für sein Angebot, das Unternehmen mit qualifizierten Freelancern aus dem Tech-Bereich zusammenbringt und gleichzeitig hochmoderne Live-Coding-Screenings anbietet.

"Mit dem Aufkommen von KI und Chat GPT haben wir einen Bedarf an tatsächlichen Live-Screenings gesehen, da traditionelle asynchrone Screenings an Wert verlieren. Technologie und Prozesse von Expertlead passen perfekt zu unserer WorkGenius-Technologie und werden für unsere Kunden verfügbar sein", sagt Daniel Barke, Chief Product Officer und Co-Founder von WorkGenius.

Alexander Schlomberg schaut mit Begeisterung auf die neugeschlossene Partnerschaft: "Mit WorkGenius haben wir einen globalen Partner, mit dem wir eine Vision teilen. Wir sind überzeugt, dass uns die Kombination aus Mensch und Technologie erlaubt, das globale Human Capital Powerhouse der Zukunft zu werden."

Die Dienstleistungen und die Produkte von Expertlead, einschließlich ihrer Screening-Technologie, werden vollständig in WorkGenius integriert, wodurch WorkGenius auf dem Markt für Freelancer-Technologie weiter an Bedeutung gewinnt. Sowohl die Kunden von WorkGenius als auch die von Expertlead werden von den Synergien der kombinierten Plattformen profitieren.

"Diese Übernahme baut auf dem Momentum auf, das durch die Übernahmen von JBC und WorX entstanden ist. Das Peer-to-Peer-Screening von Expertlead ergänzt unser umfassendes Angebot und macht uns zu der zentralen Anlaufstelle für das Talentmanagement", so Marlon Rosenzweig, CEO und Co-Founder von WorkGenius.

