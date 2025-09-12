A&M Sales Solutions GmbH

Marvin Flenche von umsatz.io: 7 CRM-Fehler, die jeden Vertrieb ausbremsen – und wie du sie sofort behebst

Hannover (ots)

Der Vertrieb ist das Herzstück jedes Unternehmens – doch viele kleine und mittlere Betriebe kämpfen mit typischen Fehlern im Kundenbeziehungsmanagement. Marvin Flenche, Gründer und Geschäftsführer der A&M Unternehmerberatung GmbH sowie der A&M Sales Solutions GmbH, zeigt, welche CRM-Fehler den Vertrieb ausbremsen und wie die Softwarelösung umsatz.io gezielt Abhilfe schafft.

In vielen kleinen und mittleren Unternehmen wird Vertrieb noch immer auf Zuruf, mit Notizen oder in unübersichtlichen Excel-Tabellen organisiert. Das führt zu verpassten Chancen, ineffizienten Abläufen und unnötigem Zeitverlust. Besonders in wachstumsorientierten Betrieben fehlt es häufig an strukturierten Prozessen, die den Vertrieb planbar und nachvollziehbar machen. Klassische CRM-Systeme sind dabei oft zu komplex, unflexibel oder schlicht nicht auf die Bedürfnisse kleiner Teams ausgelegt. Genau hier setzt umsatz.io an – mit einer Lösung, die sich auf das Wesentliche konzentriert und praxisnahe Probleme direkt adressiert. „Vertrieb braucht Struktur – aber ohne komplizierte Tools. Unser Anspruch ist es, ein CRM zu entwickeln, das den Alltag erleichtert und sofort echten Mehrwert liefert“, erklärt Marvin Flenche, Gründer von umsatz.io.

„Viele CRM-Systeme überfordern – wir haben eines entwickelt, das einfach funktioniert und dabei den gesamten Vertriebsprozess abdeckt“, so Marvin Flenche. Mit umsatz.io bietet sein Team eine CRM-Lösung, die speziell auf die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen zugeschnitten ist. Die Software vereint intuitive Bedienbarkeit mit intelligenten Automatisierungen und schafft so eine klare Struktur im Vertriebsalltag – ohne technische Hürden oder lange Schulungen. Im Zentrum steht dabei die Frage: Wie lassen sich typische Vertriebsfehler vermeiden, bevor sie Umsatz kosten?

1. Fehlendes Aktivitäts-Tracking: Entscheidungen nach Bauchgefühl

Die größten Fehler im Vertriebsprozess zeigen sich in verschiedenen Bereichen, die alle auf den Einsatz eines CRM-Systems zurückgehen. An erster Stelle steht das fehlende oder unzureichende Tracking sämtlicher Vertriebsaktivitäten. Ohne eine lückenlose Dokumentation von Anrufen, E-Mails oder Meetings bleibt unklar, welche Maßnahmen tatsächlich Wirkung zeigen. Entscheidungen basieren dann auf Bauchgefühl statt auf Daten, was Wachstum und Umsatz nachhaltig beeinträchtigen kann. Um dem entgegenzuwirken, bietet umsatz.io ein integriertes Tracking, das Aktivitäten automatisch erfasst und analysierbar macht.

2. Unvollständige Dokumentation: Brüche im Kundendialog vermeiden

Ein weiterer kritischer Punkt ist die unvollständige Dokumentation von Kontakten. Es reicht nicht, nur die einzelnen Aktivitäten zu notieren. Auch deren Inhalte, Ergebnisse und die beteiligten Gesprächspartner müssen nachvollziehbar sein. Nur so ist ein nahtloser Kundendialog möglich, der Professionalität vermittelt und die Kundenbindung stärkt. Fehlt diese Transparenz, entstehen Brüche im Kontakt, die potenziell zum Verlust von Aufträgen führen. Die Lösung sind einheitliche Dokumentationsstandards und Vorlagen im CRM, wie sie umsatz.io zur Verfügung stellt.

3. Keine Angebotsvorlagen: Zeitverlust und Fehlerquellen

Das Fehlen standardisierter Vorlagen für Angebote ist ein weiterer Hemmschuh für den Vertrieb. Individualisierte Angebotsgestaltung bedeutet Zeitverlust und schafft Fehlerquellen, die sich durch den Einsatz professioneller Templates vermeiden lassen. Unternehmen, die auf bewährte Strukturen setzen, erhöhen ihre Effizienz und schaffen Sicherheit im Tagesgeschäft. Auch hier unterstützt umsatz.io mit individuell konfigurierbaren Vorlagen und Automatisierungen.

4. Fehlende Gesprächsleitfäden: Keine Standards im Kundenkontakt

Wichtig für den Vertriebserfolg ist außerdem eine systematische Gesprächsführung. Fehlen klare Leitfäden, verläuft jedes Kundenkontaktgespräch unterschiedlich, und wichtige Themen werden womöglich vernachlässigt. Moderne CRM-Lösungen bieten hier die Möglichkeit, Gesprächsleitfäden direkt im Prozess zu hinterlegen und den weiteren Angebots- oder Nachfassprozess konsequent anzustoßen. So entstehen Standards, die den Vertrieb planbar machen. umsatz.io vereinfacht diesen Prozess und stellt diese Funktionalitäten bereit.

5. Keine Wiedervorlage-Logik: Potenziale bleiben ungenutzt

Ein häufig unterschätzter Fehler ist das Fehlen einer Wiedervorlage-Logik. Wenn nach einem Kundenkontakt kein Folgeprozess definiert wird, rutschen potenzielle Geschäfte schnell in Vergessenheit. Das Prinzip „aus den Augen, aus dem Sinn“ schadet dem Vertrieb nachhaltig. Ein gutes CRM wie umsatz.io sorgt dafür, dass jeder Kontakt automatisch eine nächste Aktion nach sich zieht – sei es ein Follow-up-Anruf, ein Angebot oder ein weiterer Termin.

6. Fehlende Integration von E-Mails

Die Integration von Kommunikation, insbesondere E-Mails, gehört zu den Standardanforderungen an eine moderne CRM-Software. Viele Systeme verlangen eine manuelle Übertragung von Nachrichten, was zu Informationsverlusten und zusätzlichem Arbeitsaufwand führt. umsatz.io bindet E-Mail-Kommunikation nahtlos ein und verhindert so Informationsbrüche – die Kundenhistorie bleibt vollständig und transparent.

7. Fehlende Daten- und Prozesslogik: Kein Überblick, keine Steuerung

Abschließend zeigt sich, dass viele Vertriebsprobleme aus einer fehlenden Daten- und Prozesslogik resultieren. Unstrukturierte Datensätze, mehrfach angelegte Kontakte oder isolierte Deals erschweren Auswertungen und verhindern eine effiziente Steuerung. Eine durchdachte CRM-Architektur, wie sie umsatz.io bietet, verknüpft Datensätze sauber, ermöglicht präzise Analysen und schafft Transparenz im gesamten Vertriebsprozess.

umsatz.io – die smarte CRM-Lösung für den Mittelstand

Marvin Flenche und sein Partner Alexander Thieme verfolgen mit umsatz.io die Vision, zum führenden CRM-Anbieter für kleine und mittlere Unternehmen zu werden. Die Plattform kombiniert einfache Bedienung, hohe Flexibilität und die Integration bewährter Vertriebsprozesse – und richtet sich gezielt an Selbstständige sowie Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern. So entsteht eine Lösung, die zwischen traditioneller Datenverwaltung und moderner Vertriebstechnologie vermittelt und echte Effizienz in den Vertriebsalltag bringt. „Ein CRM-System darf kein zusätzlicher Aufwand sein – es muss den Vertrieb spürbar entlasten und messbar voranbringen“, betont Marvin Flenche.

Mit umsatz.io wird der Wandel im CRM-Bereich eingeläutet: Die Plattform lässt sich individuell konfigurieren, erfordert nur minimalen Set-up-Aufwand und bietet gleichzeitig leistungsstarke Automatisierungen, intelligente Filter- und Listensysteme sowie eine umfassende Anruf- und Kommunikationsverfolgung. Damit wird die Vertriebssteuerung nicht nur transparenter und effektiver – sie spart auch wertvolle Zeit und hilft, Umsätze gezielt zu steigern. Die Zukunft des Vertriebs im Mittelstand ist damit klar definiert: datenbasiert, intelligent und effizient.

