Mehr Conversions durch umsatz.io: Marvin Flenche verrät, wie Coaches und Agenturen das Maximum aus ihren Leads herausholen

Viele Coaches, Berater und Agenturen kämpfen mit unübersichtlichen Vertriebsprozessen und vergeben dadurch wertvolle Chancen auf zahlende Kunden. Marvin Flenche hat mit umsatz.io ein CRM-System entwickelt, das genau hier ansetzt – speziell zugeschnitten auf die Anforderungen im beratungsintensiven Dienstleistungsumfeld. Wie aber funktioniert das und welche konkreten Schritte machen dabei den Unterschied?

Mittlerweile investieren Coaches, Agenturen und Berater beträchtliche Budgets in Online-Marketing. Ihre Website ist modern, der Funnel steht, Anfragen kommen regelmäßig rein – und trotzdem bleibt der Kalender leer. Oft sind es unstrukturierte Vertriebsprozesse, veraltete Tools oder schlichtweg mangelnde Nachverfolgung, die verhindern, dass aus einem interessierten Kontakt ein zahlender Kunde wird. Das sorgt nicht nur für Frustration, sondern auch für eigentlich vermeidbare Umsatzverluste. „Interessenten werden nicht von selbst zu Kunden“, betont Marvin Flenche von umsatz.io. „Wer nicht gezielt nachfasst, verliert den Lead.“

„Wir haben umsatz.io aus der Praxis für die Praxis entwickelt – mit dem Ziel, Coaches und Agenturen ein Werkzeug an die Hand zu geben, mit dem sie ihre Prozesse vereinfachen, ihre Ressourcen gezielter einsetzen und ihre Abschlussquote spürbar steigern können”, fügt er hinzu. Unter dieser Prämisse unterstützen Marvin Flenche und sein Team seit Jahren Dienstleister beim Aufbau systematisierter, digitaler Vertriebsprozesse. Dabei bietet umsatz.io die erste CRM-Lösung, die speziell für die Anforderungen von Coaches, Beratern und Agenturen konzipiert wurde – inklusive Setter-Closer-Struktur, Automatisierungen und einem übersichtlichen Pipeline-Management. In der Zusammenarbeit mit hunderten Kunden zeigt sich immer wieder: Wenn das System steht, steigen auch die Conversions. Auf Basis dieser Praxiserfahrungen verrät Marvin Flenche hier drei zentrale Strategien, wie Coaches und Agenturen das Maximum aus ihren Leads herausholen können.

Tipp 1: Vertriebsprozesse klar strukturieren – mit durchdachten Pipelines statt improvisierten Listen

Viele Coaches und Agenturen dokumentieren Kundenkontakte noch immer in Excel oder Google Sheets. Doch solche Systeme stoßen schnell an ihre Grenzen: Leads verschwinden im Tabellen-Wirrwarr, der Überblick über Gesprächsverläufe geht verloren und strukturierte Nachverfolgung wird zum Glücksspiel.

Ein CRM-System wie umsatz.io schafft hier klare Verhältnisse. Mit individuell anpassbaren Vertriebs-Pipelines lassen sich Anfragen zuverlässig erfassen, klassifizieren und entlang definierter Phasen weiterentwickeln – vom Erstkontakt über Qualifizierung und Beratung bis hin zum Abschluss. So entsteht ein transparenter, nachvollziehbarer Prozess, der jederzeit zeigt, wo ein Lead gerade steht und welcher Schritt als Nächstes folgen muss. Chaos und doppelte Arbeit gehören damit der Vergangenheit an.

Tipp 2: Rollen im Vertrieb trennen – und Verantwortung gezielt verteilen

In vielen kleineren Teams vermischen sich operative Aufgaben: Wer heute berät, versucht morgen zu verkaufen und übermorgen Leads nachzufassen. Das kostet Fokus – und senkt die Erfolgswahrscheinlichkeit. Ein effizienter Vertriebsprozess erfordert klare Rollenverteilungen.

Deshalb unterstützt umsatz.io ein systematisiertes Setter-Closer-Modell, bei dem Kontakte bereits im Erstgespräch nach konkreten Kriterien vorqualifiziert werden. So wird frühzeitig ersichtlich, ob ein Lead überhaupt zum Angebot passt. Im Anschluss übernimmt ein geschulter Closer die intensive Beratung und führt das Verkaufsgespräch. Diese Struktur reduziert Streuverluste, spart Ressourcen und ermöglicht eine gezielte Betreuung der aussichtsreichsten Kontakte – was letztlich zu mehr Abschlüssen führt.

Tipp 3: Automatisieren, wo es sinnvoll ist – und persönliche Kapazitäten freispielen

Viele Aufgaben im Vertriebsalltag wiederholen sich: Terminvereinbarungen, Erinnerungen, E-Mails, Nachfassprozesse. Wer diese manuell erledigt, verliert wertvolle Zeit – Zeit, die stattdessen in persönliche Kundengespräche fließen könnte.

Mit umsatz.io lassen sich zahlreiche Standardprozesse automatisieren: E-Mail-Templates, Reminder, Übergaben zwischen Teammitgliedern oder Statusveränderungen in der Pipeline erfolgen automatisch und zuverlässig. Durch die nahtlose Integration mit Tools wie Kalender-, E-Mail- oder Zahlungsdiensten entsteht ein durchgängiger Workflow ohne Brüche. So bleibt mehr Kapazität für das, was wirklich zählt – nämlich Beratung, Beziehungsaufbau und Abschlüsse.

Fazit

Ob Einzelcoach, Agentur mit kleinem Team oder etablierter Berater – wer seine Lead-Pipeline nicht im Griff hat, verschenkt bares Geld. Mit umsatz.io liefert Marvin Flenche eine CRM-Lösung, die endlich zu den tatsächlichen Anforderungen von Dienstleistern passt – praxisnah, effizient und leicht zu bedienen. Und das Beste: Marvin Flenche und sein Team stehen mit persönlicher Beratung, Schulungen und Erfahrungswerten aus hunderten Projekten zur Seite – damit wirklich jedes Unternehmen sein Vertriebspotenzial voll ausschöpfen kann.

