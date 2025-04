MediaGo

MediaGo gewinnt Gold für Native Advertising Platform/Network of the Year bei den US Native Advertising Awards 2025

San Francisco (ots/PRNewswire)

MediaGo wurde bei den US Native Advertising Awards 2025 mit dem Goldpreis für „Native Advertising Platform/Network of the Year" ausgezeichnet und damit für seine außergewöhnliche Technologie und Innovation gewürdigt.

Die vom Native Advertising Institute verliehenen Native Advertising Awards würdigen die weltweit innovativsten und effektivsten Native Advertising-Kampagnen und zeichnen Branchenführer in verschiedenen Kategorien aus, darunter Organisation, Strategie, Kanal und Format. In diesem Jahr hat die Auszeichnung eine US-Ausgabe als Teil der globalen Native Advertising Awards ins Leben gerufen.

MediaGo, eine führende leistungsorientierte, intelligente Werbeplattform im offenen Internet, revolutioniert die Werbeindustrie durch Deep Learning und liefert einen greifbaren Marketingwert für globale Unternehmen. Die fünf Deep-Learning-Modelle von MediaGo, die den gesamten Marketing-Trichter abdecken, ermöglichen intelligente Vorhersagen von der ersten Aufmerksamkeit bis zur endgültigen Konversion und optimieren die Leistung der Werbetreibenden in jeder Phase.

Diese effektive Anwendung von Deep Learning verschafft MediaGo einen bedeutenden Vorteil im Bereich Native Advertising. Sie ermöglicht ein besseres Verständnis und eine bessere Vorhersage des Verhaltens, eine nahtlose Integration von Werbeinhalten in das Nutzererlebnis und eine deutliche Verbesserung der Klickraten, Konversionsraten und Nutzererfahrungen. Diese Gold-Auszeichnung ist ein starker Beweis für die technologischen Fähigkeiten und den Einfluss von MediaGo auf die Branche.

„Wir fühlen uns geehrt, von den US Native Advertising Awards ausgezeichnet zu werden", sagte Peter Jinfeng Pan, Leiter von MediaGo für den amerikanischen Kontinent. „Diese Auszeichnung bestätigt das jahrelange Engagement unseres Teams im Bereich Native Advertising und motiviert uns, weiter in Spitzentechnologien wie Deep Learning zu investieren. Wir sind bestrebt, unsere Plattform weiterzuentwickeln, um Werbetreibenden auf der ganzen Welt intelligentere und effizientere Lösungen für Native Advertising zu bieten und ihren Erfolg auf dem globalen Markt zu fördern."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2666077/PRN___2884x1346.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mediago-gewinnt-gold-fur-native-advertising-platformnetwork-of-the-year-bei-den-us-native-advertising-awards-2025-302430624.html

Original-Content von: MediaGo, übermittelt durch news aktuell