Die Turnschuhe sind geschnürt: Sky Original Animationsfilm "Sneaks" ab 9. Mai auf Sky und WOW

Animierter Sky Original Familienfilm um einen Designer-Sneaker, der sich in New York mit weiteren Schuhen zusammenschließt, um seine Schuhschwester vor einem fiesen Schuhsammler zu retten

Drehbuch und Regie: Rob Edwards ("Küss den Frosch")

In der deutschen Fassung mit den Stimmen von Annika Preil ("Anna und die wilden Tiere") in einer der Hauptrollen, sowie Wilson Gonzalez Ochsenknecht ("Diese Ochsenknechts")

In der ebenfalls auf Sky und dem Streaming-Service WOW abrufbaren englischen Originalfassung mit den Stimmen von Anthony Mackie, Keith David, Laurence Fishburne und Martin Lawrence

Sky Original Film "Sneaks" am 9. Mai um 20.15 Uhr auf Sky Cinema Premiere sowie über WOW auf Abruf

Unterföhring, 19. März 2025 - Liebesbrief an die amerikanische Sneakerkultur: Der rasante Animationsfilm "Sneaks" läuft am Freitag den 9. Mai als exklusive Premiere um 20.15 Uhr auf Sky Cinema Premiere. Darüber hinaus ist der Sky Original Film auch über WOW auf Abruf verfügbar. Das Familienabenteuer erzählt vom edlen Designer-Sneaker Ty und seiner Schuhschwester Maxine. Als ein böser Schuhsammler die beiden stiehlt, kann nur Ty entkommen. Um Maxine zu retten, schließt er sich auf den Straßen New Yorks mit anderen Schuhen zusammen. Annika Preil ("Anna und die wilden Tiere") spricht in der deutschen Fassung die Hauptrolle Maxine. Wilson Gonzalez Ochsenknecht ("Diese Ochsenknechts") ist als Turnschuh Ice zu hören.

Über "Sneaks":

Ty und Maxine sind Geschwister und ein Schuhpaar: Die superedlen Alchemy24s/-Sneaker. Noch warten sie gespannt in ihrer mit Samt verkleideten Schachtel auf das Leben außerhalb der Box. Während Ty darauf hofft, auch künftig auf weichem Tuch gebettet angehimmelt zu werden, will seine Schwester Maxine an den Füßen eines ehrgeizigen Basketballers etwas erleben. Als nun Edson, ein nicht gerade mit Geld gesegneter Junge mit sich auflösenden Sohlen, die begehrten Sneaker gewinnt, kommt Leben in den Karton. Denn auch ein skrupelloser Schuh-Sammler will die Sneaker um jeden Preis besitzen. Kurzerhand stiehlt er das Schuhpaar, das auf einer turbulenten Flucht quer durch Manhattan getrennt wird. Während Maxine als Gefangene des Sammlers kein anderes Ziel hat, als aus ihrem komfortablen Gefängnis zu entkommen, wünscht sich der Mitten in Manhattan gelandete Ty nichts sehnlicher, als weg von der rauen Welt der Straße in seinen gemütlichen Karton und zurück zu seiner Schwester zu kommen. Bis sie wiedervereint an den Füßen von Edson landen, müssen sie turbulente Abenteuer bestehen und viele neue Freunde gewinnen.

Im Sky Original "Sneaks" spielen Hip-Hop und Rap-Musik eine große Rolle. Die Musik stammt von Mustard, der etwa als Produzent von Kendrick Lamar mehrfach den Grammy gewinnen konnte. Der Film ist eine Produktion von Sky Studios, Lengi Studios und Cinema Gypsy Productions, die Regie übernahm Rob Edwards ("Küss den Frosch"), produziert wurde er von Leonard Hartmann und Gil Cloyd. Unter den Synchronsprechern finden sich in der deutschen Version unter anderem Stars wie Annika Preil und Wilson Gonzalez Ochsenknecht. Im Original sind Anthony Mackie, Keith David, Laurence Fishburne und Martin Lawrence zu hören.

Ausstrahlung:

Am 9. Mai um 20.15 Uhr auf Sky Cinema Premiere sowie über den Streamingdienst WOW auf Abruf.

Facts:

Animationsfilm, ca. 88 Minuten Länge. Drehbuchautor und Regie: Rob Edwards. Sprecher in der Originalfassung: Anthony Mackie, Keith David, Laurence Fishburne und Martin Lawrence.

