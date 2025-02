MediaGo

MediaGo erhält die Validierung der Einhaltung der DSGVO für 2025 und beweist damit sein Engagement für den Schutz und die Sicherheit von Nutzerdaten

San Francisco (ots/PRNewswire)

MediaGo, die führende, auf Deep Learning basierende intelligente Werbeplattform, gab bekannt, dass sie von TrustArc die Validierung zur Einhaltung der Allgemeinen Datenschutzverordnung (GDPR) 2025 erhalten hat. Diese maßgebliche Zertifizierung durch eine unabhängige Stelle belegt das starke Engagement von MediaGo für Datensicherheit und -schutz sowie die unerschütterliche Verpflichtung des Unternehmens, die höchsten Datenschutzstandards einzuhalten.

Mit seiner herausragenden Leistung bei der Datenerfassung und -verarbeitung, der Umsetzung von Standards und der Compliance-Argumentation hat MediaGo den strengen Überprüfungsprozess von TrustArc, einer weltweit anerkannten Zertifizierungsorganisation für den Datenschutz, bestanden. Die Zertifizierung nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (GDPR) beweist die professionellen Fähigkeiten von MediaGo im Bereich Datenschutz und spiegelt das konsequente Streben von MediaGo nach hohen Standards in der Datensicherheit wider.

MediaGo räumt der Informationssicherheit und dem Schutz der Nutzerdaten konsequent Priorität ein. Es hat sich verpflichtet, die EU-Datenschutznormen vollständig zu erfüllen und entspricht der internationalen Norm ISO 27001 für Informationssicherheits-Managementsysteme, um die Bereitstellung sicherer und zuverlässiger intelligenter Werbedienste für Nutzer und die Werbeindustrie zu gewährleisten.

Die DSGVO ist eine umfassende Datenschutzverordnung, die klare Standards für die Erhebung, Nutzung, Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten innerhalb der EU und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) festlegt. Sie gilt weithin als das strengste Gesetz zum Schutz und für die Sicherheit von Nutzerdaten, das derzeit in Kraft ist. Für Unternehmen, die in der EU tätig sind oder EU-Kunden bedienen, ist es von entscheidender Bedeutung, die DSGVO einzuhalten. Das zeigt nicht nur, dass das Unternehmen den Schutz personenbezogener Daten in der EU und im EWR konsequent umsetzt, sondern dient auch als Voraussetzung für eine gesetzeskonforme Geschäftstätigkeit.

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich des Datenschutzes unterstützt TrustArc Unternehmen bei der Einführung und Verbesserung von Datenschutzmanagementprozessen zur Einhaltung von Datenschutzbestimmungen. Auf diese Weise kann es die Anforderungen verschiedener Gesetze und Vorschriften erfüllen, Risiken mindern und das Vertrauen fördern.

„Für die Werbeindustrie wird der Schutz der Nutzerdaten von Tag zu Tag wichtiger", so Peter Jinfeng Pan, Leiter von MediaGo. „MediaGo hat dem Datenschutz schon immer große Bedeutung beigemessen und die erneute Validierung der GDPR-Konformität in diesem Jahr bestätigt die Wirksamkeit unserer langfristigen Bemühungen. MediaGo verpflichtet sich feierlich, Nutzerdaten weiterhin zu schützen und ein einwandfreies Werbe-Ökosystem sicherzustellen."

MediaGo hat sich zum Ziel gesetzt, die Rendite von Werbetreibenden durch Deep-Learning-Technologie zu maximieren, wobei der Schutz und die Sicherheit der Nutzerdaten oberste Priorität haben. Im vergangenen Jahr hat MediaGo für seine bahnbrechende Werbetechnologie und die spürbaren Verbesserungen der Werbeleistung mehrere renommierte Branchenpreise erhalten, darunter die Global Tech Awards, den Gold Stevie® Award der American Business Awards® und den Artificial Intelligence Excellence Award.

Informationen zu MediaGo

MediaGo ist eine intelligente Werbeplattform. Auf der Grundlage von Deep-Learning-Algorithmen unterstützt MediaGo Unternehmen aller Größenordnungen und schafft so einen messbaren Mehrwert für Unternehmen. Mit 12 Betriebszentren rund um die Welt stellt MediaGo erfolgreich lokalisierte und umfassende Dienstleistungen bereit, die das Geschäftswachstum von über 10.000 Partnern steigern.

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mediago-erhalt-die-validierung-der-einhaltung-der-dsgvo-fur-2025-und-beweist-damit-sein-engagement-fur-den-schutz-und-die-sicherheit-von-nutzerdaten-302365866.html

Original-Content von: MediaGo, übermittelt durch news aktuell