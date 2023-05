Tourismusverband Mondsee-Irrsee

Unterwasserzwerge, Gipfelblick und Radgenuss rund um Mondsee und Irrsee

Bild-Infos

Download

Mondsee (ots)

Die Urlaubsregion um den Mondsee und Irrsee ist nicht nur landschaftlich sehr abwechslungsreich, auch das Freizeit- & Aktivangebot lässt keine Langeweile aufkommen. Baden in den wärmsten Seen des Salzkammerguts, Radfahren in grüner Mittelgebirgslandschaft oder unvergessliche Momente auf über 150 Kilometern Wanderwegenetz erleben.

Badespaß und Unterwasser-Zwergenpfad

Der Lebensraum wird von den beiden Seen Mondsee und Irrsee dominiert. Zusammen bedecken sie eine Fläche von rund 17km². Das ist eine ziemlich große Fläche, die von Wasser beherrscht wird und ideal für Badespaß und Wassersport aller Art ist. Am Mondsee und am Irrsee hat man die Qual der Wahl. Die verschiedenen Badeplätze an den beiden Seen haben alle ihr ganz eigenes Flair. Also nichts wie los und ausprobieren, welcher Badeplatz am meisten zum persönlichen Badespaß beiträgt.

Aber was passiert eigentlich unter der Wasseroberfläche? Das ist eine Welt, die uns im Alltag verborgen bleibt. Gut, dass im Austria Camp am Mondsee die Tauchschule Koralle stationiert ist. Hier können alle, die sich für die Unterwasserwelt interessieren, mit erfahrenen Tauchlehrern auf Entdeckungsreise gehen. Ab einem Mindestalter von acht Jahren werden Schnupper- und Profikurse vom Schnorcheln bis zum Flaschentauchen angeboten. Und bei dieser Gelegenheit lässt sich auch der Unterwasser-Zwergenpfad im Mondsee erforschen.

E-Mountainbike-Tour für Genießer, der Salzkammergut BergeSeen eTrail

Schon gewusst? Im Salzkammergut gibt es den ersten und bisher einzigen Radweg, der speziell für E-Mountainbiker entwickelt wurde. Dabei geht es nicht darum, höher, schneller weiter oder wilder über Stock und Stein zu brettern, sondern gemütlich mit dem E-Bike auf 10 Etappen die einzigartige Landschaft des Salzkammerguts zu entdecken und von Hütte zu Aussichtspunkt zu radeln. Die erste Etappe des E-Trails startet passenderweise in Mondsee und führt nach Fuschl am See. Allerdings nicht auf direktem Weg, sondern in einer langen Schleife über den Mondseeberg rund um den Irrsee weiter nach Thalgau. Praktischerweise lässt sich so ganz einfach ein Rundkurs zusammenstellen, der auf 60 km einlädt, die Schönheit der Mondseer Flyschberge mit dem Rad zu erkunden.

Auf zum höchsten Gipfel - wenn der Berg ruft

Einer der markantesten und bekanntesten Gipfel der nördlichen Kalkalpen ist der 1.782m hohe Schafberg. Dieser markante Berggipfel dominiert das Panorama in der Region und viele Wege führen hinauf. Wanderprofis erklimmen den Schafberg bei ausreichender Trockenheit über die Himmelspforte, einen alpinen Steig. Geübte Wanderer nehmen einen Waldweg über die Schafbergalm zum Gipfelkreuz. Der einfachste Zugang zum Schafberggipfel, ausgehend von St. Wolfgang, ist eine Fahrt mit der ältesten Zahnradbahn Österreichs.

TIPP: Ein besonderes Erlebnis ist die Bergmesse am Schafberg am 20. August 2023 um 11:00 Uhr.

Gerne stellt das Team vom Tourismusverband ein unverbindliches Urlaubsangebot zusammen. Einfach den gewünschten Aufenthaltstermin und die Anzahl der Personen (inkl. Alter der Kinder) per E-Mail an info@mondsee.at senden oder telefonisch unter: +43 6232 2270

Original-Content von: Tourismusverband Mondsee-Irrsee, übermittelt durch news aktuell