J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland

J&T Direktbank erhöht Tagesgeld Zinsen auf 3,0% p.a. für Neu- und Bestandskunden

Frankfurt am Main (ots)

Nach nicht einmal 2 Monaten am Markt sorgt die J&T Direktbank mit einem weiteren Zinsknaller für Aufsehen. Der Tagesgeldzins steigt von 2,5% auf 3,0%. Darüber hinaus erhöhen sich alle Zinssätze des Festgeldangebotes auf bis zu 3,6% Zinsen pro Jahr. Das Besondere: Neu- und Bestandskunden werden gleichbehandelt und Zinssenkungen sind bis zum 30.06. für alle Kunden ausgeschlossen.

Arthur Iliyav, Geschäftsführer der deutschen Zweigniederlassung erklärt: "Wir haben bereits zum Markteintritt einen sehr attraktiven Zinssatz aufs Tagesgeld geboten und unser Versprechen war es, dass alle Kunden von Zinserhöhungen profitieren - auch Bestandskunden. Wir möchten fair und transparent sein und unseren Kunden einen maximalen Nutzen bieten und das bedeutet eben auch, dass sich Treue lohnen muss. Ab dem 26.04.2023 erhöhen wir den Tagesgeldzinssatz deshalb auf 3,0% pro Jahr. Kunden sollten in jedem Fall vergleichen, ab wann sich ein Wechsel zu einer anderen Bank lohnt. Oftmals werden Neukunden mit hohen Zinsen gelockt und nach kurzer Zeit sinken die Konditionen ins Bodenlose. Ein vereinfachtes Beispiel macht es deutlich: Wenn eine Bank 3,0% Zinsen für sechs Monate garantiert, das verbleibende halbe Jahr aber nur 1,0% Zinsen bietet, zahlt sie effektiv nur 2,0% an die Kunden aus."

Kunden, die langfristig anlegen wollen, erhalten zudem für alle Festgeldlaufzeiten erhöhte Zinsen.

Festgeldzinsen ab 26.04.2023 im Überblick:

1 Jahr: 3,4% Zinsen p.a.

2 Jahre: 3,6% Zinsen p.a.

3 Jahre: 3,6% Zinsen p.a.

4 Jahre: 3,6% Zinsen p.a.

5 Jahre: 3,6% Zinsen p.a.

Iliyav ergänzt: "Wie das vorangegangene Rechenbeispiel verdeutlicht, ist der effektive Zinssatz aufs Tagesgeld oft gar nicht so hoch wie man es vermuten würde. Anleger sind gut beraten, wenn sie kritisch hinterfragen, ob die hohe Flexibilität des Tagesgeldkontos überhaupt notwendig ist. Schon bei kurzen Laufzeiten von 1-2 Jahren lassen sich wesentlich höhere Renditen erzielen - bei der J&T Direktbank sind es bis zu 3,6%. Und das Beste: Wer sich für ein Festgeldkonto der J&T Direktbank entscheidet, eröffnet gleichzeitig ein kostenloses Tagesgeldkonto und profitiert doppelt."

Die Vorteile des J&T Festgeldkontos:

- Attraktive Zinsen über alles Laufzeiten bis zu 3,6% p.a.

- Kostenlose Kontoführung

- Kostenloses J&T Tagesgeldkonto als Voraussetzung

- Banking sicher und einfach mit der J&T Online-Banking App

- Gesetzliche Einlagensicherung mit bis zu 100.000EUR pro Person nach EU-Richtlinie

Die J&T Direktbank auf einen Blick:

Die J&T Direktbank ist eine Zweigniederlassung der tschechischen J&T Banka, a.s.. Das Haupttätigkeitsfeld liegt auf den klassischen Anlageprodukten Festgeld und Tagesgeld. Als kosteneffiziente Direktbank mit schlanken Prozessstrukturen und einer etablierten technischen Plattform ist die Bank in der Lage, diese Vorteile in Form attraktiver Konditionen an ihre Kunden weiterzugeben. Kunden profitieren zudem von einer hohen Sicherheit, da alle Einlagen bis zu einer Höhe von 100.000EUR pro Kunde durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt sind.

Die Kundenbetreuung der J&T Direktbank steht Anlegern rund um die Uhr, sowohl telefonisch als auch per Chat und Co-Browsing, zur Verfügung.

Alle Informationen zu den Anlageprodukten der J&T Direktbank finden Sie unter www.jtdirektbank.de.

Original-Content von: J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuell