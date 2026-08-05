Lichtblick Seniorenhilfe e.V.

TV-Bösewicht aus "Rote Rosen" hilft bedürftigen Rentnern: Schauspieler Florian Odendahl tauscht Filmset gegen Lichtblick-Büro

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München (ots)

In der ARD-Serie "Rote Rosen" spielt Florian Odendahl den intriganten Richard Kaiser. Im echten Leben stand jetzt ein ganz besonderer Rollenwechsel an: Für einen Tag tauschte der Schauspieler das Drehbuch gegen den Telefonhörer und das Filmset gegen das Münchner Büro von Lichtblick Seniorenhilfe. Der Botschafter für den Verein half genau dort, wo jede Hilfe zählt: bei der Unterstützung von bedürftigen Senioren.

Ein Fernsehstar zum Anfassen

Einen ganzen Tag lang packte der Lichtblick-Botschafter mit an. Er nahm Anrufe der Senioren entgegen, bearbeitete neue Anträge auf Unterstützung, verschickte Lebensmittelgutscheine und übergab Rentnern im Büro Geld für dringend benötige Dinge wie eine Kaffeemaschine und neue Kleidung. Und das Wichtigste: Er hatte Zeit - zum Plaudern, zum Lachen, zum Zuhören. Und natürlich auch für Autogramme und Fotos. Für Seniorin Elke R. (82) ging mit der Begegnung ein kleiner Traum in Erfüllung: "Ich bin so aufgeregt, dass ich mal einen Star meiner Lieblingsserie persönlich treffe", sagt sie. Und war hin und weg: "In echt ist er ja so lieb, hat sich so viel Zeit genommen für uns." Die Begegnung mit dem Schauspieler rührte sie so sehr, dass sogar Tränen flossen.

"Hier wird wirklich etwas bewegt"

Der Verein Lichtblick Seniorenhilfe unterstützt bundesweit aktuell mehr als 31.000 Menschen, deren Rente trotz eines arbeitsreichen Lebens nicht für das Nötigste reicht - mit finanziellen Hilfen etwa für Lebensmittel, Medikamente oder die Nebenkostenabrechnung. Die Hilfe wird vollständig aus Spenden finanziert. Eine Mission, die den Schauspieler tief beeindruckt: "Die Geschichten der Senioren berühren mich sehr", sagt Florian Odendahl. "Gleichzeitig habe ich erlebt, mit wie viel Herz das Lichtblick-Team jeden Tag für die vielen alten Menschen da ist, die Hilfe brauchen. Dieser Tag hat mir noch einmal deutlich gezeigt, wie wichtig meine Tätigkeit als Botschafter für den Verein ist: Hier ist jeder Euro gut aufgehoben."

Dahinter steckt ein ganz persönliches Anliegen

Florian Odendahl engagiert sich schon länger als Botschafter für Lichtblick Seniorenhilfe, sammelte etwa beim Eagles Charity Golfturnier Anfang Juli in Deggendorf Spenden für den Verein. Seine Verbundenheit mit älteren Menschen hat einen ganz persönlichen Grund. "Meine gehörlose Oma war für unsere Familie ein echter Fels in der Brandung. Als ich klein war, hat sie sich mit so viel Liebe und Hingabe um mich gekümmert", erinnert sich der TV-Star. "Es ist wichtig, Menschen in der zweiten Lebenshälfte etwas von dieser Wärme und Fürsorge zurückzuschenken." Im Lichtblick-Büro hat er genau das getan - mit echtem Interesse und einem offenen Ohr für die vielen Sorgen und Nöte der von Altersarmut betroffenen Menschen. Lichtblick-Gründerin Lydia Staltner: "Florian hat sich Zeit genommen - das ist oft das Wertvollste, was man anderen Menschen schenken kann."

Weitere Informationen unter www.seniorenhilfe-lichtblick.de.

Direktspenden (auch per PayPal) möglich unter:

https://seniorenhilfe-lichtblick.de/fuerspender/sofortspende

Über Lichtblick Seniorenhilfe e.V.

Lydia Staltner hat 2003 den gemeinnützigen Verein Lichtblick Seniorenhilfe e.V. in München gegründet - seither wurden mehr als 150.000 bedürftige Rentner in ganz Deutschland finanziell unterstützt. Aktuell greift der Verein von vier Büros in München, Deggendorf, Münster und Berlin aus mehr als 31.000 bedürftigen Senioren unter die Arme. Begleitet werden Senioren über 60, die mindestens 20 Jahre deutsche Rentenpunkte gesammelt haben und Grundsicherung im Alter oder Wohngeld bekommen oder deren Rente knapp über der Bemessungsgrenze für Sozialleistungen liegt. Lichtblick hilft den bedürftigen Rentnern schnell und unbürokratisch ein Leben lang - mit Lebensmittelgutscheinen, finanziellen Soforthilfen (für z.B. eine neue Brille, eine neue Waschmaschine oder Medikamente) und Patenschaften von monatlich 35 Euro für die Erfüllung kleiner Alltagswünsche. Lichtblick wurde bereits mehrfach ausgezeichnet: 2015 erhielt Lydia Staltner für ihre Verdienste die Sozialmedaille des Freistaats Bayern, 2023 sogar das Bundesverdienstkreuz am Bande. Prominente wie Prinzessin Sophie von Bayern, Eckart Witzigmann, Florian Odendahl oder Simone Thomalla unterstützen Lichtblick als Botschafter.

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