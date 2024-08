SS&C

Privatmarkt-Due-Diligence stellt übergroße Anforderungen an Dealmacher

Umfassende Studie von SS&C Intralinks, Bayes Business School und Mergermarket untersucht, wie sich die Due Diligence im letzten Jahrzehnt verändert hat

SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) gab heute die Veröffentlichung des Berichts SS&C Intralinks How Deal Terms Impact Due Diligence bekannt. Das M&A Research Centre der Bayes Business School (ehemals Cass) analysierte mehr als 900 globale M&A-Transaktionen, die zwischen 2013 und 2023 angekündigt wurden, und stützte sich dabei auf Daten aus der proprietären Datenbank von SS&C Intralinks. Die Studie ergab, dass die durchschnittliche Due-Diligence-Phase eines privaten Zielunternehmens fast doppelt so lang ist wie die einer öffentlichen Übernahme. Außerdem ist bei privaten Geschäften fast doppelt so viel Dokumentation und Zusammenarbeit erforderlich.

„Dealmacher verfolgen weiterhin zahlreiche Gelegenheiten auf den privaten Märkten, aber das Umfeld für die Mittelbeschaffung und den Einsatz von Kapital ist schwierig", sagte Ken Bisconti, Co-Leiter von SS&C Intralinks. „Die Fristen für die Due-Diligence-Prüfung sind länger geworden, und das Verfahren ist komplexer geworden, so dass häufig mehr Unterlagen erforderlich sind. Diese Studie bestätigt die wachsende Bedeutung von virtuellen Datenräumen und anderen digitalen Räumen für die effiziente und effektive Durchführung von Due-Diligence-Prozessen."

Zu den wichtigsten Erkenntnissen aus dem Bericht gehören:

Die durchschnittliche Dauer der Due-Diligence-Prüfung – von der Eröffnung des VDR bis zur Bekanntgabe eines Geschäfts – beträgt 234 Tage für ein privates Zielunternehmen gegenüber 125 Tagen für ein öffentliches Unternehmen. In den letzten zehn Jahren hat sich der Zeitraum für die Due-Diligence-Prüfung vor der Ankündigung von 124 Tagen im Jahr 2014 auf 203 Tage verlängert.

Im Durchschnitt laden private Unternehmen 7.583 Dateien in einen VDR hoch, während es bei öffentlichen Unternehmen 4.896 Dokumente sind. Bei mittelgroßen Geschäften – die heute auf dem Markt am weitesten verbreitet sind – steigt die Zahl der hochgeladenen Dateien auf über 8.000.

Bei privaten Geschäften sind mehr Personen an der Due-Diligence-Prüfung beteiligt, wobei im Durchschnitt 271 VDR-Nutzer mitarbeiten, während es bei öffentlichen Geschäften nur 195 sind.

Die Studie hat außerdem ergeben, dass eine Due-Diligence-Prüfung von mittlerer Dauer in der Regel zu den besten Ergebnissen führt:

Geschäfte mit einer mittleren Dauer der Due-Diligence-Prüfung von etwa 139 Tagen werden mit größerer Wahrscheinlichkeit abgeschlossen. Derartige Geschäfte dürften von Anfang bis Ende 104 Tage in Anspruch nehmen.

Die Käufer sind weniger geneigt, einen Aufschlag für Due-Diligence-Prüfungen von mittlerer Dauer zu zahlen, da sich der Preis während solcher Prüfungen um etwa 22 % bewegt. Der durchschnittliche Kursanstieg nach einer kurzen und einer langen Due-Diligence-Phase beträgt 30 % bzw. 33 %.

Bei Geschäften mit mittellangen Due-Diligence-Phasen werden die besten Gesamtrenditen von bis zu 4 % erzielt, während kurze oder lange Due-Diligence-Phasen oft zu negativen Ergebnissen führen.

Erfahren Sie hier mehr darüber, wie sich die Vertragsbedingungen auf die Due Diligence auswirken und lesen Sie hier mehr über die Dynamik der Due Diligence.

SS&C Intralinks ist ein Pionier des virtuellen Datenraums und bietet softwaregestützte Dienstleistungen für den gesamten Transaktionslebenszyklus, einschließlich Deal Marketing, Deal Prep, Due Diligence, Insights und Post-Merger-Integration. Die Technologie von Intralinks ermöglicht und sichert den Informationsfluss durch die Erleichterung von Fusionen und Übernahmen, Kapitalbeschaffung und Investorenberichte. SS&C Intralinks hat auf seiner Plattform Finanztransaktionen im Wert von mehr als 35 Billionen US-Dollar abgewickelt.

Informationen zu SS&C Technologies

SS&C ist ein weltweiter Anbieter von Dienstleistungen und Software für die Finanzdienstleistungs- und Gesundheitsbranche. Das 1986 gegründete Unternehmen SS&C hat seinen Hauptsitz in Windsor, Connecticut, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt. Rund 20.000 Finanzdienstleister und Unternehmen des Gesundheitswesens, von den weltweit größten Unternehmen bis hin zu kleinen und mittelständischen Firmen, vertrauen auf SS&C, wenn es um Know-how, Skalierung und Technologie geht.

Informationen zu M&A Research Centre

Das M&A Research Centre der Bayes Business School, das 2008 gegründet wurde, ist das einzige Forschungszentrum an einer großen Wirtschaftshochschule, das sich sowohl auf die Forschung als auch auf die Praxis von Fusionen und Übernahmen konzentriert. Die Bayes Business School ist Teil der City St. George's, University of London, und befindet sich im historischen Finanzviertel Londons. Kontakt: BayesMARC@city.ac.uk

