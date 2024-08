SS&C

SS&C Blue Prism im sechsten Jahr in Folge als Gartner® Magic Quadrant™ RPA Leader ausgezeichnet

Windsor, Connecticut (ots/PRNewswire)

SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) gab heute bekannt, dass SS&C Blue Prism als Leader im Magic Quadrant 2024 für Robotic Process Automation (RPA) anerkannt wurde.

„Wir sind stolz darauf, dass SS&C Blue Prism zum sechsten Mal in Folge als Leader im Gartner Magic Quadrant für Robotic Process Automation eingestuft wurde", sagte Bill Stone, CEO und Chairman von SS&C Technologies. „Wir arbeiten hart daran, die umfassendste und effektivste intelligente Automatisierungsplattform für unsere Kunden bereitzustellen, damit sie ihre Arbeitsweise verändern und ihr Unternehmen voranbringen können."

Mehr als 2.800 Unternehmen weltweit nutzen SS&C Blue Prism für intelligente Automatisierung.

Laden Sie hier ein kostenloses Exemplar des Berichts herunter, um einen tieferen Einblick in den Gartner Magic Quadrant 2024 für Robotic Process Automation zu gewinnen.

Die intelligente Automatisierungsplattform von SS&C unterstützt Unternehmen bei der Erzielung der gewünschten Geschäftsergebnisse in Bereichen wie Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Gesundheitswesen und Pharmazeutik sowie Banken. Sprechen Sie mit einem Experten über das intelligente Automatisierungsangebot von SS&C.

Über den Magic Quadrant

Gartner, Magic Quadrant für Robotic Process Automation, Saikat Ray, Arthur Villa, Melanie Alexander, Sachin Joshi, Mike Helsel, 7. August 2024. Gartner befürwortet keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner spiegeln die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wider und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede explizite oder implizite Haftung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich der Haftung für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck. GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und weltweit, und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Informationen zu SS&C Technologies

SS&C ist ein weltweiter Anbieter von Dienstleistungen und Software für die Finanzdienstleistungs- und Gesundheitsbranche. Das 1986 gegründete Unternehmen SS&C hat seinen Hauptsitz in Windsor, Connecticut, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt. Rund 20.000 Finanzdienstleister und Unternehmen des Gesundheitswesens, von den weltweit größten Unternehmen bis hin zu kleinen und mittelständischen Firmen, vertrauen auf SS&C, wenn es um Know-how, Skalierung und Technologie geht.

Zusätzliche Informationen über SS&C (Nasdaq: SSNC) ist verfügbar unter www.ssctech.com.

