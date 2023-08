WALDHAUS FLIMS Wellness Resort

Waldhaus Flims schliesst Mitarbeiter-Konsultationsverfahren ab und kündigt Pläne zum Verkauf des Resorts an

Flims, Schweiz (ots)

Waldhaus Flims Wellness Resort ("Waldhaus Flims"), ein ikonisches alpines Resort in Flims, gab heute bekannt, dass das Resort nach Abschluss eines Mitarbeiter-Konsultationsverfahrens im Zusammenhang mit einer möglichen Entlassung von Mitarbeitern sowie der Ermittlung von Massnahmen zur Verbesserung der Profitabilität beschlossen hat, einen Verkaufsprozess für das Hotel einzuleiten.

Waldhaus Flims startete das Mitarbeiter-Konsultationsverfahrens am 26. Juli 2023, in Koordination mit den Schweizer Behörden, als Reaktion auf die vorherrschenden finanziellen Herausforderungen, zu denen eine langwierige Erholung der Nachfrage nach der Pandemie und stark angestiegene Energiekosten zählen. In Übereinstimmung mit den lokalen gesetzlichen Bestimmungen hat das Resort die Rückmeldungen der Mitarbeiter wie auch seine entsprechenden Antworten an die Behörden weitergeleitet. Darüber hinaus wird das Resort seine wertvollen Mitarbeiter während dieser Phase und während des Eigentümerwechsels nach besten Kräften unterstützen.

"Wir danken unseren Mitarbeitern herzlich für ihre Ansichten und fundierten Beiträge während des Konsultationsprozesses. Ihr Engagement für dieses historische Resort und unsere geschätzten Gäste ist wirklich lobenswert", sagte Bosko Grozdanic, Hoteldirektor des Waldhaus Flims. "Nachdem wir alle verfügbaren Optionen geprüft haben, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass ein Verkauf der beste Weg ist, um den langfristigen Erfolg des Resorts zu sichern. Wir freuen uns darauf, während dieses Prozesses mit allen Beteiligten zusammenzuarbeiten und den Status des Waldhaus Flims als weltbekanntes Reiseziel für die kommenden Generationen zu sichern."

Seit 2015 hat das Resort beträchtliche Investitionen getätigt, um das Gästeerlebnis weiter zu verbessern, ein Engagement, das sich an den umfangreichen Renovierungen und Sanierungen des Grand Hotels und der Villa Silvana zeigt. Das Waldhaus Flims ist nach wie vor als eines der weltweit führenden Resorts anerkannt und wurde u.a. mit folgenden Preisen ausgezeichnet:

2023 HotellerieSuisse 5-Sterne-Wertung

2023 Nennung in NZZ am Sonntag's "Die 5 besten historischen Hotels der Schweiz"

2022 Epoca by Tristan Brandt, ausgezeichnet mit 1 MICHELIN Stern und 17 Gault&Millau Punkten

2022 Falstaff Travel - Best of Switzerland Spa 2022

2021 Connoisseur Circle - #3 Beste Wellness Hotels der Schweiz

Gäste mit bestehenden Reservierungen werden gebeten, ihre Anfragen an folgende Adresse zu richten reservation@waldhaus-flims.ch oder das Resort direkt unter +41 81 928 4809 zu kontaktieren.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Waldhaus Flims Webseite: https://waldhaus-flims.ch.

Über das Waldhaus Flims

Das Waldhaus Flims Wellness Resort ist ein historisches, alpines Resort, welches in Flims, rund 140 Kilometer von Zürich entfernt, im Herzen der Schweizer Alpen gelegen ist. 1877 eröffnet, ist das Waldhaus Flims ein Beispiel für das erfolgreiche Vereinen von Tradition und Innovation in der Kunst der Gastfreundschaft. Das Resort bietet eine Reihe von Winter- und Sommeraktivitäten wie Skifahren, Snowboarden, Golfen, Wandern und Mountainbiken. Das Waldhaus Flims verfügt über rund 150 Hotelzimmer, ein führendes Spa- und Wellnessprogramm mit einem Fitnesscenter und mehr als 13 Behandlungsräumen, renommierte Restaurants und Lounges und bietet den grössten Veranstaltungsraum der Region.

2017 wurde das Waldhaus Flims am European Health and Spa Award zum besten Schweizer Spa Hotel erkoren, wie auch zu einem der besten Schweizer Hochzeit Hotels am Wedding Award Switzerland 2017. Das Hotel ist Mitglied bei Virtuoso, einem weltweiten Netzwerk der besten Luxusreisebüros. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte www.waldhaus-flims.ch oder unser Instagramprofil.

