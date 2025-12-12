Hisense Gorenje Germany GmbH

MagentaTV-App jetzt auf VIDAA verfügbar: Mit Hisense alle Spiele der FIFA WM 2026 live sehen!

Garching (ots)

Gute Nachrichten kurz vor Weihnachten: Die MagentaTV-App ist ab sofort auf VIDAA, dem hauseigenen Smart-TV-Betriebssystem von Hisense, verfügbar. Damit haben Hisense Nutzer einen entscheidenden Vorteil. Sie können alle Spiele der FIFA Fußball-WM 2026 live auf ihrem Smart-TV verfolgen - nahtlos, ohne externes Gerät.

Fußballfans aufgepasst: Die Kooperation zwischen VIDAA und der Deutschen Telekom verschafft Nutzern und Nutzerinnen von Hisense TVs die beste Ausgangsposition für ein Maximum an Fußballgenuss während der FIFA WM 2026.

MagentaTV bietet nicht nur eine große Auswahl an Live-Sendern, exklusiven Originals, Premium-Serien, Blockbuster-Filmen, Sportprogrammen und eine umfangreiche On-Demand-Bibliothek. Der Fernseh- und Streamingdienst wird 2026 der einzige Anbieter in Deutschland sein, der alle WM-Spiele live ausstrahlt. Die App-Integration auf Hisense Smart-TVs ermöglicht den Nutzern also die vollständige Live-Abdeckung des Turniers - ohne zusätzliche Hardware oder Receiver. Voraussetzung ist ein Hisense Smart-TV mit VIDAA OS Version U6 oder höher.

Sühel Semerci, Geschäftsführer der Hisense Gorenje Germany GmbH, zeigt sich begeistert: "Gerade jetzt, da die Vorfreude auf die FIFA Weltmeisterschaft 2026 steigt, ist das eine hervorragende Neuigkeit. Mit der Integration der MagentaTV App ergänzen wir unsere Smart-TV-Bedienoberfläche um einen zentralen deutschen Premium-Content-Anbieter. Für Handel und Endkunden bedeutet das eine deutliche Aufwertung unseres Entertainment-Angebots und ein weiteres Plus an Komfort. Für Fußballfans ist es 2026 eine einmalige Chance, noch tiefer ins Turnier einzutauchen und kein Spiel zu verpassen!"

Kooperation zwischen VIDAA und Deutsche Telekom

Guy Edri, CEO von VIDAA, unterstreicht die Bedeutung der Kooperation und gibt einen Ausblick auf 2026: "Die Integration von MagentaTV ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Mission, unseren Nutzern in Deutschland ein herausragendes Unterhaltungserlebnis zu bieten. Gemeinsam mit der Deutschen Telekom legen wir den Grundstein für das bestmögliche Nutzererlebnis. Aktuell arbeiten wir am Start des neuen Operator-TV, einer Next-Generation-Lösung, die den Zugang zu Fernsehen und Unterhaltung weiter vereinfachen wird."

"Wir freuen uns sehr, diesen ersten Schritt auf unserer gemeinsamen Reise mit VIDAA zu gehen und unsere App hin zum vollständigen MagentaTV-Erlebnis zu entwickeln", so Dr. Jörg Richartz, VP Marketing & Sales von MagentaTV. "Diese Zusammenarbeit bringt uns auf einen hoch innovativen Weg innerhalb der Branche."

Die Zusammenarbeit stärkt die gemeinsame Vision von VIDAA und der Deutschen Telekom, das Fernseherlebnis zu vereinfachen, indem lineares Fernsehen und Streaming-Dienste in einer einzigen, intuitiven Benutzeroberfläche vereint werden. Beide Unternehmen planen innovative Weiterentwicklungen, vertiefende Produktintegrationen und eine Ausweitung der Verfügbarkeit in weiteren europäischen Märkten.

Mit der Einführung von MagentaTV setzt VIDAA seine zukunftsorientierte Strategie fort, eine moderne, flexible und zukunftssichere Plattform aufzubauen, die globale Reichweite mit lokaler Relevanz verbindet, um Millionen Haushalte weltweit zu erreichen.

Weitere Informationen unter www.hisense.de und www.vidaa.com

Original-Content von: Hisense Gorenje Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell