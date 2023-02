Deutscher Fußball Botschafter e.V.

Deutscher Fussball Botschafter startet Aktionsjahr "Frauen.Fussball.Global."

Berlin (ots)

Der gemeinnützige Verein Deutscher Fußball Botschafter e.V. startet das Aktionsjahr "Frauen.Fussball.Global."

Zahlreiche Maßnahmen sind im Aktionsjahr geplant. Diese reichen von einer Nominierungs- und Auswahlphase zur Deutschen Fussball Botschafterin 2023 bis zu einem fachlichen Diskurs über die gesellschaftliche Entwicklungschancen durch Frauen im Fußball während der FIFA Fußballweltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Diese Maßnahmen erfolgen in Abstimmung mit den wichtigsten strategischen Partnern wie dem Auswärtigen Amt, dem Goethe Institut oder Common Goal.

Um die fachliche Qualität auf höchstem Niveau zu sichern, stellt der Verein ein Kompetenzteam mit großem Erfahrungsschatz zusammen. Erste Namen aus dem Kreis der Fußballbotschafter-Familie sind: Fußball-Pionierin Monika Staab (Gewinnerin Hauptpreis 2014), die in über 80 Ländern tätig war und derzeit den Frauenfußball in Saudi-Arabien aufbaut; Doris Fitschen (Beiratsmitglied), vierfache Europameisterin und verantwortet derzeit beim DFB das Thema Frauenfußball oder Anja Zivkovic, der Deutschen Fussball Botschafterin von 2020.

"Es ist die konsequente Fortführung unseres mittlerweile zehnjährigen Engagements für mehr Chancengerechtigkeit im Fußball, das wir im WM-Jahr mit dieser konzertierten Aktion krönen möchten." so Präsident Roland Bischof bei seinem Besuch des Trainingslagers der DFB-Nationalmannschaft in Andalusien, Spanien.

Deutscher Fußball Botschafter e.V.

Der Deutsche Fußball Botschafter mit Sitz in Berlin wurde 2012 von Roland Bischof gegründet und zeichnet deutsche Trainer/innen und Spieler/innen aus, die durch ihr Auftreten und Engagement zum positiven Image des Fußballs und Deutschlands beitragen. Die Auszeichnungen sind mit einem Preisgeld für soziale Projekte verbunden. Von Nepal bis Namibia: Der Verein konnte seit 2013 insgesamt mehr als 40 Förderprojekte weltweit unterstützen. Mit dabei sind die unterstützenden Partner, wie z.B. das Auswärtige Amt, Goethe Institut, kicker oder die Berliner Agentur des Initiators, PRESENTED BY. Darüber hinaus helfen zahlreiche Medienpartner die gute Idee in die Welt zu tragen - dabei sind u.a. SID, Deutsche Welle, GOAL.com, SKY, Sportbuzzer, brandmediaONE, Argus Data Insights oder die mc Group, um nur einige zu nennen.

www.fussballbotschafter.de

Original-Content von: Deutscher Fußball Botschafter e.V., übermittelt durch news aktuell