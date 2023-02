Bianca Esser

McCarthy scheitert in Dauerschleife - Bewusstseinscoach verrät: So verkraftet man Rückschläge

Es gleicht einem Trauerspiel: Republikaner McCarthy will mit der Unterstützung von Trump Sprecher im US-Repräsentantenhaus werden - scheitert jedoch an Gegenstimmen aus den eigenen Reihen. Auch neue Anläufe brachten bislang keinen Erfolg. "Wer so viel Misserfolg erlebt, braucht ein dickes Fell", sagt Bianca Esser.

"Aber Rückschläge bringen auch immer etwas Positives. Man muss nur lernen, aus den begangenen Fehlern zu lernen und zu wachsen." Als Bewusstseinscoach verrät Esser in diesem Artikel, wie man mit Rückschlägen umgeht und daraus gestärkt hervorgeht.

"Der Verstand will, aber das Herz nicht" - Rückschläge verstehen, um sie zu verarbeiten

Oft treffen Rückschläge Menschen, wenn sie nicht darauf vorbereitet sind. Entsprechend einfach ist es, in Selbstzweifeln zu versinken. Dies ist aber nicht nur unproduktiv, sondern sorgt zudem dafür, dass es immer schwerer wird, sich für den nächsten Anlauf aufzuraffen. Stattdessen sollten Rückschläge zur Selbstreflexion einladen. Die erste Frage sollte dabei immer lauten: "Warum habe ich diesen Rückschlag erlitten?"

Die Antwort ist oftmals einfacher als anfangs gedacht: Ist sich jemand seiner Sache nicht zu 100 Prozent sicher, wird dies unweigerlich auch nach außen getragen. Dies führt dazu, dass ein erreichbares und realistisches Ziel plötzlich in weite Ferne rückt, nur weil die nötige Selbstsicherheit fehlt.

Der erste Schritt zum Erfolg besteht also darin, das Ziel auf positive Weise zu fixieren. Konkret geht es dabei darum, sich nicht darauf zu fokussieren, was es zu vermeiden gilt, sondern auf das Resultat, das am Ende des Weges steht. Dieses muss innerlich stets als etwas Klares und Erreichbares wahrgenommen werden - die Schritte dorthin spielen zunächst nur eine untergeordnete Rolle.

Das Ziel im Hier und Jetzt verkörpern

Dennoch reicht es nicht immer, das Ziel vor Augen zu haben. Um es tatsächlich zu erreichen, ist es erforderlich, an sich selbst zu arbeiten. Ein Rückschlag stellt in dieser Hinsicht eine wertvolle Lernerfahrung dar - er zeigt, woran es beim letzten Versuch gefehlt hat.

Aus diesen Erfahrungen ergibt sich ein Ideal der Person, die das gesteckte Ziel erreichen kann - einer Person, deren gesamtes Wesen inklusive ihrer Gefühlswelt sowie ihrer Denk- und Verhaltensweisen das Ziel verkörpert. Dieses Ideal gilt es auch in sich selbst zu verwirklichen.

Durch aktives Selbstmanagement gelingt es dem Menschen, sich bedingungslos auf ein Ziel einzuschwören und das eigene Mindset so auszurichten, dass das Erreichen dieses Ziels zum Mittelpunkt des eigenen Seins wird. Auf diese Weise wird negativen Gefühlen wie Unsicherheit, Angst und Wut von vornherein der Nährboden genommen, sodass sie die Gedanken nicht an einzelne Rückschläge fesseln können.

Motivation aus dem Inneren schöpfen

Zu guter Letzt bieten Rückschläge auch immer die Gelegenheit, über das "Warum" der Zielsetzung zu reflektieren. So klammern sich viele Menschen unbewusst an die Vorstellung, ihren Wert durch das Erreichen eines Ziels wie einer prestigeträchtigen Position oder eines beruflichen Erfolgs beweisen zu müssen.

Dies stellt jedoch einen Denkfehler dar, der nur zu unnötigem Stress führt - einer Belastung, die viele ihr gesamtes Leben mit sich herumtragen. Auch auf das Umfeld hat dies negative Auswirkungen: Anstatt gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbeiten, streiten selbst Erwachsene wie Kleinkinder darum, wer die meiste Anerkennung für sich selbst ergattern kann.

Echte Wertschätzung muss jedoch aus dem Inneren kommen. Um mit sich selbst zufrieden werden zu können, ist es unabdingbar, zu erkennen, wo die eigenen Prioritäten wirklich liegen und warum es sich lohnt, auf ein Ziel hinzuarbeiten. Wer dies begreift und damit beginnt, Motivation und Begeisterung für seine Sache aus dem Inneren zu schöpfen, anstatt nur Mitläufer zu sein, steckt nicht nur Rückschläge besser weg, sondern kommt wie von selbst seinem Ziel zum Greifen nahe.

Über Bianca Esser:

Bekannt durch Jürgen Höller, Alex Düsseldorf Fischer, Robert Betz und Joey Yap unterstützt Bianca Esser als BEwusstSEINs-Coach und Gründerin der BE-Academy Unternehmer und Selbstständige dabei, ihre selbst gesetzten Ziele zu erreichen und so auf das nächste Wachstums-Level aufzusteigen. Mehr Informationen dazu unter: https://biancaesser.com/

