Markus POSSET und Franz BINDERLEHNER - "Die Macht des starken Mindsets"

Zürich / Wien (ots) - Neuer Chief Digital Officer & Ausbau Beratungsdienstleistung USA Die Star Troopers Media, Entertainment und Investment AG mit Sitz in der Schweiz stockt Ihre Unternehmensbeteiligung an der 6 digital gmbh in Leonding auf 50% auf. Zukünftig formiert die 6digital Gmbh unter dem Namen „Star Troopers Digital GmbH“ und wird in das komplette Firmennetzwerk der Gruppe voll integriert. Die Star Troopers ...

mehr