Einladung zur Veranstaltung Prävention neu denken, 21.06.2023, im Rahmen der Dialog-Reihe Impfungen. - Einfach Machen!

Wie können Impfquoten für Erwachsene in Deutschland erhöht werden, um die Folgen von Infektionskrankheiten zu vermeiden? In den vergangenen Monaten haben wir gemeinsam mit Expert*innen nach Lösungen gesucht. Denn in Deutschland verharren Impfquoten für Erwachsene auf niedrigem Niveau. Dabei ist klar: Eine gute Versorgung der Bevölkerung mit Impfungen entlastet das Gesundheitssystem, weil schwere und damit kostenintensive Krankheitsverläufe sowie Hospitalisierungen aufgrund von Infektionserkrankungen vermieden werden können. Außerdem wirken sich hohe Impfquoten positiv auf die sog. "Pandemic Preparedness" aus.

Die im Rahmen unserer Dialog-Reihe"Impfungen. - Einfach Machen!" gesammelten Ideen und Best Practices wollen wir der Öffentlichkeit vorstellen und gemeinsam mit Vertretern der Politik diskutieren. Zu Gast werden außerdem digitale und analoge Impf-Pilotprojekte sein, die ihre Initiativen vorstellen. Dazu laden wir Sie herzlich ein:

"Prävention neu denken"

Abschlussveranstaltung der Hackathon-Reihe "Impfungen. - Einfach Machen!"

Mittwoch, 21. Juni 2023, 16:30 - 19:30 Uhr

SAP Data Space am Hackeschen Markt, Rosenthaler Str. 38, Berlin 10178

16:30 Uhr - Empfang

16:45 Uhr- Begrüßung

16:55 Uhr - Keynote von Prof. Dr. Marcel Fratzscher

"Präventionsmaßnahme Impfen - ökonomischer Nutzen für eine Gesellschaft"

anschließende FRAGERUNDE

17:25 Uhr

Final Pitch + Gallery Walk von Cosima Bauer

"Ideen, Best Practices, Lösungen für bessere Standard-Impfquoten bei Erwachsenen"

17:55 Uhr - Podiumsdiskussion: "Prävention neu denken - Impfquoten steigern"

Dr. M. Katharina Hüppe, Zweite stellv. Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes.

Kristine Lütke, MdB (FDP), Mitglied im Gesundheitsausschuss

Stephan Noller, Internetunternehmer und Serial Entrepreneur, verantwortlich für Datensicherheit des digitalen Impfausweises

Martina Stamm-Fibich, MdB (SPD), Mitglied im Gesundheitsausschuss

Johannes Wagner, MdB (Bündnis 90/Die Grünen), Mitglied im Gesundheitsausschuss

Sina Stinshoff, Moderation

18:45 Uhr - Get-Together

19:30 Uhr - Ende

Weitere Informationen können Sie dem beigefügten Programm entnehmen. Wir freuen uns über Ihr Interesse an der Veranstaltung - hier geht es zur Anmeldung.

Wir freuen uns auf Sie in Berlin!

