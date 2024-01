Bitpanda

Zwei Marktführer gehen gemeinsamen Weg - Bitpanda wird Partner des FC Bayern München

Berlin (ots)

Europas führende Online Trading-Plattform Bitpanda geht als exklusiver Krypto Trading Partner eine strategische Platin Partnerschaft mit dem FC Bayern München ein, einem der erfolgreichsten europäischen Fußballvereine und deutschen Rekordmeister

Offizieller Start der Partnerschaft ist am 12.01.2024 im Rahmen des Bundesliga-Spiels FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim

Das österreichische FinTech-Einhorn Bitpanda schließt eine langfristige Partnerschaft mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister und wird exklusiver Krypto-Partner des FC Bayern München.

Europas führende Online Trading-Plattform und einer der erfolgreichsten und größten Fußballclubs Europas verkünden die Zusammenarbeit rechtzeitig vor dem Start in das neue Spieljahr. Bitpanda wird ab Januar 2024 neben umfangreicher TV-Präsenz auch von hoher Sichtbarkeit in und um die Allianz Arena profitieren. Zudem erhält Bitpanda die Möglichkeit der Aktivierung mit Spielern. Mit dem vereinbarten Rechtepaket streben das FinTech und der Fußballclub danach, ihre starken Marken enger miteinander zu verbinden und gemeinsames Wachstum zu fördern. Das Wiener FinTech-Einhorn unterstreicht damit seine marktführende Position in Deutschland.

Die gemeinsame Partnerschaft wurde kurz vor Jahresende auf dem Vereinsgelände des FC Bayern München geschlossen. Eric Demuth (Co-Founder und CEO von Bitpanda), Lukas Enzersdorfer-Konrad (Deputy CEO von Bitpanda) sowie Jan-Christian Dreesen (CEO der FC Bayern München AG), Michael Diederich (CFO der FC Bayern München AG) und Andreas Jung (Marketing-Vorstand der FC Bayern München AG) diskutierten dabei über die Gemeinsamkeiten des FC Bayern München und Bitpanda, die geteilte Vorfreude und die Erwartungen an die Zusammenarbeit.

Eric Demuth, Co-Founder und CEO von Bitpanda betont, dass sich beide Seiten in ihren Ansprüchen und Grundsätzen sehr nahe sind. "Der FC Bayern München und Bitpanda vereint eine starke Sieger-Mentalität und der Anspruch an sich selbst, jeden Tag besser zu werden. Beide setzen sich hierbei klare unternehmerische Grundsätze, die sie konsequent verfolgen. Bitpanda hat sich von Anfang an dazu entschlossen, als regulatorisches Vorbild in der Krypto-Industrie und darüber hinaus voranzugehen und Vertrauen aufzubauen. Dies hat uns nach Jahren harter und unnachgiebiger Arbeit in eine marktführende Position in Europa gebracht. Der FC Bayern München hat diese dominierende Position bereits seit Jahrzehnten inne und bleibt sich dabei seinen unternehmerischen Prinzipien und finanzieller Nachhaltigkeit treu - zur Begeisterung der Fans in ganz Europa. Für uns sind diese gemeinsamen Werte die perfekte Basis für eine langfristige Partnerschaft."

Für Jan-Christian Dreesen, CEO der FC Bayern München AG, steht fest: "Bitpanda steht für Qualität und eine langfristige Perspektive. Zudem ist Bitpanda wie der FC Bayern Marktführer in seinem Bereich. Gemeinsam wollen wir künftig unsere Ziele erreichen."

Andreas Jung, Marketingvorstand der FC Bayern München AG, fügt hinzu: "Bitpanda passt sehr gut zu den Ansprüchen des FC Bayern München: Hier treffen zwei starke Marken zusammen, die Maßstäbe setzen."

Bitpanda wird erstmalig am 12.01.2024 beim Bundesliga-Spiel des FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim in der Allianz Arena als Partner in Erscheinung treten und prominent im Stadion inkl. TV-Präsenz vertreten sein.

Original-Content von: Bitpanda, übermittelt durch news aktuell