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Die Reise ist gebucht. Die Frage ist nur: Wann wird sie bezahlt?

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Frankfurt (ots)

Mit der KT Jetzz Card lassen sich Flugbuchungen flexibel in bis zu 6 Monatsraten bei 0 % aufteilen

Reisen war lange eine Frage von Zeit und Planung.

Heute entscheidet zunehmend die sofort verfügbare Liquidität.

Flüge werden in Sekunden gebucht, Preise vergleichen sich in Echtzeit, und Reiseentscheidungen entstehen oft spontan. Gleichzeitig steigen Kosten und finanzielle Belastungen im Alltag vieler Verbraucher.

Damit verschiebt sich ein vertrautes Muster: Nicht mehr der Wunsch zu reisen ist die Hürde, sondern der Zeitpunkt der Zahlung.

"Wir sehen, dass Verbraucher heute stärker zwischen spontaner Entscheidung und finanzieller Flexibilität abwägen", sagt Dr. Seda Yilmaz, Division Head of Digital Banking bei der KT Bank AG. "Gerade im Reisebereich entsteht daraus ein neues Erwartungsniveau an moderne Zahlungsmodelle."

Airlines, Plattformen und Reiseanbieter haben den Buchungsprozess vollständig digitalisiert und beschleunigt. Zahlungsmodelle folgen dieser Entwicklung bislang nur teilweise.

So entsteht ein Spannungsfeld zwischen Geschwindigkeit und finanzieller Planbarkeit.

Immer mehr Verbraucher erwarten daher Lösungen, die spontane Entscheidungen ermöglichen, ohne die eigene Liquidität kurzfristig zu belasten.

In diesem Umfeld positioniert sich die KT Bank mit der KT Jetzz Card als flexible Payment-Lösung für Reisebuchungen. Flugkosten können dabei in bis zu sechs monatlichen Raten bei 0 % aufgeteilt werden, abhängig von individuellen Rahmenbedingungen.

Die Veränderung liegt dabei weniger im Produkt selbst als im Verhalten dahinter: Konsum wird flexibler, Entscheidungen kurzfristiger, Zahlungsmodelle müssen Schritt halten.

Damit verschiebt sich die Rolle von Finanzierungslösungen - weg von reiner Abwicklung hin zu mehr Planbarkeit im Alltag.

Am Ende bleibt eine zentrale Frage:

Warum sollte eine Reise an der Zahlungslogik scheitern, wenn Mobilität längst sofort funktioniert?

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