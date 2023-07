HES Tactical UG

Überwindung der Grenzen - 5 Tipps, um als Soldat das Krieger-Mindset zu stärken

Bild-Infos

Download

Arnsberg (ots)

Die mentale Stärke und Entschlossenheit eines Soldaten sind ebenso wichtig wie seine körperliche Fitness. Das kann den Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, persönliche Grenzen zu überschreiten und sowohl auf dem Schlachtfeld als auch im alltäglichen Leben zu bestehen.

"Ich habe in meiner Laufbahn viele Soldaten gesehen, die physisch fit waren, aber mental nicht bereit dafür waren, sich Herausforderungen zu stellen", erklärt Ex-Soldat Niklas Voß. "Es geht darum, eine innere Stärke und Entschlossenheit zu entwickeln, die Sie durch die härtesten Zeiten tragen. Und das fängt mit dem richtigen Mindset an." Die 5 wichtigsten Tipps, um als Soldat das Krieger-Mindset zu stärken, verrät er im folgenden Artikel.

1. Positives Denken und Affirmationen

Gedanken sind essenziell, um das eigene Mindset zu stärken - schließlich beeinflussen sie all unsere Handlungen und Emotionen. Indem wir sie positiv ausrichten, stärken wir also unser Selbstbewusstsein und bereiten uns auf Herausforderungen vor. Dies gelingt uns insbesondere durch die sogenannte Affirmation. Dabei handelt es sich um eine positive Bekräftigung, die unser Denken gezielt in die gewünschte Richtung beeinflusst. Entsprechende Gedanken können spezifisch oder allgemein sein, wie "Ich bin bereit, diese Herausforderung zu meistern" oder "Ich bin stark und widerstandsfähig". Durch regelmäßige Wiederholung dieser Aussagen trainieren wir unser Unterbewusstsein darauf, an unsere Stärken zu glauben. Entscheidend dabei ist jedoch, dass wir selbst an das glauben, was wir sagen.

2. Ständige Weiterbildung und Lernbereitschaft

In einer Welt, die sich stetig im Wandel befindet, ist es unerlässlich, neue Fähigkeiten zu erwerben und das eigene Wissen zu erweitern. Dies gilt besonders im Militär, wo neue Technologien und Strategien ständig die Art und Weise, wie Aufgaben erfüllt werden, verändern. Genau darauf müssen sich Soldaten einstellen, um sich hiervon nicht unterkriegen zu lassen und stets aufs Neue über sich hinauswachsen zu können. Denn nur die richtige Einstellung ermöglicht es, sich schnell an veränderte Situationen anzupassen, Probleme zu lösen und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Dabei geht es nicht nur darum, formelle Bildungswege zu verfolgen, sondern auch darum, jeden Tag als eine Gelegenheit des Fortschritts zu sehen und aus jeder Erfahrung, ob gut oder schlecht, zu lernen.

3. Physische Fitness als Mittel zur Stärkung der mentalen Stärke

Auch die physische Fitness nimmt maßgeblichen Einfluss auf unser Mindset, da sie sowohl Disziplin fördert als auch das Selbstwertgefühl stärkt. Regelmäßige Bewegung hat demnach positive Auswirkungen auf Stressmanagement und psychische Gesundheit, da sie die Ausschüttung von Glückshormonen fördert. Ein trainierter Körper kann zudem Müdigkeit mindern und die Konzentrationsfähigkeit verbessern, was besonders in anspruchsvollen Situationen wertvoll ist. Daher sollte regelmäßiges und vielseitiges Training für jeden Soldaten zur Routine gehören, um allen Herausforderungen gewachsen zu sein.

4. Aufbau von Resilienz durch Herausforderungen und Misserfolge

Herausforderungen und Misserfolge können als Lerngelegenheiten und persönliche Entwicklung dienen. Jeder Rückschlag ermöglicht es, Stärken und Schwächen zu erkennen und daran zu arbeiten. Resilienz bedeutet dabei aber nicht Unverwundbarkeit, sondern die Fähigkeit, gestärkt aus schwierigen Situationen hervorzugehen. Durch mentales Training, soziale Unterstützung und Achtsamkeit kann sie gezielt gefördert werden, was es jedem Soldaten ermöglicht, selbst unter härtesten Bedingungen erfolgreich zu sein.

5. Entwicklung von Führungsfähigkeiten und Verantwortungsbewusstsein

Soldaten müssen regelmäßig Verantwortung übernehmen, andere Menschen inspirieren und in höheren Rängen auch ihr Team motivieren. Darüber hinaus treffen sie täglich, oft auch unter Druck, weitreichende Entscheidungen und tragen die Konsequenzen dafür. Ihr Bewusstsein hierfür muss allerdings nicht nur die Aufgaben in ihrer Funktion als Soldat umfassen, sondern auch ihre persönliche Verantwortung für das eigene Wachstum und Wohlbefinden. Durch Weiterbildung, Mentoring und Erfahrung können die in dieser Hinsicht notwendigen Fähigkeiten entwickelt und gestärkt werden, was für den Erfolg im Beruf und im täglichen Leben entscheidend ist.

Über Niklas Voß:

Niklas Voß ist der Gründer und Geschäftsführer von PPF Germany. Mit seinem Coaching hat er sich der Aufgabe verschrieben, Soldaten, Polizisten, Feuerwehrleute und andere Einsatzkräfte auf Auswahlverfahren vorzubereiten und sie dabei zu unterstützen, ihre körperliche und mentale Fitness zu verbessern. Mehr Informationen dazu unter: https://ppfgermany.de

Original-Content von: HES Tactical UG, übermittelt durch news aktuell