VicOne

Neue "Smart Cockpit Protection"-Lösungen von VicOne eröffnen Automobilherstellern zusätzliche Verdienstmöglichkeiten

Bild-Infos

Download

DALLAS (USA)/TAIPEI (Taiwan) (ots)

Mithilfe neuentwickelter VicOne Cybersecurity-Lösung können OEMs persönliche Daten ihrer Kunden absichern und bordeigene Infotainment-Systeme (IVI) sowie andere fahrzeuginterne Apps schützen

- VicOne, ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen für die Automobilindustrie, hat heute seine neuen "Smart-Cockpit-Protection"-Lösungen vorgestellt, mit denen Automobilhersteller (OEMS) die Daten ihrer Kunden besser schützen können.

Durch den zunehmenden Einsatz von Infotainment-Systemen (IVI) und Begleitanwendungen (Car Companion Apps) in Fahrzeugen, können Cyber-Angreifer vertrauliche persönliche Daten, sogenannte Personally Identifiable Information (PII), ausspähen, um private Gespräche im Fahrzeug zu belauschen, Identitätsdiebstahl zu begehen oder sogar das Fahrzeug des Kunden zu stehlen. Der Schutz persönlicher Kundendaten ist für OEMs entscheidend, um das Vertrauen der Fahrzeugnutzer zu gewinnen und ihr eigenes Markenimage zu schützen.

Die neuen Smart-Cockpit-Protection-Lösungen von VicOne ermöglichen es den OEMs:

- ein positives Markenimage aufrechtzuerhalten, indem sie ihren Kunden die Möglichkeit geben, ihre persönlichen Daten und ihre Privatsphäre mittels einer herunterladbaren App oder einer Vorinstallation auf IVI-Systemen zu schützen

- Neue Einnahmequellen durch die Monetarisierung der Cybersicherheit zu schaffen

- die Sichtbarkeit von Cyberangriffen von der System- auf die Anwendungsebene auszudehnen, um zukünftige Bedrohungen besser erkennen und darauf reagieren zu können

"Autofahrer sind sehr besorgt um die Sicherheit ihrer persönlichen Daten. Wenn OEMs die interessanten neuen Verdienstmöglichkeiten nutzen möchten, die sich durch softwaregestützte Dienstleistungen ergeben, müssen sie zunächst das Vertrauen der Fahrzeugnutzer, ihrer Kunden, gewinnen", erklärt Max Cheng, Chief Executive Officer von VicOne. "Wir haben unsere modularen Smart-Cockpit-Protection-Lösungen entwickelt, um den OEMs völlig neue umfangreiche Möglichkeiten zum Schutz der Daten ihrer Kunden zu bieten, und zwar von den IVI-Systemen bis hin zu den Begleit-Apps im Auto."

Laut den Marktforschern von Gartner Research gewinnt die Cybersicherheit für die Automobilhersteller aufgrund der wachsenden Möglichkeiten für Cyberattacken zunehmend an Priorität. Die rasche Verbreitung von vernetzten Fahrzeugen weltweit und die Zunahme von aktualisierbaren, softwaregesteuerten Fahrzeugfunktionen hat das Risiko für OEMs erhöht, durch diese Attacken erheblichen Schaden am Markenimage und finanzielle Einbußen zu erleiden. Angreifer können auf die personenbezogenen Daten von Fahrzeugnutzern auf vielfältige Weise zugreifen und sie ausnutzen. Wenn Autofahrer unterwegs sind, verwenden sie beispielsweise Webbrowser für die Bestellung von Lebensmitteln oder die Überprüfung von Börsenkursen. Cyberangreifer können dabei Schwachstellen in Browsern ausnutzen und Hintertüren (Backdoors) in den IVI-Systemen der Kunden installieren, die das Abhören von Gesprächen sowie den Zugriff auf Kontakte, Bilder und Textnachrichten im Auto sowie auf andere sensible Daten wie E-Mail-Adressen, Kontonummern und Kreditkartendaten ermöglichen. Zudem können Angreifer auch schadhafte Anwendungen (Malicious Apps) in Form von scheinbar harmlosen Apps entwickeln, um die Kunden der OEMs zur Installation dieser Schadsoftware auf ihren IVI-Systemen zu verleiten.

Laut Gartner konzentrieren sich OEMs zunehmend auf die Cybersicherheit von Fahrzeugen, um sich sowohl an die neue Bedrohungslandschaft anzupassen als auch um internationale Vorschriften wie die UN-Vorschrift 155 (R155) zu erfüllen, die technische Anforderungen an die Cybersicherheit von Fahrzeugen festlegt und sich eng an den ISO/SAE-Standard 21434 anlehnt.

Die Smart-Cockpit-Protection-Lösungen von VicOne bestehen aus zwei Einzelprodukten: der Smart Cockpit Security App zur Sicherstellung des Datenschutzes in IVI-Systemen und dem Smart Cockpit Mobile SDK (Software Development Kit) zum Schutz anderer fahrzeuginterner Begleit-Apps. Durch die Kombination mit anderen Cybersecurity-Lösungen von VicOne erhalten OEMs einen hochklassigen Multilayer Cyber-Schutz, der von der System- bis zur Anwendungsebene reicht und damit die Früherkennung von Cyberangriffen und damit rechtzeitige Gegenreaktionen verbessert. Das xCarbon Intrusion Detection and Prevention System (IDPS) von VicOne sichert die bordeigenen elektronischen Steuergeräte (ECUs) von Fahrzeugen, und die xNexus-Plattform des Unternehmens bietet Vehicle Security Operations Centers (VSOCs) erweiterte Erkennungs- und Reaktionsmöglichkeiten (XDR) bei Cyberangriffen.

Zusammen bieten die VicOne Smart-Cockpit-Lösungen OEMs umfassende Möglichkeiten, um ihren Kunden Schutz für deren IVI-Daten und Identität zu bieten sowie Schwachstellen in IVI-Apps zu erkennen und deren Leistung zu überwachen. Zudem können OEMs ihren Kunden dank der neuen Lösungen den Schutz von fahrzeuginternen Begleit-Apps, die Erkennung bösartiger URLs und eine 24/7-Überwachung persönlicher Daten zusichern.

VicOne präsentiert seine neuen Smart Cockpit Protection Solutions im Rahmen einer Live-Demonstration während der Vehicle Electronics Connected Services ( VECS) am 23.&24. Mai 2023 in Gothenburg (Schweden) am Stand C04:54.

Weitere Informationen über die Smart Cockpit Protection Solutions von VicOne finden Sie unter https://vicone.com/solutions/smart-cockpit-protection.

Über VicOne:

Mit der Vision, die Fahrzeuge von morgen zu sichern, bietet VicOne ein breites Portfolio an Cybersicherheitssoftware und -dienstleistungen für die Automobilindustrie. Die Lösungen von VicOne wurden speziell für die strengen Anforderungen von Automobilherstellern entwickelt und sind so konzipiert, dass sie die speziellen Anforderungen moderner Fahrzeuge erfüllen. Als Tochterunternehmen von Trend Micro stützt sich VicOne auf eine solide Grundlage im Bereich der Cybersicherheit, die aus der über 30-jährigen Erfahrung von Trend Micro in der Branche resultiert. VicOne bietet beispiellosen Schutz für die Automobilindustrie und fundierte Kenntnisse in Sicherheitsbelangen, die es unseren Kunden ermöglichen, sichere und intelligente Fahrzeuge zu bauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.vicone.com

Original-Content von: VicOne, übermittelt durch news aktuell