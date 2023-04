VicOne

VicOne investiert in Block Harbor, einen innovativen Anbieter von Cybersicherheit in der Automobilindustrie

Bild-Infos

Download

Dallas (USA)/Taipeh (Taiwan) (ots)

VicOne und Block Harbor kombinieren ihre Stärken für die umfassendste Cybersicherheitslösung der Branche - von Konzept, über Entwicklung, bis Produktion

VicOne, ein Anbieter von Cybersicherheitslösungen für die Automobilindustrie, gab heute eine bedeutende strategische Finanzinvestition in den Fahrzeug-Cybersecurity Experten Block Harbor bekannt. Automobil-Erstausrüstern (OEMs) und Tier-1-Zulieferern bietet diese Partnerschaft eine gemeinsame Plattform, die die branchenweit umfassendste Lösung für Cybersicherheit in der Automobilindustrie bereitstellt. Die kombinierte Lösung soll der Branche beispielsweise bessere Werkzeuge zur Verfügung stellen, um die technischen Anforderungen des ISO/SAE 21434 Standards für das Cybersecurity-Risikomanagement in Bezug auf Konzept, Produktentwicklung, Produktion und Betrieb elektrischer und elektronischer Systeme (E/E) in Straßenfahrzeugen zu erfüllen - einschließlich aller Komponenten und Schnittstellen.

"Als einer der Pioniere für Cybersicherheit in der Automobilindustrie genießt Block Harbor in der gesamten Branche hohes Ansehen als zukunftsorientierter Innovator ", so Max Cheng, Chief Executive Officer von VicOne. "Während unser Unternehmen in der Automobilindustrie vor allem in der Produktions- und Betriebsphase die Cybersicherheit sicherstellt, sind Block Harbors Lösungen besonders stark bei der Absicherung der Konzept-, Entwicklungs- und Validierungsphase. Diese Partnerschaft ist eine Gelegenheit, unsere komplementären Unternehmensstärken zu kombinieren, um besseren Cyberschutz zu erzielen und den Weg für eine umfassende Cybersicherheitslösung für die Automobilindustrie zu ebnen, die die Anforderungen des ISO/SAE 21434 Cybersecurity-Standards erfüllt - und zwar in den Phasen Konzept, Entwicklung, Produktion und Betrieb."

Block Harbor, mit Sitz im Herzen der "Auto-Stadt" Detroit (USA), arbeitet seit 2014 eng mit Automobilherstellern, Zulieferern und Regulierungsbehörden im Bereich der Cybersicherheit von Fahrzeugen zusammen. Das Unternehmen wurde aus der Taufe gehoben, als schwerwiegende Sicherheitslücken in der Automobilindustrie publik geworden waren. Die Gründer erkannten, dass die Automobilindustrie dringend Dienstleistungen zur Unterstützung der Cybersicherheit von Fahrzeugen benötigt. Block Harbor verfügt über umfassende Erfahrungen und Fachkenntnisse in den Bereichen Beratung, Design, Verifizierung und Validierung (V&V) sowie Bedrohungsanalyse und Risikobewertung (TARA) für Kunden auf der ganzen Welt.

Basierend auf diesem Knowhow bringt Block Harbor seine Vehicle Security Engineering Cloud (VSEC) auf den Markt, um die Cybersicherheit während des gesamten Fahrzeugentwicklungsprozesses zu gewährleisten - vom Fahrzeug, bis hin zu seiner vernetzten Infrastruktur. Die Lösungen des Unternehmens reichen vom Kompetenzmanagement bis zum Sicherheitscheck von Fahrzeugsystemen in Echtzeit. Sie sind zudem darauf ausgelegt, Fahrzeuge auf strukturierte und wiederholbare Weise abzusichern, um Standards und Vorschriften wie ISO/SAE 21434 und UNECE WP 29 zu erfüllen. Die hochmodernen Labore von Block Harbor auf der ganzen Welt demonstrieren sowohl die hochwertigen Dienstleistungen als auch die cloudbasierte VSEC-Plattform in Aktion, die so Fahrzeuge, ihre Systeme und Komponenten sichern und Echtzeit-Feedback für die Forschung und Entwicklung ermöglichen.

"Die Unterstützung von VicOne wird uns bei unserer globalen Expansion helfen, um unsere Marktdurchdringung zu verbessern und unsere VSEC-Lösung einer breiteren Zielgruppe anzubieten. Wir identifizieren uns stark mit VicOnes langfristigem Konzept zur Sicherung von Fahrzeugen und zur Gewährleistung einer sicheren Mobilität", erklärt Brandon Barry, Chief Executive Officer von Block Harbor. "Dies ist eine sehr bewusste Investition, die einmal mehr das starke Engagement von VicOne und seine klare strategische Vision für die globale Automobilindustrie unter Beweis stellt. Darüber hinaus ist diese Vereinbarung zwischen zwei etablierten und renommierten Marktführern im Bereich der Fahrzeug-Cybersicherheit ein klares Signal an Automobilhersteller und -zulieferer, dass sie über kompetente, langfristige Partner verfügen, auf die sie sich weltweit bei der Weiterentwicklung ihrer Fahrzeuge verlassen können."

Bildmaterial zu dieser Meldung finden Sie unter: https://www.gcpr.de/presseraum/vicone/

Über VicOne:

Mit der Vision, die Fahrzeuge von morgen zu sichern, bietet VicOne ein breites Portfolio an Cybersicherheitssoftware und -dienstleistungen für die Automobilindustrie. Die Lösungen von VicOne wurden speziell für die strengen Anforderungen von Automobilherstellern entwickelt und sind so konzipiert, dass sie die speziellen Anforderungen moderner Fahrzeuge erfüllen. Als Tochterunternehmen von Trend Micro stützt sich VicOne auf eine solide Grundlage im Bereich der Cybersicherheit, die aus der über 30-jährigen Erfahrung von Trend Micro in der Branche resultiert. VicOne bietet beispiellosen Schutz für die Automobilindustrie und fundierte Kenntnisse in Sicherheitsbelangen, die es unseren Kunden ermöglichen, sichere und intelligente Fahrzeuge zu bauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.vicone.com

Original-Content von: VicOne, übermittelt durch news aktuell