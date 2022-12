Innok Robotics

Unternehmer Heinz Ferchau steigt bei Innok Robotics ein - Finanzierungsrunde über 5 Millionen Euro für Scale-up-Phase

Regenstauf (ots)

Das deutsche Technologieunternehmen Innok Robotics, ein Entwickler und Hersteller von Autonomen Mobilen Robotern (AMR), die auch im Außenbereich eingesetzt werden können, hat einen neuen Großinvestor an Bord geholt. Der Unternehmer Heinz Ferchau, Gründer von Ferchau Engineering, einem der größten deutschen Ingenieurdienstleister, hat Innok Robotics im Rahmen einer Finanzierungsrunde 4 Millionen Euro Eigenkapital bereitgestellt und damit eine signifikante Beteiligung am Unternehmen erworben.

Insgesamt beträgt das Volumen der Finanzierungsrunde, die soeben geclosed wurde, 5 Millionen Euro. Neben Ferchau beteiligten sich weitere neue und bestehende Investoren an der Finanzierung, darunter der deutsche Mittelstandsinvestor Prolimity Capital Partners. Prolimity stieg im September 2021 bei Innok Robotics ein und hält auch nach der Finanzierungsrunde gemeinsam mit den Unternehmensgründern die Mehrheit.

Die Beteiligung an Innok Robotics ist das erste private "Scale-up"-Investment von Heinz Ferchau. "Ich bin extrem überzeugt von der Qualität und den Chancen der Technologie, die Innok Robotics entwickelt. Besonders beeindruckt haben mich die Outdoor-Fähigkeiten der AMRs von Innok Robotics, die ich so noch nirgendwo gesehen habe", sagt Heinz Ferchau. "Darüber hinaus ist Innok Robotics ein hoch-dynamisches Unternehmen, bei dem sehr fähige Ingenieure arbeiten. Das ist 'German Engineering at its best', und ich freue mich, Innok Robotics bei der weltweiten Eroberung des stark wachsenden AMR-Marktes unterstützen zu können."

Innok Robotics entwickelt voll integrierte AMR-Systeme, die sowohl Software als auch Fahrzeug-Hardware sowie modernste 2D- und 3D-Sensorik auf Basis Künstlicher Intelligenz umfassen. Die Software, die Laserscanner und die hochpräzise GPS-Technologie von Innok Robotics ermöglichen einen vollständig autonomen Betrieb von AMRs in Innen- wie in Außenbereichen. Das Hightech-Unternehmen arbeitet bereits mit namhaften Industriekonzernen wie TotalEnergies, HILTI, Infineon, K+S, Daimler, Nokia, E.on sowie der Landgard-Gruppe zusammen.

Die Scale-up-Phase hat Innok Robotics bereits eingeleitet: Im laufenden Geschäftsjahr 2022 werden sich die Umsätze gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppeln. Für das kommende Jahr erwartet der Outdoor AMR-Pionier noch größere Zuwachsraten.

