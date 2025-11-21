Adstronauts GmbH

Jana Micus von Adstronauts: Warum etablierte Marken im Mittelstand ihren digitalen Hebel oft übersehen

Mittelständler vertrauen vor allem auf das Bewährte – doch das genügt heute längst nicht mehr: Digitale Irrelevanz, schwache Online-Performance, unqualifizierte Bewerbungen und mangelnde Datentransparenz verhindern nachhaltiges Wachstum. Doch worin liegt das eigentliche Potenzial betroffener Firmen und wie können sie es zuverlässig entfalten?

Über Jahrzehnte hinweg haben sie sich einen festen Kundenstamm erarbeitet, regionale Bekanntheit aufgebaut und von stabilen Vertriebsstrukturen profitiert. Persönliche Beziehungen, höchste Produktqualität und eine gewachsene Firmen-DNA sind bei traditionsreichen Marken demnach selbstverständlich. Ein verlässliches Fundament ist das heute aber längst nicht mehr. Denn während es offline robust erscheint, bremsen die gleichen Erfolgsfaktoren jegliche Entwicklung im digitalen Raum aus. Die Folge: Online-Umsätze stagnieren, Werbebudgets verpuffen, messbare Ergebnisse bleiben aus. Besonders schwer wiegt das fehlende Verständnis für digitale Kennzahlen und die Trägheit etablierter Prozesse. „Das Problem ist nicht, dass Mittelständler ihre Marken nicht kennen, sondern, dass sie noch immer nach alten Mustern agieren und dabei die Potenziale der digitalen Welt verpassen“, betont Jana Micus von Adstronauts.

„Der entscheidende Hebel liegt dabei nicht in noch mehr Werbedruck, sondern in einer klar messbaren Strategie“, fügt sie hinzu. Ihr Erfahrungswert: Die entscheidende Schwachstelle ist selten das Marketingbudget, sondern der fehlende Überblick über die Customer Journey, die Integration smarter Technologien sowie der datengestützte Dialog entlang aller Kanäle. „Immer wieder sehe ich, wie Unternehmen nach dem Prinzip Hoffnung agieren: einzelne Kampagnen, kanalgetriebene Schnellschüsse, keine saubere Verknüpfung von Websites, CRM und Tracking-Setups“, so Jana Micus weiter. Für sie steht fest: Erst ein strukturierter, systemischer Ansatz, der messbare Resultate liefert, legt das Fundament für nachhaltigen Markenwert und stetiges Wachstum. Was das konkret bedeutet und wie etablierte Marken den digitalen Hebel endlich nutzen, verrät sie hier.

Vom traditionellen Regional-Champion zum digitalen Markenführer: Mit dem System von Adstronauts zum Erfolg

Sie begeistern zum Beispiel auf Branchenmessen, verfügen über eine makellose Reputation und punkten mit persönlicher Beratung. Doch oft vergessen Mittelständler, dass diese Stärken im Internet nur als Schaufenster existieren – ohne Abschlusslogik, ohne nachhaltige Wertschöpfung. Genau hier setzt die Adstronauts-Methodik an: „Die DNA einer Marke muss immer auch ins Digitale übertragen werden – idealerweise als systematische Customer Journey, die von Erstkontakt bis Loyalisierung führt“, erläutert Jana Micus.

Fundamente hierfür sind der Auf- und Ausbau konsistenter Kontakte, A/B-Testing, Conversion-Optimierung sowie der Aufbau automatisierter CRM-Strecken für Wiederkäufe und Cross-Selling. Auch personalisierte Werbeanzeigen und Botschaften sind ein zentraler Hebel. „Nur wenn die Botschaft entlang aller Marketing-Kanäle mit messbarem Market-Fit punktet, wird aus reiner Sichtbarkeit nachhaltiges Wachstum“, betont Jana Micus. Das Ziel dabei: höhere Conversion-Rates, stetigere Umsätze und eine langfristig stabile Kundenbindung.

Praxisbeispiele: Wachstum mit System, statt mit Zufallsprinzip

Das Team von Adstronauts setzt hierbei auf einen ganzheitlichen und damit skalierbaren Ansatz. Bestes Beispiel: Trübenecker, ein traditioneller Händler aus München, der sein Offline-Geschäft gestärkt und seinen Online-Umsatz durch datengetriebene Prozessoptimierung vervielfacht hat. Ähnlich eindrucksvoll: Die Expansion der Modemarke Maica GmbH / IOS – Innovation of Suiting. Sie verdoppelte ihren digitalen Output nicht durch mehr Budget, sondern durch präzise CRM-Strategien und Funnel-Steuerung aus einer Hand.

„Der Lerneffekt ist eindeutig: Erfolg entsteht nicht durch wildes Ausprobieren oder noch größere Budgets, sondern durch die Konzentration auf datenbasierte, stringente Steuerung“, so Jana Micus. „Der digitale Hebel ist also ein kontinuierlicher Prozess, kein optimierbares Einzelprojekt.“ Wer diesen Weg geht, profitiert langfristig von nachhaltigem Wachstum und verteidigt seine Marktstellung gegenüber agilen Wettbewerbern.

Für wen sich der Ansatz der Adstronauts-Ansatz wirklich lohnt

Dabei ist allerdings nicht jede Marke bereit für echtes digitales Wachstum. So richtet sich Adstronauts vornehmlich an etablierte Player mit klarer Offline-Traktion, ausreichend Ressourcen und Management-Commitment für strategische Veränderungen. „Nicht geeignet sind Schnellschuss-Projekte, die nur kurzfristig Sichtbarkeit suchen oder Produkte außerhalb gängiger Plattformrichtlinien platzieren wollen“, stellt Jana Micus klar. Nur wer nachhaltig wachsen und dabei konsequent in Daten, Prozesse und Systematik investiert, kann von diesem Ansatz wirklich profitieren. Voraussetzung: Ausreichende Marge, fachliche Ressourcen und der unbedingte Wille zur Umsetzung.

Ausblick: Wie Markenverantwortliche den Wandel steuern

Jana Micus sieht den Mittelstand an der Schwelle zu einer neuen Ära: „Der digitale Wandel verlangt Mut, Klarheit und Verantwortung. Marken, die sich heute für eine systematische Steuerung entscheiden, werden morgen als Vordenker gelten.“ Grundlage dafür sind belastbare Daten, klare Prozesse und eine starke Führungsverantwortung. Eine zentrale Rolle wird dabei auch KI spielen. Richtig eingesetzt, verbessert sie die Segmentierung, automatisiert die Analyse der Customer Journey und ermöglicht Prognosen, die Wachstum planbarer machen. Doch Micus betont: „Ohne saubere Datenbasis und klare Prozesse bleibt KI wirkungslos.“ Adstronauts unterstützt Marken deshalb nicht nur beim Aufbau dieser Strukturen, sondern auch dabei, KI als sinnvolle Komponente für effiziente und skalierbare Wertschöpfung einzusetzen.

