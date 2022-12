LearningSuite GmbH

Digitales Lernen für Schulen: Was sich Bildungsträger jetzt von Online-Kursen abschauen können

Die Digitalisierung überfordert deutsche Schulen noch immer. Sie haben im internationalen Vergleich enormen Aufholbedarf. Insbesondere die Pandemie und das damit einhergehende Home-Schooling machte das mehr als deutlich. Dabei bietet die Digitalisierung viele Vorteile, von denen Bildungseinrichtungen ebenso wie die Lernenden langfristig profitieren können.

"Um ein besseres Lernerlebnis zu bieten, sollten Schulen ihre Inhalte jetzt digitalisieren und diese anschließend dauerhaft online anbieten. So können Schüler diese jederzeit wiederholen", erklärt Florian Gerstner. Der Mitgründer von LearningSuite.io arbeitete über viele Jahre hinweg erfolgreich an diversen E-Learning-Plattformen.

In diesem Ratgeber verrät er gerne sechs essenzielle Punkte, die sich Schulen für ein besseres Lernerlebnis aller Schüler jetzt von Online-Kursen abschauen sollten.

Die individuelle Förderung von Lernenden überzeugt

Jeder Schüler besitzt individuelle Stärken und Schwächen. Entsprechend unterschiedlich sind Lerntempi. Im gemeinsamen Klassenunterricht können Lehrkräfte diesen Umstand jedoch nur bis zu einem gewissen Grad berücksichtigen. Anders ist es beim E-Learning: Vorkuratierte digitale Inhalte erleichtern es Schülern unabhängig ihrer Jahrgangsstufe spürbar, sich in ihrem eigenen Tempo weiterzubilden. Eine Förderung auf persönlicher Ebene wird dadurch möglich, was Online-Kurse immer wieder beweisen.

Aus klassischen Strukturen ausbrechen

Das frühe Aufstehen mag dem Biorhythmus vieler Schüler zusetzen. Wenig verwunderlich, dass ihnen das frühe Aufstehen so schwerfällt. Integrieren Schulen hingegen E-Learning-Methoden in ihren Lehrplan, profitieren Nachteulen ebenso wie Lerchen. Schließlich sind die Schüler dank jederzeit zugänglicher Inhalte nicht unbedingt dazu gezwungen, pünktlich um 07:45 Uhr im Klassenzimmer anwesend zu sein. Das sorgt für mehr Freude am Lernen, wobei auch die Entwicklung profitiert.

Den Stoff klar umreißen

E-Learning-Plattformen zeichnen sich durch einen klaren Stoffumfang aus. Es ist für die Lernenden also einfach abzuschätzen, welcher Inhalt für sie wirklich relevant ist. Gleiches trifft auf schulische Angebote zu. Auch Schüler sehen dank der digitalisierten Inhalte mit klarer Struktur auf einen Blick, welcher Stoff für die nächste Prüfung wiederholt werden muss.

Gezielte Reflexionsaufgaben stellen

Lehrkörper können auf Basis digitaler Strukturen Reflexionsaufgaben deutlich gezielter stellen. Das belegen gut strukturierte Online-Kurse. Es ist für Bildungseinrichtungen somit möglich, die Relevanz der Stoffgebiete konkret zu vermitteln. Schüler lernen folglich fokussierter und steigern ihre Erfolgserlebnisse mit verringertem Aufwand.

Standardisierungen erleichtern den Lehrauftrag

Eine E-Learning-Software bietet zahlreiche standardisierte Werkzeuge für das Auswerten von Tests. Dadurch sparen Lehrkräfte viel Zeit in ihrem Arbeitsalltag: Multiple-Choice-Antworten können zum Beispiel komplett automatisiert bewertet werden. Die dadurch eingesparte Zeit lässt sich anschließend in verbesserte Materialien oder in die eigene Gesundheit investieren.

Mehr Übersicht reduziert Belastungen

Hausaufgaben und Deadlines sorgen oft für Stress. Jedoch resultiert er nicht zwingend aus dem Widerwillen, die aufgetragene Aufgabe zu erledigen. Vielmehr erschweren chaotische Zustände den Lernalltag für zahlreiche Schüler. Setzen Schulen jedoch auf ein gut gewartetes E-Learning-System, entfällt Unstrukturiertheit als Belastung. Schüler sehen nämlich direkt im Portal, welche Aufgaben noch ausständig sind und bis wann sie erledigt werden müssen.

Insbesondere auch in schwierigen familiären Verhältnissen kann diese verlässliche Struktur für Kinder und Jugendliche eine massive Entlastung mit sich bringen. Das sollten Bildungsträger am E-Learning-Trend ebenfalls nicht unterschätzen.

