CAVALLO ONLINE ACADEMY bietet im November geballtes Pferdewissen gebündelt auf einer Online-Plattform

Nach einem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr wird es auch 2022 ein digitales Event für Reitsport- und Pferdefans geben: Vom 16. bis 27. November 2022 veranstaltet das Magazin CAVALLO aus dem Special-Interest-Medienhaus Motor Presse Stuttgart erneut eine CAVALLO ONLINE ACADEMY, diesmal unterstützt von Equimero.

Die Digital-Veranstaltung bietet eine große Vielfalt von Lehrvideos, Podcasts und informativen Handouts zu vier Themenschwerpunkten in Form einer Web-Plattform. Das Highlight ist jeweils eine hochrangig besetzte und von der CAVALLO-Redaktion moderierte Diskussionsrunde. Diese und alle weiteren Inhalte stehen den Teilnehmenden über die gesamte Laufzeit von zwölf Tagen rund um die Uhr zur Verfügung. Abgerundet wird das Angebot der CAVALLO ONLINE ACADEMY powered by Equimero von attraktiven Rabattaktionen der Partnerfirmen.

"Die Idee haben wir in der Corona-Pandemie entwickelt, weil es damals unmöglich war, unsere beliebte Präsenzveranstaltung sicher zu planen", sagt CAVALLO-Chefredakteurin Linda Krüger. "Das Angebot wurde dann so gut angenommen, dass wir das Format beibehalten und weiter optimiert haben." Neu ist zum Beispiel, dass schon ab dem ersten Tag alle Angebote für die Teilnehmenden freigeschaltet sind, so dass diese flexibel entscheiden können, wann sie welche Inhalte nutzen wollen. Das Ticket mit Zugang zu allen Inhalten kostet nur 7,90 Euro und kann im Ticketshop auf der Internetseite www.cavallo-academy.de gebucht werden. Hier gibt es auch weitere Infos zu den Inhalten.

Die diesjährige CAVALLO ONLINE ACADEMY bietet vier Schwerpunktthemen. Eines davon ist fundiertes Wissen zum Thema "Sattel" mit Unterstützung von Iberosattel. Die entsprechende Expertenrunde möchte hier Hilfestellung bieten, das passende Modell zu finden. Der zweite Themenkomplex "Gesundheit und Medizin powered by Zeel" werden sich die Fachleute dem Thema Husten bei Pferden widmen. Beim dritten Schwerpunktthema "Fütterung und Pflege powered by Marstall" geht es in der Gesprächsrunde um die Frage, warum so viele Pferde dick werden und welche Strategien beim gesunden Abnehmen helfen. Im Schwerpunkt "Pferdegerechtes Training powered by PFERD&REITER" diskutiert die CAVALLO-Redaktion mit den Experten, ob negative Verstärkung im Training - also die Ausbildung mit nachlassendem Druck - pferdegerecht sein kann.

Auch bei der ONLINE ACADEMY folgt das Magazin CAVALLO seinen seit vielen Jahren etablierten Werten rund um einen partnerschaftlichen Umgang mit Pferden: faire Ausbildung, artgerechte Haltung und eine gesunde Fütterung.

