Motor Presse Stuttgart

Wie gelingt der Elfmeter? "2x45", das Service-Magazin für aktive Fußballer, liefert die Antworten

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Kaum eine Situation im Fußball verursacht so viel Nervenflattern wie der Elfmeter. Kein Wunder, dass sich unzählige Mythen darum ranken - wie etwa, dass der Schuss meist daneben geht, wenn der Gefoulte selbst antritt. Wissenschaftliche Erkenntnisse zum Psychokrimi zwischen Torhüter und Elfmeterschützen liefert dagegen 2x45, das neue Service-Magazin für aktive Fußballer, das ab morgen (16. September 2022) im Handel und über shop.motorpresse.de erhältlich ist (auch als E-Paper). Spoiler: Wer gefoult wurde, kann den Elfer durchaus selbst ausführen, es gibt keinen Unterschied in der Erfolgsquote.

Egal ob Oberliga oder Bolzplatz: Ambitionierte Fußballer bekommen auch in der zweiten Ausgabe von 2x45 eine Fülle von Tipps für eine bessere Performance auf dem Platz, unter anderem Trainingsempfehlungen für mehr Tempo und mehr Schusskraft, Kaufberatung für Torwarthandschuhe in verschiedenen Preiskategorien inklusive Pflegeanleitungen für den optimalen Grip sowie Ideen für die "Skillshirtz". "Das ist ein cooles Tool, das Trainertalent Loic Favé erfunden hat und mit dem sich die schnellere Informationsverarbeitung während des Spiels üben lässt", sagt Björn Gerteis aus dem dreiköpfigen Redaktionsleiter-Team von 2x45. "Diese Fähigkeit aktiv zu trainieren, befähigt ein Team zu Spielzügen, denen die Gegner nur hinterherrennen können."

Neben solchen praktischen Anregungen bietet die neue 2x45 viel Lesestoff und Unterhaltung für alle, die selbst Fußball spielen. So erzählt die Ex-Nationalspielerin Ariane Hingst von ihrem Engagement für den Frauenfußball und die Nachwuchsarbeit. Im Sommer hat sie gemeinsam mit einer Gruppe prominenter Investorinnen das Frauenteam des FC Viktoria Berlin übernommen und will nun ganz neue Wege gehen. Außerdem berichtet Philipp Lahm, Weltmeister-Kapitän von 2014, über seine praktischen Erfahrungen und Recherchen zum Thema Fußballer-Ernährung. Rezeptvorschläge für viel Power auf dem Platz gibt es natürlich auch.

Und da Teams, die sich so intensiv mit den Feinheiten des Fußballs beschäftigen, sicher viele Gründe zum Feiern haben, werden sie auch die Anregungen für die perfekte Kabinenparty gut gebrauchen können. Der besondere Service: 2x45 hat auf Spotify die ultimative Playlist zusammengestellt ( 2x45.de/playlist) - damit nach "We are the Champions" andere Songs laufen, die genauso gut passen.

2x45 ist eine Medienmarke der Motor Presse Hamburg. Die Printausgaben werden ergänzt durch die digitalen Angebote auf 2x45.de, Instagram: instagram.com/2x45.de und TikTok: tiktok.com/@2x45.de

Die MOTOR PRESSE STUTTGART ( www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.

Original-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuell