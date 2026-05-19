3 Plus Solutions GmbH & Co. KG

Sichtbarkeit ist kein Marketingproblem: Marco Schröder von der 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG erklärt, warum der Mittelstand oft an seiner Basis scheitert

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Lebach (ots)

Mehr Sichtbarkeit, mehr Anfragen, mehr Wachstum – viele mittelständische Unternehmen investieren genau dafür in Marketingmaßnahmen, ohne jedoch die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Während die Kampagnen laufen und Websites modern gestaltet sind, bleibt der messbare Erfolg oft aus. Woran es liegt, wenn die Sichtbarkeit trotz Einsatz ausbleibt und was wirklich funktioniert, erfahren Sie hier.

Viele mittelständische Unternehmen kennen die Lage nur zu gut: Die neue Website ist online, es wurden fünfstellige Budgets in Kampagnen investiert – und trotzdem bleiben Anfragen aus. Bewerbungen kommen vereinzelt, brechen aber im Prozess ab. Während Marketing-Dienstleister weitere Maßnahmen empfehlen, bleibt eine entscheidende Frage unbeantwortet: Warum funktioniert es trotz aller Investitionen nicht? Genau hier zeigt sich das eigentliche Problem. Denn die Maßnahmen greifen nicht ineinander, laufen ins Leere und erzeugen vor allem eines: steigenden Frust bei gleichzeitig sinkendem Vertrauen in die eigene Marketingstrategie. Gleichzeitig fehlen im operativen Alltag oft die Zeit und die Ressourcen, um die Ursachen systematisch zu analysieren. Marketing wird isoliert betrachtet, während technische Systeme, interne Abläufe und strategische Strukturen kaum Beachtung finden. „Wenn Unternehmen ihre Sichtbarkeit ausschließlich als Marketingproblem verstehen, übersehen sie häufig die eigentlichen Ursachen – und investieren weiter in Maßnahmen, die auf einer instabilen Basis aufbauen“, erklärt Marco Schröder von der 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG.

„Die effektivste Lösung besteht darin, Sichtbarkeit nicht isoliert zu betrachten, sondern als Ergebnis eines funktionierenden Gesamtsystems aus Technik, Prozessen und Kommunikation“, betont Marco Schröder. Mit der 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG verbindet er zwei Bereiche, die im Mittelstand häufig getrennt voneinander betrachtet werden: IT und Marketing. Seine Wurzeln liegen in der Informationstechnologie. Aus seiner Zeit im IT-Systemhaus kennt er außerdem typische Schwachstellen wie instabile Systeme, steigende Sicherheitsanforderungen und fehlende Schnittstellen zwischen Anwendungen. Dieses technische Fundament ergänzte er durch den Aufbau einer Marketingagentur mit Fokus auf Markenauftritt, Websites, Kampagnen und digitale Kommunikation. Ein internationales MBA-Studium mit Schwerpunkt digitale Transformation sowie Weiterbildungen in Neuromarketing und Verkaufspsychologie vertiefen seinen Ansatz, Inhalte und Nutzerführung gezielt auf Entscheidungen von Kunden und Bewerbern auszurichten. Mit der 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG bündelt Marco Schröder diese Kompetenzen in einem integrierten Ansatz: Technik, Prozesse und Marketingstrategie greifen ineinander und werden als Gesamtsystem gedacht. Als Berater im Förderprogramm go-digital sowie Mitglied im Microsoft Partner Network und im Apple Consultants Network unterstreicht er diesen Anspruch auch institutionell.

Wenn das Fundament fehlt, funktioniert auch der beste Auftritt nicht

In vielen mittelständischen Unternehmen wird die technische Basis als selbstverständlich vorausgesetzt – solange „alles läuft“, wird sie kaum hinterfragt. Genau hier liegt jedoch ein entscheidender Denkfehler: Marketingmaßnahmen bauen immer auf dieser Grundlage auf und können nur dann nachhaltig wirken, wenn die Systeme im Hintergrund stabil funktionieren, wie Marco Schröder betont. Die IT-Infrastruktur bildet damit das Fundament aller digitalen Maßnahmen – von Servern und Netzwerken bis hin zu Softwarelösungen und Sicherheitsmechanismen.

Sobald es hier zu Störungen kommt, zeigt sich die Auswirkung unmittelbar im Ergebnis: Lange Ladezeiten, Systemausfälle oder fehlerhafte Schnittstellen sorgen dafür, dass potenzielle Kunden abspringen, noch bevor überhaupt eine Interaktion stattfinden kann. Selbst eine hochwertig gestaltete Website oder eine durchdachte Kampagne verlieren in solchen Fällen ihre Wirkung – nicht wegen des Marketings, sondern weil die technische Grundlage nicht trägt.

Prozesse, die aus Interessenten Kunden und Mitarbeiter machen

Ebenso wichtig wie die Technik sind die internen Abläufe. Schließlich verlieren viele Unternehmen Interessenten nicht wegen schlechter Inhalte, sondern weil Abläufe im Hintergrund nicht funktionieren oder nicht klar definiert sind. Im Alltag führt das zu konkreten Reibungsverlusten: Anfragen bleiben liegen, Zuständigkeiten sind unklar oder Rückmeldungen erfolgen zu spät. Bewerbungen brechen ab, weil Formulare nicht funktionieren oder der Prozess zu kompliziert ist. Für potenzielle Kunden und Mitarbeiter entsteht so ein inkonsistentes Bild – und sie entscheiden sich im Zweifel für einen Anbieter, bei dem der Ablauf einfacher und verlässlicher wirkt.

Gerade im Zusammenspiel mit Marketing wird dieser Faktor oft unterschätzt: Selbst wenn Kampagnen Interessenten erfolgreich auf eine Website bringen, verpufft deren Wirkung, sobald die nachgelagerten Prozesse nicht greifen. „Klare, durchdachte und unterstützte Abläufe sind daher kein internes Detail, sondern ein zentraler Hebel, um Sichtbarkeit tatsächlich in Anfragen, Aufträge und Bewerbungen zu übersetzen“, betont Marco Schröder von der 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG.

Der entscheidende Moment zwischen Sichtbarkeit und Ergebnis

Nachdem bereits Technik und Prozesse darüber entscheiden, ob Interesse überhaupt entsteht und gehalten wird, zeigt sich im nächsten Schritt, wie dieses Interesse wahrgenommen wird: Für potenzielle Kunden und Bewerber ist die Außendarstellung der erste und oft entscheidende Berührungspunkt mit einem Unternehmen. Sie umfasst alle sichtbaren Elemente, von der Website über Inhalte bis hin zur gesamten Kommunikation, und entscheidet innerhalb weniger Sekunden darüber, ob Vertrauen entsteht oder Zweifel überwiegen.

Dabei spielen Nutzerführung, Conversion und Employer Branding eine zentrale Rolle. Conversion bezeichnet den Moment, in dem Besucher zu Kunden oder Bewerbern werden. Bleibt dieser Schritt aus, liegt die Ursache jedoch selten im Design einzelner Inhalte. Häufig sind es unklare Nutzerführungen, technische Hürden oder nicht abgestimmte Prozesse im Hintergrund, die verhindern, dass Interessenten den nächsten Schritt gehen. „Eine starke Außendarstellung entfaltet ihre Wirkung nur dann, wenn sie auf funktionierenden Systemen basiert und in klare Abläufe eingebettet ist“, betont Marco Schröder. Entscheidend ist dabei, dass Interessenten ohne Hürden geführt werden und jeder Schritt – von der ersten Interaktion bis zur Anfrage oder Bewerbung – reibungslos funktioniert. Andernfalls bleibt sie reine Oberfläche – sichtbar, aber ohne messbaren Effekt.

3 Plus Solutions GmbH & Co. KG: Ein Gesamtsystem statt Einzelmaßnahmen

Genau hier unterscheidet sich die 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG von klassischen Agenturen oder reinen IT-Dienstleistern. Das Unternehmen denkt nicht in Einzelleistungen, sondern in Zusammenhängen. Für viele Kunden übernimmt die 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG auch die Abstimmung mit weiteren externen Partnern, etwa aus den Bereichen Suchmaschinenoptimierung oder Videoproduktion. So entsteht kein Nebeneinander, sondern ein abgestimmtes Ergebnis.

Technische Stabilität und kommunikative Wirkung werden gleichzeitig verbessert. Die Marketingstrategie basiert also nicht nur auf Sichtbarkeit nach außen, sondern auf funktionierenden Grundlagen im Inneren. Durch die Verbindung von IT-Kompetenz, Prozessverständnis und Außendarstellung verstärken sich Maßnahmen gegenseitig, statt isoliert zu verpuffen. Hinzu kommt die laufende Betreuung. Systeme werden angepasst, Inhalte weiterentwickelt und Abläufe immer wieder überprüft. „Digitale Sichtbarkeit ist kein Projekt, das man einmal abschließt. Es ist ein laufender Prozess. Wer das versteht und entsprechend handelt, hat einen entscheidenden Vorteil gegenüber dem Wettbewerb“, so Marco Schröder.

In der Zusammenarbeit mit der 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG wird diese Veränderung konkret spürbar: Die Sichtbarkeit steigt, weil technische Schwächen behoben, Prozesse klar strukturiert und Inhalte gezielt ausgerichtet werden. Das zeigt sich in Kennzahlen wie Besucherzahlen, Anfragen, Bewerbungen oder Conversion-Raten. Besonders im Recruiting wird das Potenzial deutlich. Optimierte Karriereseiten, klar definierte Abläufe und eine stabile technische Basis helfen Unternehmen dabei, schneller qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen. Gleichzeitig profitieren viele von kürzeren Entscheidungswegen und geringerem Abstimmungsaufwand. Statt mehrere Dienstleister einzeln zu koordinieren, haben sie mit der 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG einen zentralen Ansprechpartner, der IT-Infrastruktur und Außendarstellung gemeinsam denkt. „Was unsere Kunden am meisten überrascht, ist, wie viel Potenzial bereits vorhanden war – es musste nur freigelegt werden. Wenn Technik, Prozesse und Außendarstellung zusammenspielen, entfalten Marketingmaßnahmen eine Wirkung, die vorher schlicht nicht möglich war“, so Marco Schröder.

Fazit: Sichtbarkeit beginnt bei den Grundlagen

Unternehmen, die ihre IT-Infrastruktur, Prozesse und Kommunikation gezielt aufeinander abstimmen, schaffen die Grundlage dafür, dass Marketingmaßnahmen ihre volle Wirkung entfalten. Sichtbarkeit entsteht dabei nicht durch einzelne Maßnahmen, sondern durch ein System, in dem alle Elemente ineinandergreifen und auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet sind.

Wer dagegen weiterhin isoliert in Kampagnen, Websites oder Einzelmaßnahmen investiert, riskiert langfristig ineffiziente Budgets und sinkende Wettbewerbsfähigkeit. Entscheidend ist, die eigenen Strukturen kritisch zu hinterfragen und Sichtbarkeit als das zu begreifen, was sie in der Praxis ist: ein integriertes Zusammenspiel aus Technik, Prozessen und strategischer Außendarstellung. „Sichtbarkeit ist kein kurzfristiges Marketingprojekt, sondern das Ergebnis funktionierender Strukturen“, fasst Marco Schröder zusammen.

Sie möchten verstehen, warum Ihre Marketingmaßnahmen trotz Investitionen nicht die gewünschten Ergebnisse liefern und wo in Ihrem Unternehmen die eigentlichen Ursachen liegen? Dann melden Sie sich jetzt bei Marco Schröder von der 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch!

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