Auftaktpressekonferenz zu den Passionsspielen Waal 2023

Neues Theaterstück und Musik über vier Jahrhunderte zum 400. Jubiläum

Das Waaler Gelübde lebt: 400 Jahre Passionsspiele Waal. Ein neues Theaterstück von Spielleiter Florian Werner wird der größten Geschichte der Menschheit unbekannte Seiten zeigen. Das 190köpfige Ensemble taucht in die letzten Tage Jesu bis über die Auferstehung hinaus ein. Die Musikauswahl mit beliebten Klassikern bis hin in die Neuzeit wird das Publikum in mehr Emotion und Kontemplation führen. Für dieses neue Konzept steht der musikalische Leiter Dietmar Ledel ein. Weitere Neuerungen und das Gemeinschaftskonzept der nahen Region werden Ihnen der Vereinsvorsitzende Michael Daigeler, Regisseur Florian Werner, Musikalischer Leiter Dietmar Ledel und der Jesus-Darstelller live vorstellen.

Über die Passionsspiele Waal

Mit dem Wüten der Pest versprach die Waaler Bevölkerung ihrem Herrgott, bei Verschonen regelmäßig das Passionsspiel aufzuführen. Das Gelübde wird seitdem umgesetzt. Mit den Passionsspielen 2023 wird das 400jährige Jubiläum, das eigentlich im Jahr 2021 hätte begangen werden sollen, gefeiert. Künstlerischer Leiter ist der Landsberger Regisseur Florian Werner. Die musikalische Leitung für Chor und Orchester übernimmt Dietmar Ledel. Schirmherr ist Dr. Thomas Goppel, Staatsminister a.D. Der gemeinnützige Verein Passionsspielgemeinschaft Waal e.V. unterhält das eigene Passionstheater aus dem Jahr 1960 und führt regelmäßig Passionsspiele oder andere christliche sowie weitere Theaterproduktionen durch. Der Verein ist Mitglied der Vereinigung Europassion.

